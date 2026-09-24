I team SecOps sono sommersi da un numero eccessivo di avvisi perché gli scanner tradizionali valutano la gravità degli eventi senza considerare il contesto della rete. Le funzionalità ExAR colmano questa lacuna di visibilità, correlando i confini della rete, i pool di identità, gli endpoint e la telemetria osquery integrata ad incidenti chiari e accurati. Puoi visualizzare i percorsi esatti che un criminale potrebbe seguire, ignorando le vulnerabilità irraggiungibili e concentrandoti esclusivamente sulle minacce reali che mettono a rischio le tue risorse più preziose.