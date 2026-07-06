A telemetria compartilhada, a gestão centralizada de políticas e a automação adaptativa ajudam as equipes a reduzir a necessidade de ajustes manuais, ao mesmo tempo que aumentam a consistência das medidas de proteção.
Proteção de todo o ecossistema de aplicações modernas com inteligência de segurança unificada
Reduza atritos operacionais e melhore a visibilidade de aplicações web, APIs, bots e serviços baseados em IA com proteções integradas, alimentadas por inteligência compartilhada e automação adaptativa.
Identificação de ameaças em interações de aplicações, APIs, bots e inteligência artificial
Integre dados de telemetria de proteções baseadas em IA, WAF, segurança de APIs e gerenciamento de bots para detectar abusos sofisticados com mais agilidade. Um contexto compartilhado aumenta a precisão e reduz investigações fragmentadas e análises manuais.
Inovação segura em escala global, sem comprometer o desempenho
Permita que desenvolvedores e equipes de segurança trabalhem com mais agilidade. Use proteções baseadas na plataforma globalmente distribuída da Akamai, disponíveis em ambientes híbridos e multinuvem. Proteja aplicações, APIs e serviços baseados em IA, garantindo desempenho e resiliência.
Automação que se adapta às suas necessidades de tráfego e segurança
Linhas de base adaptativas e recomendações personalizadas reduzem os ajustes manuais, simplificam a manutenção e ajudam as equipes de segurança a responder com mais rapidez e confiança em ambientes de aplicações e APIs.
Desenvolvido para equipes de segurança em constante pressão
Como a plataforma de proteção de aplicações da Akamai protege aplicações modernas, APIs e sistemas de IA
Descubra como a inteligência compartilhada, as defesas coordenadas e as proteções adaptativas funcionam em conjunto para reduzir riscos e complexidade operacional em aplicações, APIs, bots, identidades e interações com IA.
Descubra exposições ocultas em aplicações, APIs e ambientes de IA
Ambientes modernos mudam em uma velocidade que inventários tradicionais não conseguem acompanhar. A Akamai ajuda as organizações a:
- Identificar serviços expostos e APIs sombra pelo tráfego de produção em tempo real
- Obter visibilidade sobre aplicações, interações automatizadas e novos fluxos de trabalho baseados em IA
- Compreender como usuários, serviços, bots e agentes autônomos acessam os recursos na prática
Essa visibilidade constante ajuda a reduzir pontos cegos, fortalecer a governança de segurança e priorizar riscos com maior confiança.
Proteja aplicações e fluxos de trabalho de IA com defesas coordenadas
Os ataques modernos combinam o uso indevido de credenciais, bots, APIs com técnicas baseadas em IA para burlar controles desconectados. A Akamai ajuda as organizações a:
- Obter maior visibilidade em aplicações, APIs, identidades, interações automatizadas e serviços de IA
- Aplicar medidas de proteção de forma consistente com uma plataforma comum e inteligência compartilhada
- Simplificar operações de segurança e aumentar a resiliência em ambientes distribuídos
Essa abordagem coordenada ajuda as organizações a reforçar a proteção sem comprometer o desempenho, a escalabilidade ou a experiência do usuário.
Gerencie interações humanas e autônomas com controle consistente
Conforme agentes de IA, APIs e interações entre máquinas são normalizados em operações diária, as equipes de segurança precisam de visibilidade e controles que abrangem usuários, aplicações e serviços. A Akamai ajuda as organizações a:
- Manter a visibilidade e a execução de políticas em todas as aplicações, APIs, serviços de IA e interações dos usuários
- Detectar atividades suspeitas com análise comportamental e avaliação de riscos adaptativa
- Aplicar medidas de proteção contextual para reduzir a exposição não intencional em ambientes distribuídos
Essa abordagem ajuda as organizações a adotarem a IA, ao mesmo tempo em que protegem dados confidenciais, sistemas críticos e garantem o cumprimento das normas em constante evolução.
Adaptação contínua de defesas conforme ameaças evoluem na velocidade da IA
Os invasores estão cada vez mais recorrendo à automação e à IA para explorar aplicações em velocidade de máquina. A tecnologia central da plataforma da Akamai ajuda as organizações a se manterem à frente com:
- Aprendizado de máquina e análise comportamental que aprimoram continuamente as proteções
- Inteligência contra ameaças globais e dados compartilhados de telemetria que identificam ameaças emergentes e técnicas de automação maliciosas
- Atualizações rápidas de proteção que ajudam a combater novos padrões de ataque e comportamentos desde o primeiro dia
Essa abordagem coordenada ajuda a reduzir a necessidade de ajustes manuais, acelera o tempo de resposta e garante uma proteção mais robusta à medida que as aplicações, as APIs e os serviços baseados em inteligência artificial evoluem.
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Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
A telemetria compartilhada, a gestão centralizada de políticas e a automação adaptativa ajudam as equipes a reduzir a necessidade de ajustes manuais, ao mesmo tempo que aumentam a consistência das medidas de proteção.
Sim. A plataforma ajuda as organizações a gerenciar e proteger aplicações, APIs e interações automatizadas baseadas em IA, ao mesmo tempo em que combate novos vetores de ataque específicos dessa tecnologia.
A plataforma integra WAF, segurança de API, proteção contra bots, defesa contra DDoS, proteção contra uso indevido de credenciais e medidas de proteção focadas em IA em ambientes distribuídos.
Aproveite tudo com a plataforma de proteção de aplicações da Akamai
A segurança de aplicações modernas exige mais do que controles isolados. A Akamai ajuda as empresas a unificar a proteção de aplicações, APIs, bots e sistemas de IA utilizando inteligência adaptativa, defesas integradas e visibilidade em escala global, tudo projetado para os ambientes distribuídos da atualidade.