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Background

Akamai Application Protection Platform

Schützen Sie moderne digitale Erlebnisse mit einer einheitlichen Plattform, die die betriebliche Komplexität reduziert, die Transparenz stärkt und globale Unternehmen vor sich entwickelnden Bedrohungen schützt.

Schützen Sie die gesamte moderne Anwendungsumgebung mit einheitlichen Sicherheitsinformationen

Reduzieren Sie betriebliche Hindernisse und verbessern Sie die Transparenz für Webanwendungen, APIs, Bots und KI-basierte Dienste mit integrierten Schutzfunktionen, die auf geteilten Informationen und adaptiver Automatisierung basieren.

Stellen Sie Zusammenhänge zwischen Bedrohungen für Anwendungen, APIs, Bots und KI-Interaktionen her

Erkennen Sie komplexen Missbrauch schneller, indem Sie Telemetrie für WAF, API-Sicherheit, Bot-Management und KI-Schutzfunktionen kombinieren. Gemeinsamer Kontext verbessert die Genauigkeit und reduziert gleichzeitig fragmentierte Untersuchungen und manuelle Analysen. 

Diagram showing four data inputs—Apps, APIs, Bots, and AI interactions—funneling via a dotted arrow into a green protective shield labeled "Unified context".
A security diagram demonstrating a web application firewall protecting backend systems.

Schützen Sie Innovationen auf globaler Ebene, ohne die Performance zu beeinträchtigen

Ermöglichen Sie Entwicklern und Sicherheitsteams, schneller zu arbeiten, mit Schutzmechanismen, die auf der global verteilten Plattform von Akamai entwickelt werden und in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen verfügbar sind. Schützen Sie Anwendungen, APIs und KI-gestützte Dienste, und gewährleisten Sie gleichzeitig Performance und Resilienz.

Automatisierung, die sich an Ihre Traffic- und Sicherheitsanforderungen anpasst

Adaptive Baselines und maßgeschneiderte Empfehlungen reduzieren den Bedarf für manuelle Optimierung, vereinfachen die Wartung und helfen Sicherheitsteams, in allen Anwendungs- und API-Umgebungen zuverlässig und schneller zu reagieren.

A continuous loop diagram showing an ongoing feedback cycle between three nodes: "Traffic", a central green "Risk score" meter, and "Current" status.

Entwickelt für hochbelastete Sicherheitsteams

Kürzere Untersuchungszeit bei fragmentierten Sicherheitssignalen

Stellen Sie Zusammenhänge zwischen Aktivitäten von Anwendungen, APIs, Bots und KI-Interaktionen her, um Teams dabei zu unterstützen, relevante Bedrohungen zu erkennen, ohne dabei fragmentierte Sicherheitsmeldungen nachverfolgen zu müssen.

Erkennen Sie komplexen Missbrauch, der im legitimen Traffic verborgen ist

Nutzen Sie Verhaltensanalyse und gemeinsame Telemetrie durch, um Angriffe zu erkennen, die herkömmliche Kontrollen umgehen, indem sie in normale Anwendungsaktivitäten integriert werden.

Unterstützen Sie KI-gestützte Innovationen, ohne das operative Risiko zu erhöhen

Ermöglichen Sie Teams, KI-fähige Anwendungen und Automatisierung zuverlässig zu implementieren und gleichzeitig Transparenz, Governance und konsistenten Schutz zu gewährleisten.

Vereinfachen Sie Ihre Sicherheitsabläufe mit anpassbaren, koordinierten Abwehrmechanismen

Reduzieren Sie manuelle Eingriffe und die betriebliche Komplexität durch Schutzfunktionen, die sich durch geteilte Informationen und Automatisierung kontinuierlich anpassen.

So schützt die Akamai Application Protection Platform moderne Anwendungen, APIs und KI-Systeme

Erfahren Sie, wie geteilte Informationen, koordinierte Abwehrmechanismen und adaptive Schutzmaßnahmen über Anwendungen, APIs, Bots, Identitäten und KI-Interaktionen hinweg gemeinsam ermöglichen, Risiken und betriebliche Komplexität zu reduzieren.

Entdecken Sie versteckte Risiken in Anwendungen, APIs und KI-Umgebungen

Moderne Umgebungen ändern sich schneller, als herkömmliche Bestände Schritt halten können. Akamai unterstützt Unternehmen bei folgenden Herausforderungen:

  • Erkennung gefährdeter Services und Schatten-APIs direkt im Live-Produktions-Traffic
  • Einblicke in Anwendungen, automatisierte Interaktionen und neue KI-Workflows erhalten
  • Verständnis für Ressourcenzugriffe durch Nutzer, Dienste, Bots und autonome Agenten

Diese kontinuierliche Transparenz hilft dabei, blinde Flecken zu reduzieren, Sicherheit und Governance zu stärken und Risiken zielgenauer zu priorisieren.

Schützen Sie Anwendungen und KI-Workflows mit koordinierten Abwehrmechanismen

Moderne Angriffe kombinieren zunehmend den Missbrauch von Anmeldedaten, Bots, API-Missbrauch und KI-gestützte Techniken, um isolierte Kontrollmechanismen zu umgehen. Akamai unterstützt Unternehmen bei folgenden Herausforderungen:

  • mehr Transparenz zu Anwendungen, APIs, Identitäten, automatisierten Interaktionen und KI-Diensten
  • konsistente Anwendung von Schutzmaßnahmen über eine gemeinsame Plattform und geteilte Informationen hinweg
  • vereinfachte Sicherheitsmaßnahmen und gleichzeitig verbesserte Ausfallsicherheit in verteilten Umgebungen

Dieser koordinierte Ansatz unterstützt Unternehmen dabei, den Schutz zu stärken, ohne dabei Performance, Skalierbarkeit oder Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.

Regulieren Sie menschliche und autonome Interaktionen mit konsistenten Kontrollen

KI-Agenten, APIs und maschinelle Interaktionen sind zunehmend Teil des geschäftlichen Alltags. Sicherheitsteams sind daher auf Transparenz und Kontrollen für alle Nutzer, Anwendungen und Services angewiesen. Akamai unterstützt Unternehmen bei folgenden Herausforderungen:

  • Transparenz und Durchsetzung von Richtlinien über Anwendungen, APIs, KI-Services und Nutzerinteraktionen hinweg
  • Erkennung verdächtiger Aktivitäten mit Verhaltensanalysen und adaptiver Risikobewertung
  • Anwendung kontextbezogener Schutzmaßnahmen, um unbeabsichtigte Risiken in verteilten Umgebungen zu reduzieren

Dieser Ansatz unterstützt Unternehmen dabei, die KI-Einführung zu ermöglichen und gleichzeitig sensible Daten, kritische Systeme und neue Compliance-Anforderungen zu schützen.

Passen Sie Abwehrmechanismen kontinuierlich an Bedrohungen an, die sich im KI-Zeitalter immer schneller entwickeln

Angreifer nutzen zunehmend Automatisierung und KI, um Anwendungen in Maschinengeschwindigkeit zu erkunden und auszunutzen. Die Kernplattformtechnologie von Akamai hilft Unternehmen durch folgende Maßnahmen dabei, einen Schritt voraus zu sein:

  • maschinelles Lernen und Verhaltensanalyse zur kontinuierlichen Verbesserung des Schutzes
  • globale Threat Intelligence und gemeinsame Telemetrie zur Erkennung aufkommender Bedrohungen und schädlicher Automatisierungstechniken
  • schnelle Sicherheitsupdates zur Abwehr von neuen Angriffsmustern und Zero-Day-Verhaltensweisen

Dieser koordinierte Ansatz trägt dazu bei, manuelle Eingriffe zu reduzieren, schneller zu reagieren und einen besseren Schutz zu gewährleisten, während sich Anwendungen, APIs und KI-fähige Dienste immer weiterentwickeln.

Bewältigen Sie die Herausforderungen der Anwendungssicherheit in Ihrer gesamten Umgebung

Anwendungs- und API-Sicherheit

Schützen Sie Webanwendungen und APIs mit mehrschichtigen WAAP-Abwehrmechanismen vor Exploits, Missbrauch und aufkommenden Bedrohungen.

Lösung ansehen

Bot- und Agentenkontrolle

Erkennen Sie automatisierte Bedrohungen, Kontomissbrauch, Scraping und andere schädliche Aktivitäten, die auf digitale Erlebnisse abzielen, und wehren Sie diese ab.

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DDoS-Schutz

Sichern Sie die Verfügbarkeit mit skalierbarem Schutz vor DDoS-Angriffen auf Anwendungs- und Infrastrukturebene.

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Cybersicherheit und Compliance

Stärken Sie die Sicherheit und unterstützen Sie regulatorische Anforderungen durch Transparenz, Kontrolle und Funktionen zur Risikominimierung.

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DNS-Sicherheit und -Bereitstellung

Verbessern Sie Ausfallsicherheit, Verfügbarkeit und Sicherheit mit hochverfügbaren DNS-Diensten und DNS-zentrierten Schutzfunktionen.

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Anwendungs- und API-Performance

Beschleunigen Sie Anwendungen und APIs und verbessern Sie gleichzeitig die Zuverlässigkeit und das Nutzererlebnis über globale Umgebungen hinweg.

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Kundenreferenzen

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Gemeinsame Telemetrie, zentralisierte Richtlinienverwaltung und adaptive Automatisierung helfen Teams, manuelle Eingriffe zu reduzieren und gleichzeitig den konsistenten Schutz zu verbessern.

Ja. Die Plattform hilft Organisationen dabei, KI-gestützte Anwendungen, APIs und automatisierte Interaktionen zu verwalten und zu schützen, während gleichzeitig aufkommende KI-spezifische Angriffsvektoren angegangen werden.

Die Plattform vereint WAF, API-Sicherheit, Bot-Schutz, DDoS-Abwehr, Schutz vor Missbrauch von Anmeldedaten, und KI-fokussierten Schutz über verteilte Umgebungen hinweg.

Erhalten Sie alle Vorteile mit der Application Protection Platform von Akamai

Moderne Anwendungssicherheit erfordert mehr als nur isolierte Kontrollen. Akamai unterstützt Unternehmen bei der Vereinheitlichung des Schutzes über Anwendungen, APIs, Bots und KI-Systeme hinweg mit adaptiver Intelligenz, integrierten Abwehrmechanismen und globaler Transparenz, die für die verteilten Umgebungen von heute entwickelt wurden.