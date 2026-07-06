Gemeinsame Telemetrie, zentralisierte Richtlinienverwaltung und adaptive Automatisierung helfen Teams, manuelle Eingriffe zu reduzieren und gleichzeitig den konsistenten Schutz zu verbessern.
Schützen Sie die gesamte moderne Anwendungsumgebung mit einheitlichen Sicherheitsinformationen
Reduzieren Sie betriebliche Hindernisse und verbessern Sie die Transparenz für Webanwendungen, APIs, Bots und KI-basierte Dienste mit integrierten Schutzfunktionen, die auf geteilten Informationen und adaptiver Automatisierung basieren.
Stellen Sie Zusammenhänge zwischen Bedrohungen für Anwendungen, APIs, Bots und KI-Interaktionen her
Erkennen Sie komplexen Missbrauch schneller, indem Sie Telemetrie für WAF, API-Sicherheit, Bot-Management und KI-Schutzfunktionen kombinieren. Gemeinsamer Kontext verbessert die Genauigkeit und reduziert gleichzeitig fragmentierte Untersuchungen und manuelle Analysen.
Schützen Sie Innovationen auf globaler Ebene, ohne die Performance zu beeinträchtigen
Ermöglichen Sie Entwicklern und Sicherheitsteams, schneller zu arbeiten, mit Schutzmechanismen, die auf der global verteilten Plattform von Akamai entwickelt werden und in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen verfügbar sind. Schützen Sie Anwendungen, APIs und KI-gestützte Dienste, und gewährleisten Sie gleichzeitig Performance und Resilienz.
Automatisierung, die sich an Ihre Traffic- und Sicherheitsanforderungen anpasst
Adaptive Baselines und maßgeschneiderte Empfehlungen reduzieren den Bedarf für manuelle Optimierung, vereinfachen die Wartung und helfen Sicherheitsteams, in allen Anwendungs- und API-Umgebungen zuverlässig und schneller zu reagieren.
Entwickelt für hochbelastete Sicherheitsteams
So schützt die Akamai Application Protection Platform moderne Anwendungen, APIs und KI-Systeme
Erfahren Sie, wie geteilte Informationen, koordinierte Abwehrmechanismen und adaptive Schutzmaßnahmen über Anwendungen, APIs, Bots, Identitäten und KI-Interaktionen hinweg gemeinsam ermöglichen, Risiken und betriebliche Komplexität zu reduzieren.
Entdecken Sie versteckte Risiken in Anwendungen, APIs und KI-Umgebungen
Moderne Umgebungen ändern sich schneller, als herkömmliche Bestände Schritt halten können. Akamai unterstützt Unternehmen bei folgenden Herausforderungen:
- Erkennung gefährdeter Services und Schatten-APIs direkt im Live-Produktions-Traffic
- Einblicke in Anwendungen, automatisierte Interaktionen und neue KI-Workflows erhalten
- Verständnis für Ressourcenzugriffe durch Nutzer, Dienste, Bots und autonome Agenten
Diese kontinuierliche Transparenz hilft dabei, blinde Flecken zu reduzieren, Sicherheit und Governance zu stärken und Risiken zielgenauer zu priorisieren.
Schützen Sie Anwendungen und KI-Workflows mit koordinierten Abwehrmechanismen
Moderne Angriffe kombinieren zunehmend den Missbrauch von Anmeldedaten, Bots, API-Missbrauch und KI-gestützte Techniken, um isolierte Kontrollmechanismen zu umgehen. Akamai unterstützt Unternehmen bei folgenden Herausforderungen:
- mehr Transparenz zu Anwendungen, APIs, Identitäten, automatisierten Interaktionen und KI-Diensten
- konsistente Anwendung von Schutzmaßnahmen über eine gemeinsame Plattform und geteilte Informationen hinweg
- vereinfachte Sicherheitsmaßnahmen und gleichzeitig verbesserte Ausfallsicherheit in verteilten Umgebungen
Dieser koordinierte Ansatz unterstützt Unternehmen dabei, den Schutz zu stärken, ohne dabei Performance, Skalierbarkeit oder Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.
Regulieren Sie menschliche und autonome Interaktionen mit konsistenten Kontrollen
KI-Agenten, APIs und maschinelle Interaktionen sind zunehmend Teil des geschäftlichen Alltags. Sicherheitsteams sind daher auf Transparenz und Kontrollen für alle Nutzer, Anwendungen und Services angewiesen. Akamai unterstützt Unternehmen bei folgenden Herausforderungen:
- Transparenz und Durchsetzung von Richtlinien über Anwendungen, APIs, KI-Services und Nutzerinteraktionen hinweg
- Erkennung verdächtiger Aktivitäten mit Verhaltensanalysen und adaptiver Risikobewertung
- Anwendung kontextbezogener Schutzmaßnahmen, um unbeabsichtigte Risiken in verteilten Umgebungen zu reduzieren
Dieser Ansatz unterstützt Unternehmen dabei, die KI-Einführung zu ermöglichen und gleichzeitig sensible Daten, kritische Systeme und neue Compliance-Anforderungen zu schützen.
Passen Sie Abwehrmechanismen kontinuierlich an Bedrohungen an, die sich im KI-Zeitalter immer schneller entwickeln
Angreifer nutzen zunehmend Automatisierung und KI, um Anwendungen in Maschinengeschwindigkeit zu erkunden und auszunutzen. Die Kernplattformtechnologie von Akamai hilft Unternehmen durch folgende Maßnahmen dabei, einen Schritt voraus zu sein:
- maschinelles Lernen und Verhaltensanalyse zur kontinuierlichen Verbesserung des Schutzes
- globale Threat Intelligence und gemeinsame Telemetrie zur Erkennung aufkommender Bedrohungen und schädlicher Automatisierungstechniken
- schnelle Sicherheitsupdates zur Abwehr von neuen Angriffsmustern und Zero-Day-Verhaltensweisen
Dieser koordinierte Ansatz trägt dazu bei, manuelle Eingriffe zu reduzieren, schneller zu reagieren und einen besseren Schutz zu gewährleisten, während sich Anwendungen, APIs und KI-fähige Dienste immer weiterentwickeln.
Bewältigen Sie die Herausforderungen der Anwendungssicherheit in Ihrer gesamten Umgebung
Kundenreferenzen
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gemeinsame Telemetrie, zentralisierte Richtlinienverwaltung und adaptive Automatisierung helfen Teams, manuelle Eingriffe zu reduzieren und gleichzeitig den konsistenten Schutz zu verbessern.
Ja. Die Plattform hilft Organisationen dabei, KI-gestützte Anwendungen, APIs und automatisierte Interaktionen zu verwalten und zu schützen, während gleichzeitig aufkommende KI-spezifische Angriffsvektoren angegangen werden.
Die Plattform vereint WAF, API-Sicherheit, Bot-Schutz, DDoS-Abwehr, Schutz vor Missbrauch von Anmeldedaten, und KI-fokussierten Schutz über verteilte Umgebungen hinweg.
Erhalten Sie alle Vorteile mit der Application Protection Platform von Akamai
Moderne Anwendungssicherheit erfordert mehr als nur isolierte Kontrollen. Akamai unterstützt Unternehmen bei der Vereinheitlichung des Schutzes über Anwendungen, APIs, Bots und KI-Systeme hinweg mit adaptiver Intelligenz, integrierten Abwehrmechanismen und globaler Transparenz, die für die verteilten Umgebungen von heute entwickelt wurden.