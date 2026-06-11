|リージョン
|Slug
|ステータス
|ジョージア州アトランタ
|us-southeast
|完全
|イリノイ州シカゴ
|us-ord
|完全
|テキサス州ダラス
|us-central
|完全
|カリフォルニア州フリーモント
|us-west
|完全
|カリフォルニア州ロサンゼルス
|us-lax
|完全
|フロリダ州マイアミ
|us-mia
|完全
|ニュージャージー州ニューアーク
|us-east
|完全
|ワシントン州シアトル
|us-sea
|完全
|ワシントン D.C.
|us-iad
|完全
|カナダ - トロント
|ca-central
|完全
北米
ヨーロッパ
|リージョン
|Slug
|ステータス
|スウェーデン - ストックホルム
|se-sto
|完全
|オランダ - アムステルダム
|nl-ams
|完全
|イタリア - ミラノ
|it-mil
|完全
|英国 - ロンドン
|eu-west
|限定的
|英国 - ロンドン（拡張）
|gb-lon
|完全
|フランス - パリ
|fr-par
|完全
|スペイン - マドリード
|es-mad
|限定的
|ドイツ - フランクフルト
|eu-central
|完全
|ドイツ - フランクフルト（拡張）
|de-fra-2
|完全
アジア
|リージョン
|Slug
|ステータス
|シンガポール - シンガポール
|ap-south
|完全
|シンガポール - シンガポール（拡張）
|sg-sin-2
|完全
|日本 - 大阪
|jp-osa
|完全
|日本 - 東京
|ap-northeast
|完全
|日本 - 東京（拡張）
|jp-tyo-3
|完全
|インド - チェンナイ
|in-maa
|完全
|インド - ムンバイ
|ap-west
|完全
|インド - ムンバイ（拡張）
|in-bom-2
|完全
|インドネシア - ジャカルタ
|id-cgk
|完全
南米
|リージョン
|Slug
|ステータス
|ブラジル - サンパウロ
|br-gru
|完全
オセアニア
|リージョン
|Slug
|ステータス
|オーストラリア - メルボルン
|au-mel
|限定的
|オーストラリア - シドニー
|ap-southeast
|完全
最終更新日
2025 年 1 月 21 日
「インドネシア - ジャカルタ（id-cgk）」における新規顧客による新しいリソースの作成を無効にしました。2025 年 1 月 21 日より前から既存のリソースを保有しているお客様は、このリージョンで引き続きリソースを展開できます。
2024 年 8 月 16 日
「英国 - ロンドン（eu-west）」における新規顧客による新しいリソースの作成を無効にしました。2024 年 8 月 16 日より前から既存のリソースを保有しているお客様は、このリージョンで引き続きリソースを展開できます。
2024 年 2 月 1 日
「ワシントン D.C.（IAD）」における新規顧客による新しいリソースの作成を無効にしました。2024 年 2 月 1 日より前から既存のリソースを保有しているお客様は、このリージョンで引き続きリソースを展開できます。