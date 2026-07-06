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Plataforma de protección de aplicaciones de Akamai

Proteja las experiencias digitales modernas con una plataforma unificada que reduce la complejidad operativa, refuerza la visibilidad y ayuda a las empresas globales a defenderse de las amenazas en constante evolución.

Proteja el conjunto completo de aplicaciones modernas con inteligencia de seguridad unificada

Reduzca las fricciones operativas y mejore la visibilidad de las aplicaciones web, las API, los bots y los servicios basados en IA con protecciones integradas basadas en inteligencia compartida y automatización adaptativa.

Correlacione las amenazas entre aplicaciones, API, bots e interacciones de IA

Detecte el uso indebido sofisticado de manera más rápida mediante la combinación de la telemetría de WAF, seguridad de API, gestión de bots y protecciones de IA. El contexto compartido mejora la precisión al tiempo que reduce las investigaciones fragmentadas y los análisis manuales.  

Diagram showing four data inputs—Apps, APIs, Bots, and AI interactions—funneling via a dotted arrow into a green protective shield labeled "Unified context".
A security diagram demonstrating a web application firewall protecting backend systems.

Proteja la innovación a escala global sin ralentizar el rendimiento

Permita que los desarrolladores y los equipos de seguridad avancen más rápido con protecciones integradas en la plataforma distribuida globalmente de Akamai y disponibles en entornos híbridos y multinube. Proteja las aplicaciones, las API y los servicios basados en IA, a la vez que mantiene el rendimiento y la resiliencia.

Automatización que se adapta a su tráfico y sus necesidades de seguridad

Los valores de referencia adaptativos y las recomendaciones personalizadas reducen los ajustes manuales, simplifican el mantenimiento y ayudan a los equipos de seguridad a responder más rápido y con confianza en los entornos de aplicaciones y API.

A continuous loop diagram showing an ongoing feedback cycle between three nodes: "Traffic", a central green "Risk score" meter, and "Current" status.

Diseñado para equipos de seguridad bajo presión constante

Reduzca el tiempo de investigación en señales de seguridad fragmentadas

Correlacione la actividad entre aplicaciones, API, bots e interacciones de IA para ayudar a los equipos a identificar amenazas significativas sin perseguir alertas disgregadas.

Detecte usos indebidos sofisticados ocultos dentro del tráfico legítimo

Utilice el análisis de comportamiento y la telemetría compartida para identificar los ataques que eluden los controles tradicionales fusionándose con la actividad normal de las aplicaciones.

Respalde la innovación basada en IA sin aumentar el riesgo operativo

Permita a los equipos adoptar con confianza la automatización y las aplicaciones basadas en IA, al tiempo que mantiene la visibilidad, el control y una protección coherente.

Facilite las operaciones de seguridad con defensas adaptativas y coordinadas

Reduzca los ajustes manual y la complejidad operativa mediante protecciones que se adaptan continuamente utilizando la inteligencia compartida y la automatización.

Cómo protege Akamai Application Protection Platform las aplicaciones modernas, las API y los sistemas de IA

Descubra cómo la inteligencia compartida, las defensas coordinadas y las protecciones adaptativas funcionan conjuntamente en las aplicaciones, las API, los bots, las identidades y las interacciones de IA para reducir los riesgos y la complejidad operativa.

Descubra la exposición oculta en aplicaciones, API y entornos de IA

Los entornos modernos cambian a un ritmo más rápido del que pueden seguir los inventarios tradicionales. Akamai ayuda a las organizaciones a:

  • Identificar los servicios expuestos y las API en la sombra directamente a partir del tráfico de producción en tiempo real
  • Obtenga visibilidad de las aplicaciones, las interacciones automatizadas y los flujos de trabajo de IA emergentes
  • Descubra cómo los usuarios, los servicios, los bots y los agentes autónomos acceden realmente a los recursos

Esta visibilidad continua ayuda a reducir los puntos ciegos, a reforzar el control de la seguridad y a priorizar los riesgos con mayor confianza.

Proteja las aplicaciones y los flujos de trabajo de IA con defensas coordinadas

Los ataques modernos combinan cada vez más el uso indebido de credenciales, los bots, el mal uso de las API y las técnicas basadas en IA para evitar los controles disgregados. Akamai ayuda a las organizaciones a:

  • Obtenga una visibilidad más amplia de las aplicaciones, las API, las identidades, las interacciones automatizadas y los servicios de IA
  • Aplique protecciones de forma constante a través de una plataforma común y de inteligencia compartida
  • Simplifique las operaciones de seguridad a la vez que mejora la resiliencia en los entornos distribuidos

Este enfoque coordinado ayuda a las organizaciones a reforzar la protección sin sacrificar el rendimiento, la escalabilidad o la experiencia del usuario.

Dirija las interacciones humanas y autónomas con un control constante

A medida que los agentes de IA, las API y las interacciones entre máquinas forman parte de las operaciones diarias, los equipos de seguridad necesitan visibilidad y controles que se extiendan a todos los usuarios, aplicaciones y servicios. Akamai ayuda a las organizaciones a:

  • Mantenga la visibilidad y la aplicación de políticas en las API, los servicios de IA, las aplicaciones y las interacciones de los usuarios
  • Detecte actividades sospechosas con análisis conductuales y evaluación adaptativa de riesgos
  • Aplique protecciones contextuales para reducir la exposición accidental en entornos distribuidos

Este enfoque ayuda a las organizaciones a respaldar la adopción de la IA al tiempo que protegen los datos sensibles, los sistemas críticos y los requisitos de cumplimiento en constante evolución.

Adapte sus defensas de forma continua a medida que las amenazas evolucionan a la velocidad de la IA

Los atacantes utilizan cada vez más la automatización y la IA para investigar y atacar las aplicaciones a velocidad de máquina. La tecnología de plataforma principal de Akamai ayuda a las organizaciones a mantenerse a la vanguardia gracias a:

  • Aprendizaje automático y análisis de comportamiento que mejoran continuamente la protección
  • Inteligencia global contra amenazas y telemetría compartida que identifica las amenazas emergentes y las técnicas de automatización maliciosas
  • Actualizaciones de protección rápidas que ayudan a abordar nuevos patrones de ataque y comportamientos de día cero

Este enfoque coordinado ayuda a reducir los ajustes manuales, a acelerar la respuesta y a mantener una protección más sólida a medida que las aplicaciones, las API y los servicios basados en IA evolucionan.

Aborde los desafíos de seguridad de las aplicaciones en su entorno

Seguridad de API y aplicaciones

Proteja las aplicaciones web y las API contra ataques, usos indebidos y amenazas emergentes con defensas por capas de WAAP.

Descubra la solución

Control de bots y agentes

Detecte y mitigue las amenazas automatizadas, el uso indebido de cuentas, el scraping y otras actividades maliciosas dirigidas a las experiencias digitales.

Descubra la solución

Protección contra DDoS

Mantenga la disponibilidad con protección escalable contra ataques DDoS a la capa de aplicación y a la infraestructura.

Descubra la solución

Ciberseguridad y cumplimiento

Refuerce su estrategia de seguridad de seguridad y cumpla con los requisitos normativos con capacidades de visibilidad, control y reducción de riesgos.

Descubra la solución

Seguridad y distribución de DNS

Mejore la resiliencia, la disponibilidad y la seguridad con servicios DNS de alta disponibilidad y protecciones centradas en DNS.

Descubra la solución

Rendimiento de API y aplicaciones

Acelere las aplicaciones y las API a la vez que mejora la fiabilidad y la experiencia del usuario en todos los entornos globales.

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Historias de clientes

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

La telemetría compartida, la gestión centralizada de políticas y la automatización adaptativa ayudan a los equipos a reducir los ajustes manuales y a mejorar la coherencia entre las protecciones.

Sí. La plataforma ayuda a las organizaciones a controlar y proteger las aplicaciones basadas en IA, las API y las interacciones automatizadas, a la vez que aborda los vectores de ataque emergentes específicos de la IA.

La plataforma combina WAF, seguridad de API, protección contra bots, defensa contra DDoS, protección contra el uso indebido de credenciales y protecciones centradas en la IA en entornos distribuidos.

Consígalo todo con la plataforma de protección de aplicaciones de Akamai

La seguridad de las aplicaciones modernas requiere algo más que controles aislados. Akamai ayuda a las empresas a unificar la protección de aplicaciones, API, bots y sistemas de IA con inteligencia adaptativa, defensas integradas y visibilidad a escala global diseñadas para los entornos distribuidos de hoy en día.