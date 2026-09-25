標準的なセグメンテーションでは、過去のネットワークトラフィックのみを記録するため、隠密に稼働中の攻撃テクニックに対して大きなセキュリティ上の盲点が発生します。攻撃者はAIを活用して内部の依存関係をマッピングし、脆弱性を24時間以内に武器化します。このため、静的な境界では誤設定に気づく前にバイパスされてしまう可能性があります。ExARは、アイデンティティテレメトリ、脅威の痕跡情報（IOC）、そして世界のWebトラフィックの約3分の1を監視しているAkamaiのグローバル脅威インテリジェンスに、ご使用のネットワーク境界を継続的に相関付けます。これにより、単なる接続記録がアクティブな防御層に変換され、標準的な防御層が機能しない場合でも、ゼロトラストの境界を確実に維持できます。