A segmentação padrão registra apenas o tráfego histórico da rede, criando uma enorme vulnerabilidade de segurança contra técnicas de ataque ativas e discretas. Os invasores usam IA para mapear dependências internas e explorar vulnerabilidades em menos de 24 horas, o que significa que as barreiras estáticas podem ser contornadas antes mesmo que você perceba que elas estão configuradas incorretamente. A ExAR correlaciona continuamente os limites da sua rede com dados de identidade, indicadores de comprometimento (IOCs) e a inteligência contra ciberameaças global da Akamai, que monitora cerca de um terço do tráfego da internet em todo o mundo. Ela transforma registros de conexão simples em uma camada de defesa ativa que garante a integridade dos limites de segurança Zero Trust, mesmo quando as camadas de prevenção convencionais falham.
Principais conclusões
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A validação contínua evita desvios na política
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As regras de segmentação estática perdem rapidamente a eficácia à medida que as redes evoluem, criando brechas de segurança ocultas. A Análise e Resposta à Exposição (ExAR) resolve esse problema ao integrar a conscientização contínua sobre exposição diretamente à plataforma de microssegmentação. Ao combinar o mapeamento de acessibilidade com a detecção de comportamento, o sistema verifica constantemente se as políticas de confiança zero estão realmente funcionando na prática.
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Contenção de ameaças na velocidade da IA
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Agora, os invasores usam IA para reduzir o tempo de exploração para cerca de 20 horas, superando os ciclos de correção humanos e as defesas estáticas. As funcionalidades ExAR do Akamai Guardicore Segmentation combatem essa ameaça com um sistema de investigação de ameaças baseado em IA, capaz de detectar de forma autônoma técnicas avançadas de exploração pós-ataque. Isso proporciona às equipes controle imediato e definitivo sobre a superfície de ataque interna, permitindo que elas fechem caminhos abertos antes que uma violação se espalhe.
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Mapeamento de acessibilidade para acabar com a fadiga de alertas
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As equipes de SecOps estão sobrecarregadas com alertas porque os scanners tradicionais avaliam a gravidade sem considerar o contexto da rede. A ExAR elimina essa lacuna de visibilidade ao correlacionar limites de rede, grupos de identidade, pontos de extremidade e dados de telemetria do osquery integrado, gerando incidentes claros e de alta fidelidade. Você consegue ver exatamente os caminhos que um invasor pode seguir, o que permite ignorar vulnerabilidades inatingíveis e focar exclusivamente nas ameaças reais aos seus ativos mais valiosos.
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Defesa ativa sem sobrecarga no servidor
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A análise avançada de ameaças não deve comprometer o desempenho da sua infraestrutura. A ExAR executa seus mecanismos de detecção e correlação inteiramente na infraestrutura de back-end da Akamai, o que significa que não há consumo adicional de recursos ou picos de uso da CPU nos servidores de produção. Para uma contenção mais eficaz, a camada Premier usa um firewall DNS nativo e honeypots de deception dinâmica para redirecionar, neutralizar e bloquear ataques automatizados.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Embora a Detecção e Resposta de Ponto de Extremidade (EDR) monitore o comportamento do host local e a Detecção e Resposta de Rede (NDR) observe os padrões básicos de tráfego, nenhuma delas possui uma compreensão nativa das regras de microssegmentação que você implementou. A ExAR traz mais realidade à sua estratégia de detecção ao correlacionar limites de rede, grupos de identidade e análises forenses detalhadas de pontos de extremidade, transformando-os em incidentes unificados e de alta precisão. Ela usa suas políticas de segmentação como um filtro de contexto, permitindo que você identifique rapidamente quais cadeias de ameaças ativas são capazes de atingir seus ativos críticos.
A ExAR usa a telemetria nativa do osquery, integrada ao agente de segmentação da Akamai Guardicore, para obter visibilidade precisa e detalhada dos processos e do nível do host. Para proteger o desempenho da produção, a plataforma não processa a correlação entre domínios ou a análise de anomalias estatísticas nos seus hosts. Como os mecanismos de análise e detecção de ameaças operam inteiramente na infraestrutura de back-end da Akamai, você obtém inteligência contra ciberameaças avançada sem sobrecarregar os recursos dos agentes ou causar picos de uso da CPU nos seus servidores de produção.
As funcionalidades do Akamai Hunt foram aprimoradas e transformadas em um produto padrão, tornando-se a base técnica da ExAR. Os algoritmos avançados de detecção de anomalias da Hunt agora estão integrados diretamente ao software, funcionando como nosso investigador autônomo de ameaças baseado em IA, que opera plenamente em ambos os níveis. A principal diferença é que o motor autônomo gerencia a detecção e a visibilidade do painel no plano Plus, enquanto o plano Premier inclui uma equipe de analistas de elite que realiza buscas proativas por ameaças 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de oferecer suporte ao vivo.
Os gerenciadores de vulnerabilidades tradicionais identificam milhares de falhas de software com base em classificações padrão de gravidade, sem considerar se existe um caminho de rede viável para explorá-las. Os mapas da ExAR identificam vulnerabilidades CVE diretamente no tráfego da rede em tempo real e aplicam regras de microssegmentação. Ao avaliar a acessibilidade no mundo real, a plataforma recalcula o risco com base na exposição real, e não na gravidade teórica. Isso permite que sua equipe ignore falhas inatingíveis e identifique os caminhos exatos que representam o maior risco potencial para seus ativos mais valiosos.
A ExAR oferece suporte à contenção automatizada e à interrupção ativa com camadas específicas de perímetro, borda e ambiente. Ela usa firewalls DNS nativos para bloquear solicitações externas maliciosas e implementa honeypots de deception dinâmica em alta velocidade para neutralizar ferramentas automatizadas de ataque. Para incidentes verificados em hosts ou em limites internos, o investigador de ameaças de IA gera manuais de correção específicos e adaptados ao contexto. Isso permite que sua equipe revise e implemente atualizações de políticas em toda a empresa com apenas um clique.
Sim. Para usar o ciclo de validação contínua, é necessário que o servidor de gerenciamento seja implementado no modelo SaaS e que o módulo principal de detecção esteja ativado. Para obter um mapeamento completo do caminho de identidade, é altamente recomendada o uso do AD ou do Entra ID como ferramenta de orquestração. O nível Plus oferece suporte a toda a sua infraestrutura híbrida, embora os ambientes de nuvem sem agente, Kubernetes e sistemas operacionais legados tenham visualização limitada em nível de host e de processo devido à ausência de instrumentação de agente local. Além disso, os componentes de firewall DNS e de deception não podem ser implementados sem o uso de um agente.