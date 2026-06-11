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Disponibilidade regional

Confira rapidamente a disponibilidade atual em todas as principais regiões de computação

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Disponibilidade de implantação completa

Todos os usuários podem criar recursos nesta região.

Disponibilidade de implantação limitada

A capacidade pode ser limitada nesta região.

Disponibilidade planejada

Estamos planejando oferecer serviços de computação nesta região.

América do Norte

Região Slug Status
Atlanta, GA us-southeast Integral
Chicago, IL us-ord Integral
Dallas, TX us-central Integral
Fremont, CA us-west Integral
Los Angeles, CA us-lax Integral
Miami, FL us-mia Integral
Newark, NJ us-east Integral
Seattle, WA us-sea Integral
Washington, D.C. us-iad Integral
Toronto, Canadá ca-central Integral

Europa

Região Slug Status
Estocolmo, Suécia se-sto Integral
Amsterdã, NL nl-ams Integral
Milão, IT it-mil Integral
Londres, Reino Unido eu-west Limitado
Londres, expansão do Reino Unido gb-lon Integral
Paris, FR fr-par Integral
Madrid, ES es-mad Limitado
Frankfurt, Alemanha eu-central Integral
Frankfurt, expansão da Alemanha de-fra-2 Integral

Ásia

Região Slug Status
Cingapura, SP ap-south Integral
Expansão de Cingapura, SP sg-sin-2 Integral
Osaka, Japão jp-osa Integral
Tóquio, Japão ap-northeast Integral
Tokyo Expansion, JP jp-tyo-3 Integral
Chennai, Índia in-maa Integral
Mumbai, Índia ap-west Integral
Expansão de Mumbai, Índia in-bom-2 Integral
Jacarta, ID id-cgk Integral

América do Sul

Região Slug Status
São Paulo, Brasil br-gru Integral

Oceania

Região Slug Status
Melbourne, AU au-mel Limitado
Sydney, AU ap-southeast Integral

Última atualização

21 de janeiro de 2025
Desativamos a criação de novos recursos em Jacarta, Indonésia (id-cgk) para novos clientes. Os clientes com recursos existentes antes de 21 de janeiro de 2025 podem continuar implantando recursos nessa região.

 

16 de agosto de 2024
Desativamos a criação de novos recursos em Londres, Reino Unido (eu-west) para novos clientes. Os clientes com recursos existentes antes de 16 de agosto de 2024 podem continuar implantando recursos nessa região.

 

1º de fevereiro de 2024
Desativamos a criação de novos recursos em Washington, D.C. (IAD) para novos clientes. Os clientes com recursos existentes antes de 1 de fevereiro de 2024 podem continuar implantando recursos nessa região.

Disponibilidade de produtos

Ao escolher uma região, verifique a disponibilidade de recursos e serviços. Consulte nossa documentação para obter detalhes sobre a disponibilidade de produtos.

Consulte a disponibilidade de produtos