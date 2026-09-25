標準的なセグメンテーションでは、過去のネットワークトラフィックのみを記録するため、隠密に稼働中の攻撃テクニックに対して大きなセキュリティ上の盲点が発生します。攻撃者はAIを活用して内部の依存関係をマッピングし、脆弱性を24時間以内に武器化します。このため、静的な境界では誤設定に気づく前にバイパスされてしまう可能性があります。ExARは、アイデンティティテレメトリ、脅威の痕跡情報（IOC）、そして世界のWebトラフィックの約3分の1を監視しているAkamaiのグローバル脅威インテリジェンスに、ご使用のネットワーク境界を継続的に相関付けます。これにより、単なる接続記録がアクティブな防御層に変換され、標準的な防御層が機能しない場合でも、ゼロトラストの境界を確実に維持できます。
重要ポイント
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継続的な検証でポリシーの齟齬を防止
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静的なセグメンテーションルールでは、ネットワークの変化に伴ってすぐに対応の齟齬が発生し、隠れたセキュリティギャップが発生します。Exposure Analysis and Response（ExAR）機能は、継続的に露出を認識する機能をマイクロセグメンテーションプラットフォームに組み込むことによって、この課題を解決します。到達可能性マッピングとふるまい検知を組み合わせることにより、ゼロトラストポリシーが現実世界で実際に機能することを継続的に検証できます。
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AIのスピードで脅威を封じ込め
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攻撃者は現在AIを活用して、脆弱性を悪用するまでの時間を約20時間まで短縮しています。これにより、人間によるパッチ適用サイクルや固定的なセキュリティ境界では太刀打ちできなくなっています。Akamai Guardicore SegmentationのExAR機能は、AI脅威調査機能を使用して攻撃後に使用される高度なテクニックを自律的に検知することにより、この問題に対処します。チームでは、内部の攻撃対象領域を即時かつ確実に制御し、侵害が拡大する前に使用されうる経路を閉鎖することが可能になります。
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アラート疲れを解消する到達可能性マッピング
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セキュリティ運用チームは、一般的なスキャナーはネットワークの文脈を考慮に入れずに重大度を評価するため、膨大な数の警告に圧倒されています。ExARは、ネットワーク境界、アイデンティティプール、エンドポイント、組み込みのosqueryテレメトリを相関付け、明確で高精度なインシデントとして可視化することで、この可視性のギャップを解消します。攻撃者がたどる可能性のある経路を正確に把握できるため、到達しえない脆弱性を無視し、重要な資産に対する真の脅威に集中することができます。
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アクティブな防御策をサーバーのオーバーヘッドなしに実現
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高度な脅威分析を実施する場合も、インフラの速度を低下させるべきではありません。ExARは、検知と相関付けのエンジンを完全にAkamaiのバックエンドインフラ上で動作させるため、本番サーバーでのエージェントリソースのオーバーヘッドやCPUの負荷急増は一切発生しません。より確実な封じ込めのために、Premierティアでは、ネイティブDNSファイアウォールと動的ディセプションハニーポットを組み合わせ、自動化された攻撃を誘導して無力化し、動作不能にします。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
エンドポイント検知対応（EDR）機能はローカルホストのふるまいを追跡し、ネットワーク検知対応（NDR）機能は基本的なトラフィックラインを監視しますが、どちらも適用されているマイクロセグメンテーションのルールを本質的に理解しているわけではありません。ExARは、ネットワーク境界、アイデンティティプール、エンドポイントの高度なフォレンジック分析を、統合的な高精度のインシデントに相関付けることにより、検知戦略に現実性を加味します。セグメンテーションポリシーをコンテキストフィルターとして活用することで、アクティブな脅威チェーンのうち、実際に重要な資産に到達可能なものを即座に特定できます。
ExARは、Akamai Guardicore Segmentationエージェントに組み込まれたosqueryのテレメトリ機能を活用して、プロセスやホスト層の詳細な低レベルまでの可視性を実現します。本番環境でのパフォーマンスを維持するため、プラットフォームはクロスドメイン相関分析や統計的異常値の基準設定をホスト上では行いません。脅威分析と検知のエンジンはすべてAkamaiのバックエンドインフラ上で動作するため、本番サーバーでのエージェントリソースのオーバーヘッドやCPU使用率の急上昇を伴うことなく、高度な脅威インテリジェンスを利用できます。
Akamai Huntの機能は拡張されて利用しやすくなっており、ExARの技術基盤として活用されています。Huntの高度な異常検知アルゴリズムは、自律型のAI脅威調査機能としてソフトウェアに直接組み込まれており、2つのティアの両方で完全な状態で稼働しています。主な違いは、Plusティアでは自律エンジンが検知とダッシュボードの可視性を担うのに対し、Premierティアでは24時間体制の人間の専門家による脅威ハンティングと、エリートインシデント分析チームによるライブサポートが追加される点です。
従来の脆弱性管理ツールは、標準的な重大度評価に基づいて数千ものソフトウェアの欠陥を報告しますが、それを悪用できるネットワーク経路が実際に存在するかどうかは考慮されません。ExARは、ライブ・ネットワーク・トラフィックと適用中のマイクロセグメンテーションルールに照らしてCVEを直接探索します。このプラットフォームは、現実世界での到達可能性を評価することで、机上の重大度ではなく、実際の露出に基づいてリスクを再評価します。これにより、到達しえない欠陥を無視し、重要な資産に最も大きな被害を与える可能性のある経路を隔離することができます。
ExARは、特定の境界、ネットワークエッジ、環境レイヤーにおいて、脅威の自動的な封じ込めと能動的な無力化を実現します。このシステムは、悪性の外部リクエストをブロックするためにネイティブDNSファイアウォールを活用し、機械速度の動的ディセプションハニーポットを配置して、自動実行の攻撃ツールを無力化します。ホストや内部境界で検証済みのインシデントが発生した場合、AI脅威調査機能は、コンテキストに応じて具体的な対策手順書を作成します。これにより、チームはワンクリックでポリシー更新をレビューして社内全体に適用できます。
はい。継続的な検証ループを利用するには、管理サーバーをSaaSモデルで導入し、コア検知モジュールを有効にする必要があります。アイデンティティパスの完全なマッピングを実現するには、ADまたはEntra IDのオーケストレーションを強く推奨します。Plusティアは、ハイブリッド環境全体をサポートしますが、エージェントレスのクラウド、Kubernetes、レガシーOS環境では、ローカルエージェントが実装できないため、ホストレベルおよびプロセスレベルの可視性が制限されます。また、DNSファイアウォールとディセプション機能は、エージェントレスでは導入できません。