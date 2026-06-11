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リージョンごとのサービス提供状況

コア・コンピューティング・リージョンにおける現在のサービス提供状況を一目で確認できます

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完全に展開可能

すべてのユーザーがこのリージョンでリソースを作成できます。

限定的に展開可能

このリージョンではキャパシティが制限されている可能性があります。

提供開始予定

このリージョンでコンピューティングサービスを提供することを計画しています。

北米

リージョン Slug ステータス
ジョージア州アトランタ us-southeast 完全
イリノイ州シカゴ us-ord 完全
テキサス州ダラス us-central 完全
カリフォルニア州フリーモント us-west 完全
カリフォルニア州ロサンゼルス us-lax 完全
フロリダ州マイアミ us-mia 完全
ニュージャージー州ニューアーク us-east 完全
ワシントン州シアトル us-sea 完全
ワシントン D.C. us-iad 完全
カナダ - トロント ca-central 完全

ヨーロッパ

リージョン Slug ステータス
スウェーデン - ストックホルム se-sto 完全
オランダ - アムステルダム nl-ams 完全
イタリア - ミラノ it-mil 完全
英国 - ロンドン eu-west 限定的
英国 - ロンドン（拡張） gb-lon 完全
フランス - パリ fr-par 完全
スペイン - マドリード es-mad 限定的
ドイツ - フランクフルト eu-central 完全
ドイツ - フランクフルト（拡張） de-fra-2 完全

アジア

リージョン Slug ステータス
シンガポール - シンガポール ap-south 完全
シンガポール - シンガポール（拡張） sg-sin-2 完全
日本 - 大阪 jp-osa 完全
日本 - 東京 ap-northeast 完全
日本 - 東京（拡張） jp-tyo-3 完全
インド - チェンナイ in-maa 完全
インド - ムンバイ ap-west 完全
インド - ムンバイ（拡張） in-bom-2 完全
インドネシア - ジャカルタ id-cgk 完全

南米

リージョン Slug ステータス
ブラジル - サンパウロ br-gru 完全

オセアニア

リージョン Slug ステータス
オーストラリア - メルボルン au-mel 限定的
オーストラリア - シドニー ap-southeast 完全

最終更新日

2025 年 1 月 21 日
「インドネシア - ジャカルタ（id-cgk）」における新規顧客による新しいリソースの作成を無効にしました。2025 年 1 月 21 日より前から既存のリソースを保有しているお客様は、このリージョンで引き続きリソースを展開できます。

 

2024 年 8 月 16 日
「英国 - ロンドン（eu-west）」における新規顧客による新しいリソースの作成を無効にしました。2024 年 8 月 16 日より前から既存のリソースを保有しているお客様は、このリージョンで引き続きリソースを展開できます。

 

2024 年 2 月 1 日
「ワシントン D.C.（IAD）」における新規顧客による新しいリソースの作成を無効にしました。2024 年 2 月 1 日より前から既存のリソースを保有しているお客様は、このリージョンで引き続きリソースを展開できます。

製品の可用性

リージョンを選択する際には、機能とサービスの可用性をご確認ください。製品の可用性の詳細については、当社のドキュメントをご参照ください。

製品の可用性を確認する