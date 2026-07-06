Descubra la exposición oculta en aplicaciones, API y entornos de IA

Los entornos modernos cambian a un ritmo más rápido del que pueden seguir los inventarios tradicionales. Akamai ayuda a las organizaciones a:

Identificar los servicios expuestos y las API en la sombra directamente a partir del tráfico de producción en tiempo real

Obtenga visibilidad de las aplicaciones, las interacciones automatizadas y los flujos de trabajo de IA emergentes

Descubra cómo los usuarios, los servicios, los bots y los agentes autónomos acceden realmente a los recursos

Esta visibilidad continua ayuda a reducir los puntos ciegos, a reforzar el control de la seguridad y a priorizar los riesgos con mayor confianza.