Descubra exposições ocultas em aplicações, APIs e ambientes de IA

Ambientes modernos mudam em uma velocidade que inventários tradicionais não conseguem acompanhar. A Akamai ajuda as organizações a:

Identificar serviços expostos e APIs sombra pelo tráfego de produção em tempo real

Obter visibilidade sobre aplicações, interações automatizadas e novos fluxos de trabalho baseados em IA

Compreender como usuários, serviços, bots e agentes autônomos acessam os recursos na prática

Essa visibilidade constante ajuda a reduzir pontos cegos, fortalecer a governança de segurança e priorizar riscos com maior confiança.