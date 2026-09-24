Klassische Schwachstellenmanagement-Tools identifizieren Tausende von Softwarefehlern, die auf standardisierten Schweregraden basieren. Hierbei prüfen sie nicht, ob tatsächlich ein Netzwerkpfad existiert, über den diese Schwachstellen ausgenutzt werden können. ExAR ordnet identifizierte CVEs direkt Ihrem Live-Netzwerktraffic zu und setzt Mikrosegmentierungsregeln durch. Durch die Bewertung der tatsächlichen Erreichbarkeit berechnet die Plattform das Risiko neu und stützt sich dabei auf die tatsächliche Gefahr, nicht auf theoretische Schweregrade. So kann Ihr Team unerreichbare Schwachstellen ignorieren und sich auf die spezifischen Pfade konzentrieren, die das größte Risiko für Ihre wertvollsten Ressourcen darstellen.