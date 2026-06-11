21 de janeiro de 2025

Desativamos a criação de novos recursos em Jacarta, Indonésia (id-cgk) para novos clientes. Os clientes com recursos existentes antes de 21 de janeiro de 2025 podem continuar implantando recursos nessa região.

16 de agosto de 2024

Desativamos a criação de novos recursos em Londres, Reino Unido (eu-west) para novos clientes. Os clientes com recursos existentes antes de 16 de agosto de 2024 podem continuar implantando recursos nessa região.

1º de fevereiro de 2024

Desativamos a criação de novos recursos em Washington, D.C. (IAD) para novos clientes. Os clientes com recursos existentes antes de 1 de fevereiro de 2024 podem continuar implantando recursos nessa região.