La telemetria condivisa, la gestione centralizzata delle policy e l'automazione adattiva aiutano i team a ridurre la configurazione manuale e a migliorare la coerenza tra i sistemi di protezione.
Proteggi l'intero sistema delle applicazioni moderne con l'intelligence sulla sicurezza unificata
Puoi ridurre la complessità operativa e migliorare la visibilità su applicazioni web, API, bot e servizi basati sull'intelligenza artificiale con sistemi di protezione integrati insieme a funzionalità di intelligence condivisa e automazione adattiva.
Correlare le minacce tra applicazioni, API, bot e interazioni con l'intelligenza artificiale
Rileva più rapidamente abusi sofisticati combinando i dati telemetrici di soluzioni WAF, sicurezza delle API, gestione dei bot e sistemi di protezione dell'AI. Il contesto condiviso migliora la precisione, riducendo, al contempo, le indagini frammentate e le analisi manuali.
Assicurare l'innovazione su scala globale senza rallentare le performance
Consenti a sviluppatori e team addetti alla sicurezza di muoversi più velocemente con sistemi di protezione basati sulla piattaforma di Akamai distribuita su scala globale e disponibile in ambienti ibridi e multicloud. Proteggi applicazioni, API e servizi basati sull'intelligenza artificiale, mantenendo elevati livelli di performance e resilienza.
L'automazione che si adatta alle specifiche esigenze in termini di traffico e sicurezza
I requisiti di base adattivi e i consigli personalizzati riducono la configurazione manuale, semplificano la manutenzione e aiutano i team addetti alla sicurezza a rispondere più rapidamente alle minacce in tutta tranquillità nelle applicazioni e negli ambienti delle API.
Per i team addetti alla sicurezza sotto pressione costante
La protezione di applicazioni, API e sistemi di AI moderni offerta da Akamai Application Protection Platform
Scopri come l'intelligence condivisa, i sistemi di difesa coordinati e le protezioni adattive interagiscono all'interno di applicazioni, API, bot, identità e interazioni con l'intelligenza artificiale per ridurre rischi e complessità operativa.
Le vulnerabilità nascoste all'interno di applicazioni, API e ambienti basati sull'intelligenza artificiale
Gli ambienti moderni cambiano più velocemente rispetto al ritmo degli inventari tradizionali. Akamai aiuta le organizzazioni a:
- Identificare i servizi esposti e le API ombra direttamente dal traffico di produzione live
- Ottenere visibilità su applicazioni, interazioni automatizzate e nuovi workflow basati sull'intelligenza artificiale
- Comprendere in che modo utenti, servizi, bot e agenti autonomi accedono effettivamente alle risorse
Questa visibilità continua contribuisce a ridurre i punti ciechi, rafforzare la governance della sicurezza e dare priorità ai rischi con maggiore sicurezza.
Proteggere le applicazioni e i workflow basati sull'intelligenza artificiale con sistemi di difesa coordinati
Gli attacchi moderni combinano sempre più spesso abuso di credenziali, bot, uso improprio delle API e tecniche basate sull'intelligenza artificiale per bypassare i controlli scollegati tra loro. Akamai aiuta le organizzazioni a:
- Ottenere maggiore visibilità su applicazioni, API, identità, interazioni automatizzate e servizi basati sull'intelligenza artificiale
- Applicare i sistemi di protezione in modo coerente tramite una piattaforma comune e un'intelligence condivisa
- Semplificare le operazioni di sicurezza, migliorando, al contempo, la resilienza in tutti gli ambienti distribuiti
Questo approccio coordinato aiuta le organizzazioni a rafforzare la protezione senza sacrificare performance, scalabilità o user experience.
Gestire le interazioni umane e autonome con un controllo coerente
Man mano che gli agenti AI, le API e le interazioni tra computer diventano parte delle operazioni quotidiane, i team addetti alla sicurezza hanno bisogno di visibilità e controlli in grado di estendersi a utenti, applicazioni e servizi. Akamai aiuta le organizzazioni a:
- Mantenere la visibilità e l'applicazione delle policy all'interno di applicazioni, API, servizi basati sull'intelligenza artificiale e interazioni con gli utenti
- Rilevare le attività sospette con analisi comportamentali e funzioni di valutazione adattiva dei rischi
- Applicare sistemi di protezione contestuale per ridurre l'esposizione involontaria negli ambienti distribuiti
Questo approccio aiuta le organizzazioni a supportare l'adozione dell'intelligenza artificiale, proteggendo, al contempo, dati sensibili, sistemi critici e requisiti di conformità in continua evoluzione.
Adattare continuamente i sistemi di difesa per seguire l'evolversi delle minacce alla velocità dell'intelligenza artificiale
I criminali utilizzano sempre più spesso l'automazione e l'intelligenza artificiale per esplorare e sfruttare le applicazioni ad alta velocità. La tecnologia della piattaforma principale di Akamai aiuta le organizzazioni a restare all'avanguardia offrendo i seguenti vantaggi:
- Apprendimento automatico e analisi comportamentali che migliorano continuamente i sistemi di protezione
- Intelligence globale sulle minacce e dati telemetrici condivisi che identificano minacce emergenti e tecniche di automazione dannose
- Aggiornamenti rapidi dei sistemi di protezione che aiutano ad affrontare i nuovi schemi di attacco e i comportamenti zero-day
Questo approccio coordinato contribuisce a ridurre la configurazione manuale, ad accelerare la risposta alle minacce e a mantenere una protezione più solida con l'evolversi di applicazioni, API e servizi basati sull'intelligenza artificiale.
Affrontare le sfide legate alla sicurezza delle applicazioni in tutti gli ambienti
Storie dei clienti
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
La telemetria condivisa, la gestione centralizzata delle policy e l'automazione adattiva aiutano i team a ridurre la configurazione manuale e a migliorare la coerenza tra i sistemi di protezione.
Sì. La piattaforma aiuta le organizzazioni a gestire e proteggere le applicazioni, le API e le interazioni automatizzate che sono basate sull'intelligenza artificiale, affrontando, al contempo, i nuovi vettori di attacco specifici per l'AI.
La piattaforma riunisce funzionalità WAF, sicurezza delle API, protezione dai bot, difesa dagli attacchi DDoS, protezione dall'abuso di credenziali e sistemi di protezione focalizzati sull'intelligenza artificiale negli ambienti distribuiti.
Trovi tutto in Akamai Application Protection Platform
La sicurezza delle applicazioni moderne non richiede semplici controlli isolati. Akamai aiuta le aziende ad unificare la protezione all'interno di applicazioni, API, bot e sistemi basati sull'intelligenza artificiale con funzionalità di intelligence adattiva, sistemi di difesa integrati e visibilità su scala globale per gli odierni ambienti distribuiti.