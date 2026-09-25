A segmentação padrão registra apenas o tráfego histórico da rede, criando uma enorme vulnerabilidade de segurança contra técnicas de ataque ativas e discretas. Os invasores usam IA para mapear dependências internas e explorar vulnerabilidades em menos de 24 horas, o que significa que as barreiras estáticas podem ser contornadas antes mesmo que você perceba que elas estão configuradas incorretamente. A ExAR correlaciona continuamente os limites da sua rede com dados de identidade, indicadores de comprometimento (IOCs) e a inteligência contra ciberameaças global da Akamai, que monitora cerca de um terço do tráfego da internet em todo o mundo. Ela transforma registros de conexão simples em uma camada de defesa ativa que garante a integridade dos limites de segurança Zero Trust, mesmo quando as camadas de prevenção convencionais falham.