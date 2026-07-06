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Akamai Application Protection Platform

Proteggi le moderne experience digitali con una piattaforma unificata che riduce la complessità operativa, rafforza la visibilità e aiuta le aziende globali a difendersi dalle minacce in continua evoluzione.

Proteggi l'intero sistema delle applicazioni moderne con l'intelligence sulla sicurezza unificata

Puoi ridurre la complessità operativa e migliorare la visibilità su applicazioni web, API, bot e servizi basati sull'intelligenza artificiale con sistemi di protezione integrati insieme a funzionalità di intelligence condivisa e automazione adattiva.

Correlare le minacce tra applicazioni, API, bot e interazioni con l'intelligenza artificiale

Rileva più rapidamente abusi sofisticati combinando i dati telemetrici di soluzioni WAF, sicurezza delle API, gestione dei bot e sistemi di protezione dell'AI. Il contesto condiviso migliora la precisione, riducendo, al contempo, le indagini frammentate e le analisi manuali. 

Diagram showing four data inputs—Apps, APIs, Bots, and AI interactions—funneling via a dotted arrow into a green protective shield labeled "Unified context".
A security diagram demonstrating a web application firewall protecting backend systems.

Assicurare l'innovazione su scala globale senza rallentare le performance

Consenti a sviluppatori e team addetti alla sicurezza di muoversi più velocemente con sistemi di protezione basati sulla piattaforma di Akamai distribuita su scala globale e disponibile in ambienti ibridi e multicloud. Proteggi applicazioni, API e servizi basati sull'intelligenza artificiale, mantenendo elevati livelli di performance e resilienza.

L'automazione che si adatta alle specifiche esigenze in termini di traffico e sicurezza

I requisiti di base adattivi e i consigli personalizzati riducono la configurazione manuale, semplificano la manutenzione e aiutano i team addetti alla sicurezza a rispondere più rapidamente alle minacce in tutta tranquillità nelle applicazioni e negli ambienti delle API.

A continuous loop diagram showing an ongoing feedback cycle between three nodes: "Traffic", a central green "Risk score" meter, and "Current" status.

Per i team addetti alla sicurezza sotto pressione costante

Riduci i tempi delle indagini richiesti da avvisi di sicurezza frammentati

Metti in correlazione le attività di applicazioni, API, bot e interazioni con l'intelligenza artificiale per aiutare i team ad identificare le minacce significative senza dover cercare avvisi scollegati tra loro.

Rileva gli abusi sofisticati nascosti nel traffico legittimo

Utilizza l'analisi comportamentale e la telemetria condivisa per identificare gli attacchi che bypassano i controlli tradizionali mescolandosi alle normali attività delle applicazioni.

Supportare l'innovazione basata sull'intelligenza artificiale senza aumentare i rischi operativi

Consenti ai team di adottare le applicazioni e l'automazione basate sull'intelligenza artificiale in modo sicuro, mantenendo, al contempo, costanti livelli di visibilità, governance e protezione.

Semplificare le operazioni di sicurezza con sistemi di difesa adattivi e coordinati

Riduci l'ottimizzazione manuale e la complessità operativa con sistemi di protezione in grado di adattarsi continuamente tramite l'intelligence condivisa e l'automazione.

La protezione di applicazioni, API e sistemi di AI moderni offerta da Akamai Application Protection Platform

Scopri come l'intelligence condivisa, i sistemi di difesa coordinati e le protezioni adattive interagiscono all'interno di applicazioni, API, bot, identità e interazioni con l'intelligenza artificiale per ridurre rischi e complessità operativa.

Le vulnerabilità nascoste all'interno di applicazioni, API e ambienti basati sull'intelligenza artificiale

Gli ambienti moderni cambiano più velocemente rispetto al ritmo degli inventari tradizionali. Akamai aiuta le organizzazioni a:

  • Identificare i servizi esposti e le API ombra direttamente dal traffico di produzione live
  • Ottenere visibilità su applicazioni, interazioni automatizzate e nuovi workflow basati sull'intelligenza artificiale
  • Comprendere in che modo utenti, servizi, bot e agenti autonomi accedono effettivamente alle risorse

Questa visibilità continua contribuisce a ridurre i punti ciechi, rafforzare la governance della sicurezza e dare priorità ai rischi con maggiore sicurezza.

Proteggere le applicazioni e i workflow basati sull'intelligenza artificiale con sistemi di difesa coordinati

Gli attacchi moderni combinano sempre più spesso abuso di credenziali, bot, uso improprio delle API e tecniche basate sull'intelligenza artificiale per bypassare i controlli scollegati tra loro. Akamai aiuta le organizzazioni a:

  • Ottenere maggiore visibilità su applicazioni, API, identità, interazioni automatizzate e servizi basati sull'intelligenza artificiale
  • Applicare i sistemi di protezione in modo coerente tramite una piattaforma comune e un'intelligence condivisa
  • Semplificare le operazioni di sicurezza, migliorando, al contempo, la resilienza in tutti gli ambienti distribuiti

Questo approccio coordinato aiuta le organizzazioni a rafforzare la protezione senza sacrificare performance, scalabilità o user experience.

Gestire le interazioni umane e autonome con un controllo coerente

Man mano che gli agenti AI, le API e le interazioni tra computer diventano parte delle operazioni quotidiane, i team addetti alla sicurezza hanno bisogno di visibilità e controlli in grado di estendersi a utenti, applicazioni e servizi. Akamai aiuta le organizzazioni a:

  • Mantenere la visibilità e l'applicazione delle policy all'interno di applicazioni, API, servizi basati sull'intelligenza artificiale e interazioni con gli utenti
  • Rilevare le attività sospette con analisi comportamentali e funzioni di valutazione adattiva dei rischi
  • Applicare sistemi di protezione contestuale per ridurre l'esposizione involontaria negli ambienti distribuiti

Questo approccio aiuta le organizzazioni a supportare l'adozione dell'intelligenza artificiale, proteggendo, al contempo, dati sensibili, sistemi critici e requisiti di conformità in continua evoluzione.

Adattare continuamente i sistemi di difesa per seguire l'evolversi delle minacce alla velocità dell'intelligenza artificiale

I criminali utilizzano sempre più spesso l'automazione e l'intelligenza artificiale per esplorare e sfruttare le applicazioni ad alta velocità. La tecnologia della piattaforma principale di Akamai aiuta le organizzazioni a restare all'avanguardia offrendo i seguenti vantaggi:

  • Apprendimento automatico e analisi comportamentali che migliorano continuamente i sistemi di protezione
  • Intelligence globale sulle minacce e dati telemetrici condivisi che identificano minacce emergenti e tecniche di automazione dannose
  • Aggiornamenti rapidi dei sistemi di protezione che aiutano ad affrontare i nuovi schemi di attacco e i comportamenti zero-day

Questo approccio coordinato contribuisce a ridurre la configurazione manuale, ad accelerare la risposta alle minacce e a mantenere una protezione più solida con l'evolversi di applicazioni, API e servizi basati sull'intelligenza artificiale.

Affrontare le sfide legate alla sicurezza delle applicazioni in tutti gli ambienti

Sicurezza di applicazioni e API

Proteggi applicazioni web e API da tentativi di exploit, abusi e minacce emergenti con sistemi di difesa WAAP multilivello.

Scopri la soluzione

Controllo di bot e agenti

Rileva e mitiga le minacce automatizzate, l'abuso degli account, lo scraping e altre attività dannose che prendono di mira le experience digitali.

Scopri la soluzione

Protezione dagli attacchi DDoS

Mantieni la disponibilità con una protezione scalabile dagli attacchi DDoS a livello di applicazione e infrastruttura.

Scopri la soluzione

Cybersecurity e conformità

Rafforza il tuo sistema di sicurezza e supporta i requisiti normativi con funzionalità di visibilità, controlli e riduzione dei rischi.

Scopri la soluzione

Sicurezza e delivery del DNS

Migliora la resilienza, la disponibilità e la sicurezza con servizi DNS altamente disponibili e sistemi di protezione incentrati sul DNS.

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Performance di applicazioni e API

Accelera applicazioni e API, migliorando, al contempo, l'affidabilità e le user experience negli ambienti globali.

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Storie dei clienti

Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti (FAQ)

La telemetria condivisa, la gestione centralizzata delle policy e l'automazione adattiva aiutano i team a ridurre la configurazione manuale e a migliorare la coerenza tra i sistemi di protezione.

Sì. La piattaforma aiuta le organizzazioni a gestire e proteggere le applicazioni, le API e le interazioni automatizzate che sono basate sull'intelligenza artificiale, affrontando, al contempo, i nuovi vettori di attacco specifici per l'AI.

La piattaforma riunisce funzionalità WAF, sicurezza delle API, protezione dai bot, difesa dagli attacchi DDoS, protezione dall'abuso di credenziali e sistemi di protezione focalizzati sull'intelligenza artificiale negli ambienti distribuiti.

Trovi tutto in Akamai Application Protection Platform

La sicurezza delle applicazioni moderne non richiede semplici controlli isolati. Akamai aiuta le aziende ad unificare la protezione all'interno di applicazioni, API, bot e sistemi basati sull'intelligenza artificiale con funzionalità di intelligence adattiva, sistemi di difesa integrati e visibilità su scala globale per gli odierni ambienti distribuiti.