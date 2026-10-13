모바일 및 웹 플랫폼을 기반으로 하는 이 헬스케어 공급업체의 디지털 서비스를 통해 환자는 예약을 예약하고, 검사 결과에 접속하며, 의사와 상담하고, 결제를 관리할 수 있습니다. 백엔드에서는 임상의와 직원들이 API를 활용해 EHR 시스템, 진단, 보험 공급업체 등을 연동합니다. 디지털 생태계 전반에 걸쳐 매월 5억 건이 넘는 히트수를 기록하면서 이 기업은 그와 함께 확장할 수 있는 사이버 보안 전략을 필요해졌습니다.

하지만 이러한 규모에서는 어려움이 따랐습니다. CISO는 “일부 API가 공개적으로 노출되었고 일관된 표준이 없었습니다.”라고 설명했습니다.

이 기업은 잦은 오탐을 유발하는 레거시 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)을 사용하고 있어 룰 관리에 어려움을 겪었습니다. 또한 API에 대한 가시성도 제한되어 있었습니다. “점점 더 적대적으로 변하는 사이버 환경에서는 이 모든 것을 더 이상 감내할 수 없었습니다.”라고 CISO는 덧붙입니다.

웹 트래픽의 3분의 1이 봇, API 남용, DDoS 공격 등의 악성 트래픽으로 표시되었기 때문에 이 기업에는 기존 경계 방어 체계보다 더 많은 것이 필요했습니다. CISO는 "첨단 보호 및 심도 있는 업계 전문 지식을 모두 제공할 수 있는 엔터프라이즈급 보안 파트너가 필요했습니다."라고 말합니다.