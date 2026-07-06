La telemetría compartida, la gestión centralizada de políticas y la automatización adaptativa ayudan a los equipos a reducir los ajustes manuales y a mejorar la coherencia entre las protecciones.
Proteja el conjunto completo de aplicaciones modernas con inteligencia de seguridad unificada
Reduzca las fricciones operativas y mejore la visibilidad de las aplicaciones web, las API, los bots y los servicios basados en IA con protecciones integradas basadas en inteligencia compartida y automatización adaptativa.
Correlacione las amenazas entre aplicaciones, API, bots e interacciones de IA
Detecte el uso indebido sofisticado de manera más rápida mediante la combinación de la telemetría de WAF, seguridad de API, gestión de bots y protecciones de IA. El contexto compartido mejora la precisión al tiempo que reduce las investigaciones fragmentadas y los análisis manuales.
Proteja la innovación a escala global sin ralentizar el rendimiento
Permita que los desarrolladores y los equipos de seguridad avancen más rápido con protecciones integradas en la plataforma distribuida globalmente de Akamai y disponibles en entornos híbridos y multinube. Proteja las aplicaciones, las API y los servicios basados en IA, a la vez que mantiene el rendimiento y la resiliencia.
Automatización que se adapta a su tráfico y sus necesidades de seguridad
Los valores de referencia adaptativos y las recomendaciones personalizadas reducen los ajustes manuales, simplifican el mantenimiento y ayudan a los equipos de seguridad a responder más rápido y con confianza en los entornos de aplicaciones y API.
Diseñado para equipos de seguridad bajo presión constante
Cómo protege Akamai Application Protection Platform las aplicaciones modernas, las API y los sistemas de IA
Descubra cómo la inteligencia compartida, las defensas coordinadas y las protecciones adaptativas funcionan conjuntamente en las aplicaciones, las API, los bots, las identidades y las interacciones de IA para reducir los riesgos y la complejidad operativa.
Descubra la exposición oculta en aplicaciones, API y entornos de IA
Los entornos modernos cambian a un ritmo más rápido del que pueden seguir los inventarios tradicionales. Akamai ayuda a las organizaciones a:
- Identificar los servicios expuestos y las API en la sombra directamente a partir del tráfico de producción en tiempo real
- Obtenga visibilidad de las aplicaciones, las interacciones automatizadas y los flujos de trabajo de IA emergentes
- Descubra cómo los usuarios, los servicios, los bots y los agentes autónomos acceden realmente a los recursos
Esta visibilidad continua ayuda a reducir los puntos ciegos, a reforzar el control de la seguridad y a priorizar los riesgos con mayor confianza.
Proteja las aplicaciones y los flujos de trabajo de IA con defensas coordinadas
Los ataques modernos combinan cada vez más el uso indebido de credenciales, los bots, el mal uso de las API y las técnicas basadas en IA para evitar los controles disgregados. Akamai ayuda a las organizaciones a:
- Obtenga una visibilidad más amplia de las aplicaciones, las API, las identidades, las interacciones automatizadas y los servicios de IA
- Aplique protecciones de forma constante a través de una plataforma común y de inteligencia compartida
- Simplifique las operaciones de seguridad a la vez que mejora la resiliencia en los entornos distribuidos
Este enfoque coordinado ayuda a las organizaciones a reforzar la protección sin sacrificar el rendimiento, la escalabilidad o la experiencia del usuario.
Dirija las interacciones humanas y autónomas con un control constante
A medida que los agentes de IA, las API y las interacciones entre máquinas forman parte de las operaciones diarias, los equipos de seguridad necesitan visibilidad y controles que se extiendan a todos los usuarios, aplicaciones y servicios. Akamai ayuda a las organizaciones a:
- Mantenga la visibilidad y la aplicación de políticas en las API, los servicios de IA, las aplicaciones y las interacciones de los usuarios
- Detecte actividades sospechosas con análisis conductuales y evaluación adaptativa de riesgos
- Aplique protecciones contextuales para reducir la exposición accidental en entornos distribuidos
Este enfoque ayuda a las organizaciones a respaldar la adopción de la IA al tiempo que protegen los datos sensibles, los sistemas críticos y los requisitos de cumplimiento en constante evolución.
Adapte sus defensas de forma continua a medida que las amenazas evolucionan a la velocidad de la IA
Los atacantes utilizan cada vez más la automatización y la IA para investigar y atacar las aplicaciones a velocidad de máquina. La tecnología de plataforma principal de Akamai ayuda a las organizaciones a mantenerse a la vanguardia gracias a:
- Aprendizaje automático y análisis de comportamiento que mejoran continuamente la protección
- Inteligencia global contra amenazas y telemetría compartida que identifica las amenazas emergentes y las técnicas de automatización maliciosas
- Actualizaciones de protección rápidas que ayudan a abordar nuevos patrones de ataque y comportamientos de día cero
Este enfoque coordinado ayuda a reducir los ajustes manuales, a acelerar la respuesta y a mantener una protección más sólida a medida que las aplicaciones, las API y los servicios basados en IA evolucionan.
Aborde los desafíos de seguridad de las aplicaciones en su entorno
Historias de clientes
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
La telemetría compartida, la gestión centralizada de políticas y la automatización adaptativa ayudan a los equipos a reducir los ajustes manuales y a mejorar la coherencia entre las protecciones.
Sí. La plataforma ayuda a las organizaciones a controlar y proteger las aplicaciones basadas en IA, las API y las interacciones automatizadas, a la vez que aborda los vectores de ataque emergentes específicos de la IA.
La plataforma combina WAF, seguridad de API, protección contra bots, defensa contra DDoS, protección contra el uso indebido de credenciales y protecciones centradas en la IA en entornos distribuidos.
Consígalo todo con la plataforma de protección de aplicaciones de Akamai
La seguridad de las aplicaciones modernas requiere algo más que controles aislados. Akamai ayuda a las empresas a unificar la protección de aplicaciones, API, bots y sistemas de IA con inteligencia adaptativa, defensas integradas y visibilidad a escala global diseñadas para los entornos distribuidos de hoy en día.