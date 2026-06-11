21. Januar 2025

Wir haben die Erstellung neuer Ressourcen in Jakarta, Indonesien (id-cgk), für Neukunden deaktiviert. Kunden, die bereits vor dem 21. Januar 2025 über Ressourcen verfügten, können diese weiterhin in dieser Region bereitstellen.

16. August 2024

Wir haben die Erstellung neuer Ressourcen in London, Vereinigtes Königreich (eu-west), für Neukunden deaktiviert. Kunden, die bereits vor dem 16. August 2024 über Ressourcen verfügten, können diese weiterhin in dieser Region bereitstellen.

1. Februar 2024

Wir haben die Erstellung neuer Ressourcen in Washington, D.C. (IAD), für Neukunden deaktiviert. Kunden, die bereits vor dem 1. Februar 2024 über Ressourcen verfügten, können diese weiterhin in dieser Region bereitstellen.