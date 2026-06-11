|Região
|Slug
|Status
|Atlanta, GA
|us-southeast
|Integral
|Chicago, IL
|us-ord
|Integral
|Dallas, TX
|us-central
|Integral
|Fremont, CA
|us-west
|Integral
|Los Angeles, CA
|us-lax
|Integral
|Miami, FL
|us-mia
|Integral
|Newark, NJ
|us-east
|Integral
|Seattle, WA
|us-sea
|Integral
|Washington, D.C.
|us-iad
|Integral
|Toronto, Canadá
|ca-central
|Integral
América do Norte
Europa
|Região
|Slug
|Status
|Estocolmo, Suécia
|se-sto
|Integral
|Amsterdã, NL
|nl-ams
|Integral
|Milão, IT
|it-mil
|Integral
|Londres, Reino Unido
|eu-west
|Limitado
|Londres, expansão do Reino Unido
|gb-lon
|Integral
|Paris, FR
|fr-par
|Integral
|Madrid, ES
|es-mad
|Limitado
|Frankfurt, Alemanha
|eu-central
|Integral
|Frankfurt, expansão da Alemanha
|de-fra-2
|Integral
Ásia
|Região
|Slug
|Status
|Cingapura, SP
|ap-south
|Integral
|Expansão de Cingapura, SP
|sg-sin-2
|Integral
|Osaka, Japão
|jp-osa
|Integral
|Tóquio, Japão
|ap-northeast
|Integral
|Tokyo Expansion, JP
|jp-tyo-3
|Integral
|Chennai, Índia
|in-maa
|Integral
|Mumbai, Índia
|ap-west
|Integral
|Expansão de Mumbai, Índia
|in-bom-2
|Integral
|Jacarta, ID
|id-cgk
|Integral
América do Sul
|Região
|Slug
|Status
|São Paulo, Brasil
|br-gru
|Integral
Oceania
|Região
|Slug
|Status
|Melbourne, AU
|au-mel
|Limitado
|Sydney, AU
|ap-southeast
|Integral
Última atualização
21 de janeiro de 2025
Desativamos a criação de novos recursos em Jacarta, Indonésia (id-cgk) para novos clientes. Os clientes com recursos existentes antes de 21 de janeiro de 2025 podem continuar implantando recursos nessa região.
16 de agosto de 2024
Desativamos a criação de novos recursos em Londres, Reino Unido (eu-west) para novos clientes. Os clientes com recursos existentes antes de 16 de agosto de 2024 podem continuar implantando recursos nessa região.
1º de fevereiro de 2024
Desativamos a criação de novos recursos em Washington, D.C. (IAD) para novos clientes. Os clientes com recursos existentes antes de 1 de fevereiro de 2024 podem continuar implantando recursos nessa região.