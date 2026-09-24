标准分段日志只记录历史网络流量，面对活跃且隐蔽的攻击手法时，会形成巨大的安全盲区。攻击者利用 AI 在不到 24 小时内就能摸清内部依赖关系并将漏洞变成可用的攻击武器，这意味着在您还没来得及发现静态边界的配置错误之前，攻击者就已经绕开了边界防御。ExAR 持续将您的网络边界与身份遥测数据、攻击指标 (IOC) 以及 Akamai 覆盖全球约三分之一网络流量的威胁情报进行关联分析。它将简单的连接记录转化为一层主动防御，确保在标准预防层失效时，您的 Zero Trust 边界依然稳固。