Los registros de segmentación estándar solo documentan el tráfico histórico de la red, lo que crea un enorme punto ciego de seguridad frente a unas técnicas activas y sigilosas. Los atacantes utilizan la IA para mapear dependencias internas y explotar vulnerabilidades en menos de 24 horas, lo que significa que los límites estáticos pueden ser traspasados antes de que se den cuenta de que están mal configurados. ExAR correlaciona continuamente los límites de su red con la telemetría de identidades, los indicadores de riesgo (IoC) y la inteligencia global contra ciberamenazas de Akamai, que vigila aproximadamente un tercio del tráfico web mundial. Transforma registros de conexión sencillos en una capa de defensa activa que garantiza que los límites del Zero Trust se mantengan cuando las capas de prevención estándar fallen.