Découvrez les vulnérabilités cachées dans les applications, les API et les environnements d'IA

Les environnements actuels évoluent à un rythme que les méthodes d'inventaire traditionnelles ne parviennent pas à suivre. Akamai aide les entreprises à :

identifier les services exposés et les API fantômes directement à partir du trafic de production réel ;

obtenir une visibilité sur les applications, les interactions automatisées et les nouveaux flux de travail d'IA ;

comprendre comment les utilisateurs, les services, les robots et les agents autonomes accèdent concrètement aux ressources.

Cette visibilité continue permet de réduire les angles morts, de renforcer la gouvernance de la sécurité et de prioriser les risques avec plus d'assurance.