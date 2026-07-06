Akamai adquire a LayerX, oferecendo segurança de ponta a ponta e controle em tempo real do uso de IA em qualquer navegador. Veja os detalhes
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Plataforma de proteção de aplicações da Akamai

Proteja experiências digitais modernas com uma plataforma unificada que reduz a complexidade operacional, amplia a visibilidade e ajuda empresas globais a se defenderem contra ameaças em constante evolução.

Proteção de todo o ecossistema de aplicações modernas com inteligência de segurança unificada

Reduza atritos operacionais e melhore a visibilidade de aplicações web, APIs, bots e serviços baseados em IA com proteções integradas, alimentadas por inteligência compartilhada e automação adaptativa.

Identificação de ameaças em interações de aplicações, APIs, bots e inteligência artificial

Integre dados de telemetria de proteções baseadas em IA, WAF, segurança de APIs e gerenciamento de bots para detectar abusos sofisticados com mais agilidade. Um contexto compartilhado aumenta a precisão e reduz investigações fragmentadas e análises manuais.  

Diagram showing four data inputs—Apps, APIs, Bots, and AI interactions—funneling via a dotted arrow into a green protective shield labeled "Unified context".
A security diagram demonstrating a web application firewall protecting backend systems.

Inovação segura em escala global, sem comprometer o desempenho

Permita que desenvolvedores e equipes de segurança trabalhem com mais agilidade. Use proteções baseadas na plataforma globalmente distribuída da Akamai, disponíveis em ambientes híbridos e multinuvem. Proteja aplicações, APIs e serviços baseados em IA, garantindo desempenho e resiliência.

Automação que se adapta às suas necessidades de tráfego e segurança

Linhas de base adaptativas e recomendações personalizadas reduzem os ajustes manuais, simplificam a manutenção e ajudam as equipes de segurança a responder com mais rapidez e confiança em ambientes de aplicações e APIs.

A continuous loop diagram showing an ongoing feedback cycle between three nodes: "Traffic", a central green "Risk score" meter, and "Current" status.

Desenvolvido para equipes de segurança em constante pressão

Redução do tempo de investigação em meio a sinais de segurança fragmentados

Combine atividades em aplicações, APIs, bots e interações de IA para ajudar as equipes a identificar ameaças reais sem precisar lidar com alertas desconexos.

Detecção de abusos sofisticados escondidos no tráfego legítimo

Use análise comportamental e telemetria compartilhada para identificar ataques que se disfarçam como atividade normal de aplicações para burlar controles tradicionais.

Apoio à inovação impulsionada por IA sem aumento dos riscos operacionais

Permita que equipes adotem aplicações baseadas em IA e automação com confiança, garantindo visibilidade, governança e proteção consistente.

Facilite operações de segurança com defesas adaptativas e coordenadas

Reduza a necessidade de ajustes manuais e a complexidade operacional com proteções que se adaptam continuamente por meio de inteligência compartilhada e automação.

Como a plataforma de proteção de aplicações da Akamai protege aplicações modernas, APIs e sistemas de IA

Descubra como a inteligência compartilhada, as defesas coordenadas e as proteções adaptativas funcionam em conjunto para reduzir riscos e complexidade operacional em aplicações, APIs, bots, identidades e interações com IA.

Descubra exposições ocultas em aplicações, APIs e ambientes de IA

Ambientes modernos mudam em uma velocidade que inventários tradicionais não conseguem acompanhar. A Akamai ajuda as organizações a:

  • Identificar serviços expostos e APIs sombra pelo tráfego de produção em tempo real
  • Obter visibilidade sobre aplicações, interações automatizadas e novos fluxos de trabalho baseados em IA
  • Compreender como usuários, serviços, bots e agentes autônomos acessam os recursos na prática

Essa visibilidade constante ajuda a reduzir pontos cegos, fortalecer a governança de segurança e priorizar riscos com maior confiança.

Proteja aplicações e fluxos de trabalho de IA com defesas coordenadas

Os ataques modernos combinam o uso indevido de credenciais, bots, APIs com técnicas baseadas em IA para burlar controles desconectados. A Akamai ajuda as organizações a:

  • Obter maior visibilidade em aplicações, APIs, identidades, interações automatizadas e serviços de IA
  • Aplicar medidas de proteção de forma consistente com uma plataforma comum e inteligência compartilhada
  • Simplificar operações de segurança e aumentar a resiliência em ambientes distribuídos

Essa abordagem coordenada ajuda as organizações a reforçar a proteção sem comprometer o desempenho, a escalabilidade ou a experiência do usuário.

Gerencie interações humanas e autônomas com controle consistente

Conforme agentes de IA, APIs e interações entre máquinas são normalizados em operações diária, as equipes de segurança precisam de visibilidade e controles que abrangem usuários, aplicações e serviços. A Akamai ajuda as organizações a:

  • Manter a visibilidade e a execução de políticas em todas as aplicações, APIs, serviços de IA e interações dos usuários
  • Detectar atividades suspeitas com análise comportamental e avaliação de riscos adaptativa
  • Aplicar medidas de proteção contextual para reduzir a exposição não intencional em ambientes distribuídos

Essa abordagem ajuda as organizações a adotarem a IA, ao mesmo tempo em que protegem dados confidenciais, sistemas críticos e garantem o cumprimento das normas em constante evolução.

Adaptação contínua de defesas conforme ameaças evoluem na velocidade da IA

Os invasores estão cada vez mais recorrendo à automação e à IA para explorar aplicações em velocidade de máquina. A tecnologia central da plataforma da Akamai ajuda as organizações a se manterem à frente com:

  • Aprendizado de máquina e análise comportamental que aprimoram continuamente as proteções
  • Inteligência contra ameaças globais e dados compartilhados de telemetria que identificam ameaças emergentes e técnicas de automação maliciosas
  • Atualizações rápidas de proteção que ajudam a combater novos padrões de ataque e comportamentos desde o primeiro dia

Essa abordagem coordenada ajuda a reduzir a necessidade de ajustes manuais, acelera o tempo de resposta e garante uma proteção mais robusta à medida que as aplicações, as APIs e os serviços baseados em inteligência artificial evoluem.

Lide com desafios de segurança de aplicações em todo o seu ambiente

Segurança de API e aplicações

Proteja suas aplicações web e APIs contra ataques, abusos e ameaças emergentes com uma defesa em camadas baseada em WAAP.

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Controle de bots e agentes

Detecte e neutralize ameaças automatizadas, uso indevido de contas, raspagem de dados e outras atividades maliciosas que afetam as experiências digitais.

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Proteção contra DDoS

Mantenha a disponibilidade com uma proteção escalável contra ataques de DDoS na camada de aplicação e na infraestrutura.

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Segurança cibernética e conformidade

Fortaleça a postura de segurança e atenda às exigências regulatórias com visibilidade, controles e recursos de redução de riscos.

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Segurança e entrega de DNS

Melhore a resiliência, a disponibilidade e a segurança com serviços de DNS altamente disponíveis e proteções específicas para DNS.

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Desempenho de aplicações e API

Coloque suas aplicações e APIs em produção mais rápido, melhorando a confiabilidade e a experiência do usuário em ambientes globais.

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Histórias de clientes

Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes (FAQ)

A telemetria compartilhada, a gestão centralizada de políticas e a automação adaptativa ajudam as equipes a reduzir a necessidade de ajustes manuais, ao mesmo tempo que aumentam a consistência das medidas de proteção.

Sim. A plataforma ajuda as organizações a gerenciar e proteger aplicações, APIs e interações automatizadas baseadas em IA, ao mesmo tempo em que combate novos vetores de ataque específicos dessa tecnologia.

A plataforma integra WAF, segurança de API, proteção contra bots, defesa contra DDoS, proteção contra uso indevido de credenciais e medidas de proteção focadas em IA em ambientes distribuídos.

Aproveite tudo com a plataforma de proteção de aplicações da Akamai

A segurança de aplicações modernas exige mais do que controles isolados. A Akamai ajuda as empresas a unificar a proteção de aplicações, APIs, bots e sistemas de IA utilizando inteligência adaptativa, defesas integradas e visibilidade em escala global, tudo projetado para os ambientes distribuídos da atualidade.