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Regionale Verfügbarkeit

Die aktuelle Verfügbarkeit in allen Computing-Kernregionen auf einen Blick

Kontakt

Vollständige Bereitstellungsverfügbarkeit

Alle Nutzer können in dieser Region Ressourcen erstellen.

Beschränkte Bereitstellungsverfügbarkeit

In dieser Region kann es zu Kapazitätsengpässen kommen.

Geplante Verfügbarkeit

Wir planen, in dieser Region Computing-Services anzubieten.

Nordamerika

Region Slug Status
Atlanta, GA, USA us-southeast Vollständig
Chicago, IL, USA us-ord Vollständig
Dallas, TX, USA us-central Vollständig
Fremont, CA, USA us-west Vollständig
Los Angeles, CA, USA us-lax Vollständig
Miami, FL, USA us-mia Vollständig
Newark, NJ, USA us-east Vollständig
Seattle, WA, USA us-sea Vollständig
Washington, D.C., USA us-iad Vollständig
Toronto, Kanada ca-central Vollständig

Europa

Region Slug Status
Stockholm, Schweden se-sto Vollständig
Amsterdam, Niederlande nl-ams Vollständig
Mailand, Italien it-mil Vollständig
London, UK eu-west Beschränkt
London, Vereinigtes Königreich Erweiterung gb-lon Vollständig
Paris, Frankreich fr-par Vollständig
Madrid, Spanien es-mad Beschränkt
Frankfurt, DE eu-central Vollständig
Frankfurt am Main, Deutschland Erweiterung de-fra-2 Vollständig

Asien

Region Slug Status
Singapur, Singapur ap-south Vollständig
Singapur, Singapur Erweiterung sg-sin-2 Vollständig
Osaka, Japan jp-osa Vollständig
Tokio, JP ap-northeast Vollständig
Tokio, Japan Erweiterung jp-tyo-3 Vollständig
Chennai, Indien in-maa Vollständig
Mumbai, Indien ap-west Vollständig
Mumbai, Indien Erweiterung in-bom-2 Vollständig
Jakarta, Indonesien id-cgk Vollständig

Südamerika

Region Slug Status
São Paulo, Brasilien br-gru Vollständig

Ozeanien

Region Slug Status
Melbourne, Australien au-mel Beschränkt
Sydney, Australien ap-southeast Vollständig

Letzte Aktualisierung

21. Januar 2025
Wir haben die Erstellung neuer Ressourcen in Jakarta, Indonesien (id-cgk), für Neukunden deaktiviert. Kunden, die bereits vor dem 21. Januar 2025 über Ressourcen verfügten, können diese weiterhin in dieser Region bereitstellen.

 

16. August 2024
Wir haben die Erstellung neuer Ressourcen in London, Vereinigtes Königreich (eu-west), für Neukunden deaktiviert. Kunden, die bereits vor dem 16. August 2024 über Ressourcen verfügten, können diese weiterhin in dieser Region bereitstellen.

 

1. Februar 2024
Wir haben die Erstellung neuer Ressourcen in Washington, D.C. (IAD), für Neukunden deaktiviert. Kunden, die bereits vor dem 1. Februar 2024 über Ressourcen verfügten, können diese weiterhin in dieser Region bereitstellen.

Produktverfügbarkeit

Prüfen Sie bei der Auswahl einer Region die Verfügbarkeit von Funktionen und Services. Weitere Informationen zur Produktverfügbarkeit finden Sie in unserer Dokumentation.

Siehe Produktverfügbarkeit