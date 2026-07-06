Entdecken Sie versteckte Risiken in Anwendungen, APIs und KI-Umgebungen

Moderne Umgebungen ändern sich schneller, als herkömmliche Bestände Schritt halten können. Akamai unterstützt Unternehmen bei folgenden Herausforderungen:

Erkennung gefährdeter Services und Schatten-APIs direkt im Live-Produktions-Traffic

Einblicke in Anwendungen, automatisierte Interaktionen und neue KI-Workflows erhalten

Verständnis für Ressourcenzugriffe durch Nutzer, Dienste, Bots und autonome Agenten

Diese kontinuierliche Transparenz hilft dabei, blinde Flecken zu reduzieren, Sicherheit und Governance zu stärken und Risiken zielgenauer zu priorisieren.