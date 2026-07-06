La télémétrie partagée, la gestion centralisée des règles et l'automatisation adaptative permettent aux équipes de réduire les ajustements manuels tout en améliorant la cohérence globale des mesures de protection.
Protégez l'ensemble de votre parc d'applications actuel grâce à une intelligence de sécurité unifiée
Réduisez les frictions opérationnelles et améliorez la visibilité sur l'ensemble de vos applications Web, API, bots et services basés sur l'IA grâce à des protections intégrées qui s'appuient sur une intelligence partagée et une automatisation adaptative.
Corrélez les menaces entre les applications, les API, les bots et les interactions avec l'IA
Détectez plus rapidement les usages malveillants sophistiqués en combinant la télémétrie issue des pare-feux d'application Web, de la sécurité des API, de la gestion des bots et des protections dédiées à l'IA. Un contexte partagé renforce la précision tout en limitant les enquêtes fragmentées et les analyses manuelles.
Innovez en toute sécurité à l'échelle mondiale, sans compromettre les performances
Permettez aux équipes de développement et de sécurité d'avancer plus vite grâce à des protections intégrées à la plateforme mondiale d'Akamai, disponible dans les environnements hybrides et multicloud. Protégez vos applications, vos API et vos services basés sur l'IA tout en préservant leurs performances et leur résilience.
Une automatisation qui s'adapte à votre trafic et à vos exigences de sécurité
Des références comportementales adaptatives et des recommandations personnalisées réduisent les ajustements manuels, simplifient la maintenance et permettent aux équipes de sécurité de réagir plus rapidement et en toute confiance dans les environnements applicatifs et d'API.
Une solution conçue pour les équipes de sécurité soumises à une pression constante
Comment Akamai Application Protection Platform sécurise les applications, les API et les systèmes d'IA d'aujourd'hui
Découvrez comment l'intelligence partagée, les défenses coordonnées et les mécanismes de protection adaptatifs fonctionnent ensemble au sein des applications, des API, des bots, des identités et des interactions avec l'IA pour réduire les risques et la complexité opérationnelle.
Découvrez les vulnérabilités cachées dans les applications, les API et les environnements d'IA
Les environnements actuels évoluent à un rythme que les méthodes d'inventaire traditionnelles ne parviennent pas à suivre. Akamai aide les entreprises à :
- identifier les services exposés et les API fantômes directement à partir du trafic de production réel ;
- obtenir une visibilité sur les applications, les interactions automatisées et les nouveaux flux de travail d'IA ;
- comprendre comment les utilisateurs, les services, les robots et les agents autonomes accèdent concrètement aux ressources.
Cette visibilité continue permet de réduire les angles morts, de renforcer la gouvernance de la sécurité et de prioriser les risques avec plus d'assurance.
Protégez les applications et les flux de travail d'IA grâce à des défenses coordonnées
Les attaques d'aujourd'hui combinent de plus en plus le détournement d'identifiants, les bots, l'utilisation abusive des API et les techniques optimisées par l'IA pour contourner des contrôles déconnectés. Akamai aide les entreprises à :
- bénéficier d'une plus grande visibilité sur l'ensemble des applications, API, identités, interactions automatisées et services d'IA ;
- appliquer des mesures de protection homogènes grâce à une plateforme commune et à une intelligence partagée ;
- simplifier les opérations de sécurité tout en renforçant la résilience dans les environnements distribués.
Cette approche coordonnée renforce la protection des entreprises, sans compromettre les performances, la capacité de montée en charge ou l'expérience utilisateur.
Gouvernez les interactions humaines et autonomes grâce à un contrôle cohérent
À mesure que les agents d'IA, les API et les interactions machine à machine s'intègrent aux opérations quotidiennes, les équipes de sécurité ont besoin d'une visibilité et de contrôles qui couvrent tous les utilisateurs, applications et services. Akamai aide les entreprises à :
- Assurer une visibilité et une application cohérentes des règles sur les applications, les API, les services d'IA et les interactions des utilisateurs ;
- détecter les activités suspectes grâce à l'analyse comportementale et à l'évaluation adaptative des risques ;
- mettre en œuvre des mesures de protection contextuelles pour réduire les risques d'exposition involontaire dans les environnements distribués.
Cette approche permet aux entreprises d'adopter l'IA tout en protégeant les données sensibles, les systèmes critiques et le respect des exigences de conformité en constante évolution.
Adaptez les défenses en permanence à mesure que les menaces évoluent au rythme de l'IA
Les attaquants recourent de plus en plus à l'automatisation et à l'IA pour analyser et exploiter les applications à la vitesse des machines. Les technologies de plateforme fondamentales d'Akamai permettent aux entreprises de garder une longueur d'avance, notamment grâce à :
- l'apprentissage automatique et l'analyse comportementale, qui améliorent en permanence les mesures de protection ;
- des informations sur les menaces à l'échelle mondiale et une télémétrie partagée, afin d'identifier les menaces émergentes et les techniques d'automatisation malveillante ;
- des mises à jour rapides des mécanismes de protection, afin de contrer les nouveaux schémas d'attaque et les comportements de type Zero Day.
Cette approche coordonnée contribue à réduire les ajustements manuels, à accélérer la réponse aux incidents et à maintenir un niveau de protection élevé à mesure que les applications, les API et les services basés sur l'IA évoluent.
Répondez aux défis liés à la sécurité des applications dans l'ensemble de votre environnement
Témoignages clients
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
La télémétrie partagée, la gestion centralisée des règles et l'automatisation adaptative permettent aux équipes de réduire les ajustements manuels tout en améliorant la cohérence globale des mesures de protection.
Oui. La plateforme aide les organisations à gérer et à protéger les applications basées sur l'IA, les API et les interactions automatisées, tout en luttant contre les nouveaux vecteurs d'attaque propres à l'IA.
La plateforme offre un WAF, une solution de sécurité des API, une protection contre les bots, une défense contre les attaques DDoS, une prévention contre l'utilisation frauduleuse des identifiants, ainsi que des mécanismes de protection dédiés à l'IA, le tout dans des environnements distribués.
Bénéficiez de tous les avantages d'Akamai Application Protection Platform
La sécurité des applications d'aujourd'hui exige bien plus que des contrôles isolés. Akamai aide les entreprises à unifier la protection de leurs applications, API, bots et systèmes d'IA grâce à une intelligence adaptative, des défenses intégrées et une visibilité à l'échelle mondiale, conçues pour répondre aux besoins des environnements distribués actuels.