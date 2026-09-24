La segmentazione standard registra solo il traffico di rete storico, creando un enorme punto cieco in termini di protezione da tecniche di attacco attive e furtive. I criminali utilizzano l'intelligenza artificiale per mappare le dipendenze interne e sfruttare le vulnerabilità in meno di 24 ore, il che significa che i confini statici possono essere aggirati prima ancora che ci si accorga della loro errata configurazione. Le funzionalità ExAR confrontano costantemente i confini della rete con i dati di telemetria delle identità, gli indicatori di compromissione (IOC) e l'intelligence globale sulle minacce di Akamai, che monitora circa un terzo del traffico web mondiale, trasformando i semplici registri delle connessioni in un livello di difesa attivo per garantire che i confini del sistema Zero Trust rimangano intatti anche quando i tradizionali livelli di prevenzione non bastano.
Concetti chiave
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La verifica continua impedisce la deviazione delle policy
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Le regole di segmentazione statica perdono rapidamente la loro efficacia man mano che le reti si evolvono, creando vulnerabilità di sicurezza nascoste. Le funzionalità ExAR (Exposure Analysis and Response) risolvono questo problema integrando direttamente una verifica continua delle vulnerabilità nella piattaforma di microsegmentazione. Combinando la mappatura della raggiungibilità con il rilevamento comportamentale, il sistema verifica costantemente l'efficacia delle policy Zero Trust nella realtà.
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Contenere le minacce alla velocità dell'AI
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Ora i criminali utilizzano l'intelligenza artificiale per ridurre il tempo necessario per sfruttare una vulnerabilità a circa 20 ore, superando i cicli delle patch richiesti dall'uomo e i perimetri statici. Le funzionalità ExAR di Akamai Guardicore Segmentation contrastano questo fenomeno utilizzando un sistema di indagine delle minacce basato sull'intelligenza artificiale, in grado di rilevare in modo autonomo le avanzate tecniche utilizzate dopo un attacco. Le funzionalità ExAR offrono ai team un controllo immediato e definitivo sulla loro superficie di attacco interna per chiudere i percorsi aperti prima che una violazione possa diffondersi.
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Mappatura della raggiungibilità per porre fine ad un numero eccessivo di avvisi
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I team SecOps sono sommersi da un numero eccessivo di avvisi perché gli scanner tradizionali valutano la gravità degli eventi senza considerare il contesto della rete. Le funzionalità ExAR colmano questa lacuna di visibilità, correlando i confini della rete, i pool di identità, gli endpoint e la telemetria osquery integrata ad incidenti chiari e accurati. Puoi visualizzare i percorsi esatti che un criminale potrebbe seguire, ignorando le vulnerabilità irraggiungibili e concentrandoti esclusivamente sulle minacce reali che mettono a rischio le tue risorse più preziose.
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Una difesa attiva senza alcun impatto sui server
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Un'analisi avanzata delle minacce non deve rallentare la tua infrastruttura. Le funzionalità ExAR eseguono i propri motori di rilevamento e correlazione interamente sull'infrastruttura back-end di Akamai, eliminando così qualsiasi sovraccarico di risorse o picchi di utilizzo della CPU sui server di produzione. Per garantire una protezione più avanzata, il livello Premier integra un firewall DNS nativo e honeypot di identificazione delle minacce dinamici, che sono in grado di reindirizzare, neutralizzare e bloccare gli attacchi automatizzati.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Mentre l'EDR (Endpoint Detection and Response) monitora il comportamento degli host locali e l'NDR (Network Detection and Response) osserva i flussi di traffico di base, nessuna delle due funzioni è in grado di comprendere in modo nativo le regole di microsegmentazione applicate. Le funzionalità ExAR inseriscono la situazione reale nella strategia di rilevamento delle minacce, correlando i confini della rete, i pool di identità e le analisi forensi approfondite degli endpoint in incidenti unificati e altamente affidabili. Le funzionalità ExAR utilizzano le policy di segmentazione applicate come filtro contestuale per consentire di identificare immediatamente quali catene di minacce attive sono effettivamente in grado di raggiungere le risorse critiche.
Le funzionalità ExAR sfruttano la telemetria osquery integrata in modo nativo nell'agente di Akamai Guardicore Segmentation per ottenere una visibilità dettagliata e precisa a livello di processo e di host. Per garantire elevate performance in fase di produzione, la piattaforma non esegue il monitoraggio delle correlazioni tra domini o la definizione di parametri di riferimento per le anomalie statistiche sugli host. Poiché i motori di analisi e rilevamento delle minacce operano interamente sull'infrastruttura back-end di Akamai, è possibile ottenere informazioni avanzate sulle minacce senza alcun sovraccarico di risorse o picchi di utilizzo della CPU sui server di produzione.
Le funzioni di Akamai Hunt sono state potenziate e rese più accessibili per costituire il motore tecnico alla base delle funzionalità ExAR. Gli algoritmi avanzati di rilevamento delle anomalie di Hunt sono ora integrati direttamente nel software, grazie al nostro sistema autonomo di indagine delle minacce basato sull'intelligenza artificiale, che opera attivamente su entrambi i livelli. La differenza principale consiste nel fatto che nel livello Plus il motore autonomo gestisce sia il rilevamento delle minacce che la visibilità del dashboard, mentre il livello Premier aggiunge un servizio di ricerca delle minacce manuale 24/7 e un supporto in tempo reale fornito dal nostro team di analisti esperti di incidenti.
I tradizionali strumenti di gestione delle vulnerabilità segnalano migliaia di vulnerabilità presenti nei software basandosi su classificazioni standard della gravità, senza considerare se esista effettivamente un percorso di rete per sfruttarle. Le funzionalità ExAR identificano direttamente le vulnerabilità CVE nel traffico di rete in tempo reale e applicano le regole della microsegmentazione. Valutando la raggiungibilità effettiva, la piattaforma ricalcola il rischio in base alle reali vulnerabilità anziché alla gravità teorica. In tal modo, il team può ignorare le falle irraggiungibili e identificare i percorsi esatti che rappresentano il rischio maggiore per le risorse più preziose.
Le funzionalità ExAR consentono di contenere le minacce in modo automatizzato e interromperle attivamente tramite specifici livelli di perimetro, edge e ambiente. Le funzionalità ExAR utilizzano i firewall del DNS nativi per bloccare le richieste esterne dannose e impiega rapidi honeypot dinamici per contrastare gli strumenti automatizzati utilizzati dai criminali. In caso di incidenti verificati relativi a host o a confini interni, il sistema di indagine delle minacce basato sull'intelligenza artificiale genera playbook di risoluzione mirati e contestualmente rilevanti. In tal modo, il team può esaminare e implementare gli aggiornamenti delle policy necessari in tutta l'azienda con un semplice clic.
Sì. Per utilizzare il ciclo di verifica continua, è necessario implementare il server di gestione tramite il modello SaaS e attivare il modulo di rilevamento delle minacce principale. Per una mappatura completa del percorso di identità, si consiglia vivamente di utilizzare l'orchestrazione di AD o Entra ID. Il livello Plus supporta l'intera infrastruttura ibrida, ma gli ambienti cloud senza agenti, Kubernetes e i sistemi operativi legacy ptranno disporre di una visualizzazione limitata a livello di host e di processo a causa della mancanza di strumenti degli agenti locali. Inoltre, i componenti del firewall del DNS e del modulo di rilevamento delle minacce non possono essere implementati senza l'uso di agenti.