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Region Availability

View current availability across core compute regions at a glance

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Full deployment availability

All users can create resources in this region.

Limited deployment availability

There may be limited capacity in this region.

Planned availability

We plan to offer compute services in this region.

North America

Region Slug Status
Atlanta, GA us-southeast Full availability
Chicago, IL us-ord Full availability
Dallas, TX us-central Full availability
Fremont, CA us-west Full availability
Los Angeles, CA us-lax Full availability
Miami, FL us-mia Full availability
Newark, NJ us-east Full availability
Seattle, WA us-sea Full availability
Washington, D.C. us-iad Full availability
Toronto, Canada ca-central Full availability

Europe

Region Slug Status
Stockholm, SE se-sto Full availability
Amsterdam, NL nl-ams Full availability
Milan, IT it-mil Full availability
London, UK eu-west Limited availability
London, UK Expansion gb-lon Full availability
Paris, FR fr-par Full availability
Madrid, ES es-mad Limited availability
Frankfurt, DE eu-central Full availability
Frankfurt, DE Expansion de-fra-2 Full availability

Asia

Region Slug Status
Singapore, SP ap-south Full availability
Singapore Expansion, SP sg-sin-2 Full availability
Osaka, JP jp-osa Full availability
Tokyo, JP ap-northeast Full availability
Tokyo Expansion, JP jp-tyo-3 Full availability
Chennai, IN in-maa Full availability
Mumbai, IN ap-west Full availability
Mumbai Expansion, IN in-bom-2 Full availability
Jakarta, ID id-cgk Full availability

South America

Region Slug Status
São Paulo, BR br-gru Full availability

Oceania

Region Slug Status
Melbourne, AU au-mel Limited availability
Sydney, AU ap-southeast Full availability

Last updated

21 Jan 2025
We have disabled the creation of new resources in Jakarta, Indonesia (id-cgk) for new customers. Customers with existing resources prior to January 21, 2025, can continue to deploy resources in this region.

 

16 Aug 2024
We have disabled the creation of new resources in London, United Kingdom (eu-west) for new customers. Customers with existing resources prior to August 16, 2024, can continue to deploy resources in this region.

 

01 Feb 2024
We have disabled the creation of new resources in Washington, D.C. (IAD) for new customers. Customers with existing resources prior to February 1, 2024, can continue to deploy resources in this region.

Product availability

When choosing a region, check feature and service availability. See our documentation for product availability details.

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