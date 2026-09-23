일반적인 세그멘테이션 로그에는 과거 네트워크 트래픽만 기록되므로, 은밀하게 진행되는 공격을 탐지하는 데 큰 보안 사각지대가 생깁니다. 공격자는 AI를 활용해 24시간 이내에 내부 의존 관계를 파악하고 취약점을 공격 수단으로 활용합니다. 따라서 고정된 네트워크 경계는 설정 오류를 알아차리기도 전에 우회될 수 있습니다. ExAR은 네트워크 경계를 아이덴티티 텔레메트리, 침해 지표(IOC), 전 세계 웹 트래픽의 약 3분의 1을 관측하는 Akamai의 글로벌 위협 인텔리전스와 지속적으로 연계 분석합니다. 이를 통해 단순한 연결 기록을 능동적인 방어 레이어로 전환하고, 일반적인 예방 수단이 제 역할을 하지 못할 때도 제로 트러스트 경계가 유지되도록 합니다.
핵심 내용
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지속적인 검증으로 정책과 실제 환경의 불일치 방지
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고정된 세그멘테이션 규칙은 네트워크가 변화하면서 실제 환경과 빠르게 어긋나 눈에 띄지 않는 보안 격차를 만듭니다. Exposure Analysis and Response(ExAR)은 위협 노출 현황을 지속적으로 파악하는 기능을 마이크로세그멘테이션 플랫폼에 직접 통합해 이 문제를 해결합니다. 네트워크 접근 가능성 매핑과 행위 기반 탐지를 결합해 제로 트러스트 정책이 실제 환경에서 제대로 작동하는지 지속적으로 검증합니다.
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AI 속도로 위협 차단
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이제 공격자는 AI를 활용해 취약점 악용까지 걸리는 시간을 약 20시간으로 단축하고 있습니다. 수동 패치 주기와 고정된 경계 방어로는 따라잡기 어려운 속도입니다. Akamai Guardicore Segmentation의 ExAR 기능은 AI 위협 조사 툴을 활용해 취약점 악용 이후에 사용되는 최신 공격 기법을 자율적으로 탐지하며 이러한 위협에 대응합니다. 보안팀이 내부 공격 표면을 즉시 확실하게 제어할 수 있도록 지원해, 침해가 확산되기 전에 공격에 악용될 수 있는 경로를 차단합니다.
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접근 가능성 매핑으로 알림 피로 해소
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일반적인 스캐너는 네트워크 환경을 고려하지 않고 심각도만 평가하기 때문에 보안 운영(SecOps)팀은 쏟아지는 경고에 시달리고 있습니다. ExAR은 네트워크 경계, 아이덴티티 풀, 엔드포인트 정보와 내장 osquery의 텔레메트리 데이터를 연계 분석해 명확하고 신뢰도 높은 인시던트를 도출함으로써 이러한 가시성 격차를 해소합니다. 공격자가 이용할 수 있는 경로를 정확히 파악할 수 있으므로, 접근이 불가능한 취약점은 제외하고 핵심 자산을 실제로 위협하는 요소에만 집중할 수 있습니다.
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서버에 추가 부하를 주지 않는 능동적 방어
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고도화된 위협 분석이 인프라 성능을 저하시켜서는 안 됩니다. ExAR은 탐지 및 상관관계 분석 엔진을 전적으로 Akamai 백엔드 인프라에서 실행합니다. 따라서 이러한 분석으로 인해 에이전트가 추가 리소스를 소모하거나 운영 서버의 CPU 사용량이 급증하지 않습니다. Premier 등급은 위협 확산을 더욱 철저하게 차단하기 위해 기본 제공 DNS 방화벽과 동적 디셉션 허니팟을 추가로 제공합니다. 이를 통해 자동화된 공격을 다른 곳으로 유도하고 공격자의 자원을 소모시켜 무력화합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
엔드포인트 탐지 및 대응(EDR)은 개별 호스트의 행위를 추적하고, 네트워크 탐지 및 대응(NDR)은 기본적인 트래픽 흐름을 모니터링합니다. 하지만 어느 쪽도 적용 중인 마이크로세그멘테이션 규칙을 자체적으로 파악하지는 못합니다. ExAR은 네트워크 경계, 아이덴티티 풀, 심층 엔드포인트 포렌식 데이터를 연계 분석해 신뢰도 높은 통합 인시던트를 도출함으로써 실제 환경을 반영한 탐지 전략을 수립하도록 돕습니다. 세그멘테이션 정책을 필터링 기준으로 활용하므로, 현재 진행 중인 일련의 공격 중 실제로 핵심 자산까지 도달할 수 있는 공격을 즉시 파악할 수 있습니다.
ExAR은 Akamai Guardicore Segmentation 에이전트에 기본 내장된 osquery 텔레메트리를 활용해 프로세스와 호스트 레이어의 세부 동작까지 정밀하게 파악합니다. 운영 환경의 성능을 유지하기 위해 여러 도메인에 걸친 상관관계 분석이나 통계적 이상 탐지를 위한 기준선 설정을 호스트에서 수행하지 않습니다. 위협 분석 및 탐지 엔진이 전적으로 Akamai 백엔드 인프라에서 실행되므로, 에이전트의 추가 리소스 사용이나 운영 서버의 CPU 사용량 급증 없이 고도화된 위협 인텔리전스를 확보할 수 있습니다.
Akamai Hunt의 기능은 확장과 범용화를 거쳐 ExAR의 핵심 기술 엔진으로 자리 잡았습니다. Hunt의 고급 이상 탐지 알고리즘은 이제 자율형 AI 위협 조사 도구로 소프트웨어에 직접 내장되어 있으며, 두 등급 모두에서 모든 기능이 활성화되어 있습니다. 핵심 차이점은 Plus 등급에서는 자율형 엔진이 탐지와 대시보드 가시성을 제공하고, Premier 등급에서는 여기에 전문가가 수행하는 연중무휴 24시간 위협 헌팅과 숙련된 인시던트 분석팀의 실시간 지원이 추가된다는 점입니다.
기존 취약점 관리 툴은 취약점을 악용할 수 있는 네트워크 경로가 실제로 존재하는지 고려하지 않고, 일반적인 심각도 등급에 따라 수천 개의 소프트웨어 취약점을 표시합니다. ExAR은 발견된 CVE를 실시간 네트워크 트래픽 및 적용 중인 마이크로세그멘테이션 룰과 직접 대조해 매핑합니다. 실제 접근 가능성을 평가함으로써 이론적인 심각도가 아닌 실제 노출 수준에 따라 위험도를 다시 산정합니다. 따라서 보안팀은 접근이 불가능한 취약점을 제외하고, 핵심 자산에 가장 광범위한 피해를 줄 수 있는 공격 경로를 정확히 식별해 격리할 수 있습니다.
ExAR은 특정 경계, 엣지 및 환경 레이어에서 자동으로 위협 확산을 차단하고 공격을 능동적으로 저지할 수 있도록 지원합니다. 기본 제공 DNS 방화벽으로 악성 외부 요청을 차단하고, 기계 속도로 동적 디셉션 허니팟을 배치해 자동화된 공격 도구의 자원을 소모시킵니다. 호스트나 내부 경계에서 인시던트가 확인되면 AI 위협 조사 도구가 해당 상황에 맞는 구체적인 해결 플레이북을 생성합니다. 보안팀은 이를 검토한 후 클릭 한 번으로 기업 전체에 정책 업데이트를 배포할 수 있습니다.
네. 지속적인 검증 체계를 활용하려면 관리 서버를 SaaS 모델로 배포하고 핵심 탐지 모듈을 활성화해야 합니다. 아이덴티티 경로를 빠짐없이 매핑하려면 AD 또는 Entra ID 오케스트레이션을 사용하는 것이 좋습니다. Plus 등급은 전체 하이브리드 환경을 지원합니다. 다만 에이전트리스 클라우드, 쿠버네티스, 레거시 OS 환경에서는 로컬 에이전트를 통한 데이터 수집이 이루어지지 않으므로 호스트 및 프로세스 수준의 시각화가 제한됩니다. 또한 DNS 방화벽과 디셉션 구성 요소는 에이전트 없이 배포할 수 없습니다.