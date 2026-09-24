Die Standard-Segmentierung erfasst lediglich bisherige Netzwerkaktivitäten und schafft somit eine erhebliche Sicherheitslücke gegenüber aktiven, versteckten Angriffsmethoden. Angreifer nutzen KI, um interne Abhängigkeiten zu analysieren und Schwachstellen innerhalb von weniger als 24 Stunden auszunutzen. So können sie statische Sicherheitsgrenzen umgehen, bevor Sie überhaupt bemerken, dass sie falsch konfiguriert sind. ExAR korreliert kontinuierlich Ihre Netzwerkgrenzen mit Identitätstelemetrie, Indicators of Compromise (IOCs) und den globalen Bedrohungsinformationen von Akamai, das etwa ein Drittel des weltweiten Webtraffics überwacht. Es verwandelt einfache Verbindungsdaten in eine aktive Schutzebene, die sicherstellt, dass Ihre Zero‑Trust-Grenzen auch dann bestehen bleiben, wenn herkömmliche Präventionsmaßnahmen versagen.
Wichtige Erkenntnisse
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Kontinuierliche Validierung verhindert ineffektive Richtlinien
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Statische Segmentierungsregeln verlieren bei Netzwerkänderungen schnell ihre Gültigkeit und führen so zu versteckten Sicherheitslücken. Exposure Analysis and Response (ExAR) löst dieses Problem, indem es kontinuierliche Risikoinformationen direkt in Ihre Mikrosegementierungsplattform integriert. Das System kombiniert Erreichbarkeitsanalysen mit Verhaltenserkennung, um kontinuierlich zu überprüfen, ob Ihre Zero‑Trust-Richtlinien in der Praxis tatsächlich effektiv sind.
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Bedrohungseindämmung in KI‑Geschwindigkeit
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Angreifer nutzen heute KI, um Sicherheitslücken in nur noch 20 Stunden auszunutzen – angesichts dieses Tempos können manuelle Patchzyklen und statische Netzwerkverteidigung einfach nicht mehr mithalten. Die ExAR-Funktionen von Akamai Guardicore Segmentation lösen dieses Problem, indem sie einen KI‑gestützte Bedrohungsuntersuchung bereitstellen, die fortschrittliche Techniken nach einem Exploit automatisch erkennt. So erhalten Teams sofortige und vollständige Kontrolle über ihre interne Angriffsfläche, um offene Angriffspfade zu schließen, bevor sich ein Angriff ausbreiten kann.
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Erreichbarkeitsanalyse zur Bekämpfung der Alarmflut
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SecOps-Teams gehen heute regelrecht in Warnmeldungen unter, da herkömmliche Scanner den Schweregrad eines Problems bewerten, ohne dabei den Netzwerkkontext zu berücksichtigen. ExAR schließt diese Transparenzlücke, indem es Netzwerkgrenzen, Identitätspools, Endpoints und integrierte osquery-Telemetriedaten in klare, präzise Vorfälle umwandelt. Sie sehen genau, welche Wege ein Angreifer nutzen kann, und können so unzugängliche Schwachstellen ignorieren und sich ausschließlich auf die tatsächlichen Bedrohungen für Ihre wertvollsten Ressourcen konzentrieren.
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Aktive Verteidigung ohne Serverbelastung
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Eine fortschrittliche Bedrohungsanalyse sollte Ihre Infrastruktur nicht ausbremsen. ExAR führt seine Erkennungs- und Korrelationssysteme vollständig in der Backend-Infrastruktur von Akamai aus. So werden die Agenten und CPUs Ihrer Produktionsserver nicht zusätzlich belastet. Um eine umfassendere Eindämmung zu gewährleisten, setzt die Premier-Stufe auf eine native DNS‑Firewall und dynamische Honeypots zur Täuschung von Angreifern. Diese Maßnahmen dienen dazu, automatisierte Angriffe umzuleiten, auszulasten und zu neutralisieren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Während Endpoint Detection and Response (EDR) das Verhalten lokaler Hosts überwacht und Network Detection and Response (NDR) den grundlegenden Traffic analysiert, verfügt keines der Systeme über ein natives Verständnis Ihrer durchgesetzten Mikrosegmentierungsregeln. ExAR erweitert Ihre Erkennungsstrategie um reale Informationen, indem es Netzwerkgrenzen, Identitätspools und detaillierte Endpoint-Analysen korreliert, um zusammenhängende, präzise Vorfälle zu generieren. Es nutzt Ihre Segmentierungsrichtlinien als Kontextfilter, sodass Sie sofort erkennen können, welche aktiven Bedrohungsketten tatsächlich in der Lage sind, Ihre kritischen Assets zu erreichen.
ExAR nutzt die in den Akamai Guardicore Segmentation Agent integrierte osquery-Telemetrie, um präzise, detaillierte Einblicke auf Prozess- und Hostebene zu gewährleisten. Um die Produktionsperformance zu schützen, führt die Plattform keine plattformübergreifende Korrelation oder statistische Anomalieanalyse auf Ihren Hosts durch. Da die Bedrohungsanalyse- und Erkennungsengines vollständig in der Backend-Infrastruktur von Akamai ausgeführt werden, erhalten Sie eine fortschrittliche Bedrohungsanalyse, ohne die Agenten und CPUs Ihrer Produktionsserver zusätzlich zu belasten.
Die Funktionen von Akamai Hunt wurden erweitert und standardisiert, um die technische Engine für ExAR zu bilden. Die fortschrittlichen Hunt-Algorithmus zur Erkennung von Anomalien sind jetzt direkt in die Software integriert und fungieren als autonome KI‑Bedrohungsuntersuchung, die auf beiden Stufen vollständig aktiv ist. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die autonome Engine auf der Plus-Stufe die Erkennung und Dashboard-Anzeige beinhaltet, während die Premier-Stufe zusätzlich rund um die Uhr verfügbares Threat Hunting durch unser Elite-Team von Vorfallsanalysten bietet.
Klassische Schwachstellenmanagement-Tools identifizieren Tausende von Softwarefehlern, die auf standardisierten Schweregraden basieren. Hierbei prüfen sie nicht, ob tatsächlich ein Netzwerkpfad existiert, über den diese Schwachstellen ausgenutzt werden können. ExAR ordnet identifizierte CVEs direkt Ihrem Live-Netzwerktraffic zu und setzt Mikrosegmentierungsregeln durch. Durch die Bewertung der tatsächlichen Erreichbarkeit berechnet die Plattform das Risiko neu und stützt sich dabei auf die tatsächliche Gefahr, nicht auf theoretische Schweregrade. So kann Ihr Team unerreichbare Schwachstellen ignorieren und sich auf die spezifischen Pfade konzentrieren, die das größte Risiko für Ihre wertvollsten Ressourcen darstellen.
ExAR ermöglicht eine automatisierte Eindämmung und aktive Angriffsunterbrechung über spezifische Netzwerk-, Edge- und Umgebungsebenen. Es nutzt native DNS‑Firewalls, um schädliche externe Anfragen zu blockieren, und setzt dynamische Honeypots zur Täuschung von Angreifern ein, die in Maschinengeschwindigkeit arbeiten, um automatisierte Angriffstools auszulasten. Bei bestätigten Vorfällen, die den Host oder interne Grenzen betreffen, erstellt die KI‑basierte Bedrohungsuntersuchung gezielte, kontextbezogene Behebungsplaybooks. So kann Ihr Team Richtlinienupdates einfach überprüfen und mit nur einem Klick im gesamten Unternehmen bereitstellen.
Ja. Um den kontinuierlichen Validierungsprozess nutzen zu können, muss Ihr Managementserver über das SaaS‑Modell bereitgestellt werden und das zentrale Erkennungsmodul muss aktiviert sein. Für eine vollständige Identitätspfad-Zuordnung wird dringend die AD- oder Entra ID-Orchestrierung empfohlen. Die Plus-Stufe unterstützt Ihre gesamte hybride IT‑Infrastruktur. Allerdings ist die Visualisierung auf Host- und Prozessebene in agentenlosen Cloud-, Kubernetes- und veralteten Betriebssystemumgebungen eingeschränkt, da keine lokale Agenteninstrumentierung vorhanden ist. Außerdem können DNS‑Firewalls und Täuschungskomponenten nicht ohne den Einsatz von Agenten implementiert werden.