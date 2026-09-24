Les journaux de segmentation traditionnels ne documentent que le trafic réseau passé, ce qui crée un angle mort majeur face aux techniques d'attaque actives et furtives. Les attaquants s'appuient sur l'IA pour cartographier les dépendances internes et exploiter les vulnérabilités en moins de 24 heures. Ils peuvent ainsi contourner les frontières de sécurité statiques avant même que vous ne détectiez les erreurs de configuration. ExAR met constamment en corrélation les limites de votre réseau avec les données d'identité, les indicateurs de compromission (IOC) et les informations sur les menaces à l'échelle mondiale d'Akamai, qui couvrent environ un tiers du trafic Web mondial. La solution transforme de simples journaux de connexion en couche de défense active, qui garantit la solidité de vos périmètres Zero Trust lorsque les mécanismes de prévention standard sont mis en échec.