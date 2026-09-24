Les journaux de segmentation traditionnels ne documentent que le trafic réseau passé, ce qui crée un angle mort majeur face aux techniques d'attaque actives et furtives. Les attaquants s'appuient sur l'IA pour cartographier les dépendances internes et exploiter les vulnérabilités en moins de 24 heures. Ils peuvent ainsi contourner les frontières de sécurité statiques avant même que vous ne détectiez les erreurs de configuration. ExAR met constamment en corrélation les limites de votre réseau avec les données d'identité, les indicateurs de compromission (IOC) et les informations sur les menaces à l'échelle mondiale d'Akamai, qui couvrent environ un tiers du trafic Web mondial. La solution transforme de simples journaux de connexion en couche de défense active, qui garantit la solidité de vos périmètres Zero Trust lorsque les mécanismes de prévention standard sont mis en échec.
Points à retenir
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La validation continue empêche l'érosion de l'efficacité des règles
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Les règles de segmentation statiques deviennent rapidement obsolètes à mesure que les réseaux évoluent, ce qui entraîne des failles de sécurité invisibles. Exposure Analysis and Response (ExAR) résout ce problème en intégrant une visibilité continue de l'exposition directement au sein de votre plateforme de microsegmentation. La solution associe cartographie de l'accessibilité réseau et détection comportementale, ce qui lui permet de vérifier en permanence l'efficacité de vos règles Zero Trust en conditions réelles.
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Confinement des menaces à la vitesse de l'IA
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Les attaquants font désormais appel à l'IA afin de réduire le temps nécessaire pour exploiter les vulnérabilités, qui passe désormais à environ 20 heures, un rythme que les cycles de correction manuels et les périmètres de sécurité statiques ne parviennent pas à suivre. Les fonctionnalités ExAR d'Akamai Guardicore Segmentation répondent à ce défi grâce à un outil d'investigation des menaces basé sur l'IA, capable de détecter de manière autonome les techniques d'attaque avancées utilisées après une compromission. Les équipes de sécurité bénéficient ainsi d'un contrôle immédiat et précis sur leur surface d'attaque interne, afin de fermer les voies d'accès avant qu'une compromission ne puisse se propager.
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Une cartographie de l'accessibilité met fin à la surcharge d'alertes
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Les équipes SecOps sont submergées par les alertes, car les outils d'analyse traditionnels évaluent la gravité des vulnérabilités sans tenir compte du contexte réseau. ExAR comble cette lacune en corrélant les limites du réseau, les référentiels d'identités, les points de terminaison et la télémétrie osquery intégrée afin de créer des rapports d'incidents clairs et fiables. Vous bénéficiez d'une vue précise des chemins qu'un attaquant peut exploiter, ce qui vous permet d'ignorer les vulnérabilités inaccessibles et de concentrer vos efforts sur les menaces qui pèsent réellement sur vos actifs les plus critiques.
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Une défense active sans surcharge pour les serveurs
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L'analyse avancée des menaces ne devrait pas ralentir votre infrastructure. ExAR exécute l'ensemble de ses moteurs de détection et de corrélation dans l'infrastructure back-end d'Akamai, sans consommation supplémentaire de ressources par les agents ni surcharge CPU sur les serveurs de production. Pour renforcer les capacités de confinement, l'offre Premier ajoute un pare-feu DNS natif ainsi que des leurres dynamiques de type pot de miel, capables de détourner, épuiser et neutraliser les attaques automatisées.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Bien que les solutions de détection et réponse aux points de terminaison (EDR) surveillent le comportement des hôtes et que les solutions de détection et réponse du réseau (NDR) analysent les flux réseau classiques, aucune ne dispose d'une compréhension native des règles de microsegmentation mises en place. ExAR apporte une connaissance de la réalité en corrélant limites du réseau, référentiels d'identités et analyses approfondies des points de terminaison, afin de créer des incidents unifiés et fiables. La solution utilise vos règles de segmentation comme filtre contextuel pour identifier immédiatement quelles chaînes d'attaque actives sont susceptibles d'atteindre vos actifs critiques.
ExAR s'appuie sur la télémétrie osquery intégrée nativement à l'agent Akamai Guardicore Segmentation afin d'obtenir une visibilité précise et détaillée sur les processus et les hôtes. Pour préserver les performances des environnements de production, les opérations de corrélation interdomaines et d'analyse statistique des anomalies ne sont pas exécutées sur vos hôtes. Les moteurs d'analyse et de détection fonctionnent exclusivement dans l'infrastructure back-end d'Akamai, afin de vous fournir des informations avancées sur les menaces sans surconsommation de ressources ni pics d'utilisation du CPU sur vos serveurs de production.
Les capacités d'Akamai Hunt ont évolué pour devenir le moteur technologique à l'origine d'ExAR. Les algorithmes avancés de détection d'anomalies de Hunt sont désormais intégrés directement au logiciel, sous la forme d'un outil d'investigation des menaces autonome et basé sur l'IA, actif dans les deux offres. La version Plus s'appuie sur ce moteur autonome pour la détection et la visibilité, tandis que la version Premier ajoute des services de recherche des menaces assurés 24 h/24 et 7 j/7 par des experts ainsi qu'un accompagnement en temps réel par une équipe spécialisée dans l'analyse des incidents.
Les outils traditionnels de gestion des vulnérabilités signalent des milliers de failles logicielles en se fondant sur des scores de gravité standard, sans vérifier si un chemin d'exploitation existe réellement dans le réseau. ExAR met en correspondance les CVE connues avec votre trafic réseau réel et les règles de microsegmentation en vigueur. En évaluant l'accessibilité effective des systèmes, la plateforme calcule le risque sur la base de l'exposition réelle plutôt que d'une gravité théorique. Votre équipe peut ainsi ignorer les vulnérabilités inaccessibles et concentrer ses efforts sur les chemins qui présentent le rayon d'impact potentiel le plus élevé pour vos actifs stratégiques.
ExAR prend en charge le confinement automatisé et les mécanismes de perturbation active grâce à des couches dédiées à différents niveaux du réseau et de l'environnement. La solution s'appuie notamment sur des pare-feux DNS natifs pour bloquer les requêtes externes malveillantes et déploie des leurres dynamiques de type pot de miel, capables d'épuiser les outils automatisés des attaquants. Lorsqu'un incident touchant un hôte ou un périmètre interne est confirmé, l'outil d'investigation des menaces basé sur l'IA génère des plans de remédiation ciblés qui tiennent compte du contexte. Les équipes peuvent ensuite examiner et déployer les modifications de règles à l'échelle de l'entreprise en un seul clic.
Oui. Pour bénéficier du mécanisme de validation continue, le serveur de gestion doit être déployé en mode SaaS et le module principal de détection doit être activé. Pour une cartographie complète des chemins d'identité, l'orchestration avec AD ou Entra ID est fortement recommandée. L'offre Plus couvre l'ensemble de votre environnement hybride. Toutefois, les environnements cloud sans agent, Kubernetes ou les systèmes d'exploitation hérités disposeront d'une visibilité limitée au niveau des hôtes et des processus en raison de l'absence d'agent local de collecte de données. Par ailleurs, les composants de pare-feu DNS et de leurre ne peuvent pas être déployés dans des environnements sans agent.