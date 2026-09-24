Los registros de segmentación estándar solo documentan el tráfico histórico de la red, lo que crea un enorme punto ciego de seguridad frente a unas técnicas activas y sigilosas. Los atacantes utilizan la IA para mapear dependencias internas y explotar vulnerabilidades en menos de 24 horas, lo que significa que los límites estáticos pueden ser traspasados antes de que se den cuenta de que están mal configurados. ExAR correlaciona continuamente los límites de su red con la telemetría de identidades, los indicadores de riesgo (IoC) y la inteligencia global contra ciberamenazas de Akamai, que vigila aproximadamente un tercio del tráfico web mundial. Transforma registros de conexión sencillos en una capa de defensa activa que garantiza que los límites del Zero Trust se mantengan cuando las capas de prevención estándar fallen.
Conclusiones clave
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La validación continua detiene la desviación de políticas
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Las reglas de segmentación estáticas se desvían rápidamente de la alineación a medida que cambian las redes, lo que crea brechas de seguridad ocultas. El análisis de exposición y respuesta (ExAR) resuelve este problema al integrar directamente el reconocimiento de la exposición continua en su plataforma de microsegmentación. Al combinar la asignación de la accesibilidad con la detección del comportamiento, valida constantemente que las políticas Zero Trust funcionen de verdad en el mundo real.
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Contención de amenazas a velocidad de IA
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Los atacantes ahora utilizan la IA para reducir drásticamente el tiempo de ataque a aproximadamente 20 horas, superando los ciclos de parches humanos y los perímetros estáticos. Las capacidades del ExAR de Akamai Guardicore Segmentation contrarrestan esta situación mediante el uso de un investigador de amenazas de IA para detectar de forma autónoma las técnicas avanzadas posteriores a la explotación. Proporciona a los equipos un control inmediato y definitivo sobre su superficie de ataque interna para cerrar las rutas abiertas antes de que se pueda extender una brecha.
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Mapear la accesibilidad para acabar con la fatiga por alertas
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Los equipos de SecOps quedan sepultados bajo innumerables advertencias, porque los escáneres típicos analizan la gravedad sin contexto de red. ExAR elimina esta brecha de visibilidad al correlacionar los límites de la red, los grupos de identidades, los terminales y la telemetría de osquery integrada en incidentes claros y de alta fidelidad. Puede ver las rutas exactas que un atacante puede seguir, lo que le permite ignorar las vulnerabilidades inalcanzables y centrarse estrictamente en amenazas reales a sus activos más valiosos.
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Defensa activa sin sobrecarga del servidor
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El análisis frente a amenazas avanzado no debería ralentizar su infraestructura. El ExAR ejecuta sus motores de detección y correlación completamente en la infraestructura back-end de Akamai, lo que significa que no hay sobrecarga de recursos de agentes ni picos de CPU en sus servidores de producción. Para lograr una contención más profunda, el nivel Premier se coloca en capas en un firewall de DNS nativo y en señuelos de engaño dinámico para redirigir, agotar y neutralizar los ataques automatizados.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Aunque la detección y respuesta en los terminales (EDR) realiza un seguimiento del comportamiento del host local y la detección y respuesta en la red (NDR) supervisa las líneas de tráfico básicas, ninguna de ellas tiene un conocimiento nativo de las reglas de microsegmentación aplicadas. ExAR introduce la realidad en su estrategia de detección al correlacionar los límites de la red, los grupos de identidades y el análisis forense profundo de los terminales en incidentes unificados y de alta fidelidad. Utiliza sus políticas de segmentación como filtro de contexto para que pueda ver inmediatamente qué cadenas de amenazas activas son realmente capaces de progresar hacia sus activos esenciales.
ExAR utiliza telemetría de osquery integrada de forma nativa dentro del agente Akamai Guardicore Segmentation para obtener una visibilidad precisa y de bajo nivel de los procesos y de la capa de host. Para proteger el rendimiento de la producción, la plataforma no procesa su correlación entre dominios ni sus valores de referencia de anomalías estadísticas en los hosts. Dado que los motores de análisis y detección de amenazas se ejecutan por completo en la infraestructura back-end de Akamai, obtendrá una inteligencia avanzada contra ciberamenazas sin sobrecarga de recursos de agentes ni picos de utilización de CPU en sus servidores de producción.
Las capacidades de Akamai Hunt se han ampliado y generalizado para formar el motor técnico que se esconde tras el ExAR. Los algoritmos avanzados de detección de anomalías de Hunt ahora están integrados directamente en el software como nuestro investigador autónomo de amenazas de IA, que está totalmente activo en ambos niveles. La principal diferencia es que el motor autónomo se encarga de la detección y la visibilidad del panel en el nivel Plus, mientras que el nivel Premier añade la búsqueda de amenazas dirigidas por personas de manera ininterrumpida y la asistencia en directo de nuestro equipo de analistas de incidentes de élite.
Los gestores de vulnerabilidades tradicionales señalan miles de defectos de software en función de las clasificaciones de gravedad estándar, ignorando si existe realmente una ruta de red para aprovecharlos. Los mapas de ExAR detectan las CVE directamente en el tráfico de red activo y aplican reglas de microsegmentación. Al evaluar la accesibilidad en el mundo real, la plataforma recalcula el riesgo basándose en la exposición real en lugar de en la gravedad teórica. Esto permite a su equipo ignorar los defectos inalcanzables y aislar las rutas exactas que representan la mayor onda expansiva posible para sus activos más valiosos.
ExAR admite la contención automatizada y la interrupción activa a través de capas específicas de perímetro, Edge y ambientales. Aprovecha los firewalls de DNS nativos para bloquear las solicitudes externas maliciosas y elimina los señuelos de engaño dinámico a velocidad de máquina para agotar las herramientas automatizadas de los atacantes. En el caso de incidentes de host o límites internos verificados, el investigador de amenazas de IA genera guías de corrección dirigidas y con reconocimiento del contexto. Esto permite a su equipo revisar e implementar actualizaciones de políticas en toda la empresa con un solo clic.
Sí. Para utilizar el bucle de validación continua, el servidor de gestión debe implementarse a través del modelo SaaS y el módulo de detección principal debe estar habilitado. Para el mapeado completo de rutas de identidad, es muy recomendable la orquestación de AD o Entra ID. El nivel Plus es compatible con todo el entorno híbrido, aunque los entornos de nube sin agentes, Kubernetes y los SO heredados tendrán una visualización restringida a nivel de host y de procesos debido a la falta de instrumentación de agentes locales. Además, el firewall de DNS y los componentes de engaño no se pueden implementar sin agentes.