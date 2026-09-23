일반적인 세그멘테이션 로그에는 과거 네트워크 트래픽만 기록되므로, 은밀하게 진행되는 공격을 탐지하는 데 큰 보안 사각지대가 생깁니다. 공격자는 AI를 활용해 24시간 이내에 내부 의존 관계를 파악하고 취약점을 공격 수단으로 활용합니다. 따라서 고정된 네트워크 경계는 설정 오류를 알아차리기도 전에 우회될 수 있습니다. ExAR은 네트워크 경계를 아이덴티티 텔레메트리, 침해 지표(IOC), 전 세계 웹 트래픽의 약 3분의 1을 관측하는 Akamai의 글로벌 위협 인텔리전스와 지속적으로 연계 분석합니다. 이를 통해 단순한 연결 기록을 능동적인 방어 레이어로 전환하고, 일반적인 예방 수단이 제 역할을 하지 못할 때도 제로 트러스트 경계가 유지되도록 합니다.