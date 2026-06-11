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Disponibilidad por regiones

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Disponibilidad de implementación completa

Todos los usuarios pueden crear recursos en esta región.

Disponibilidad de implementación limitada

Puede haber una capacidad limitada en esta región.

Disponibilidad planificada

Tenemos previsto ofrecer servicios informáticos en esta región.

Norteamérica

Región Slug Estado
Atlanta, GA us-southeast Completa
Chicago, IL us-ord Completa
Dallas, TX us-central Completa
Fremont, CA us-west Completa
Los Ángeles, CA us-lax Completa
Miami, FL us-mia Completa
Newark, NJ us-east Completa
Seattle, WA us-sea Completa
Washington, D.C. us-iad Completa
Toronto, Canadá ca-central Completa

Europa

Región Slug Estado
Estocolmo, SE se-sto Completa
Ámsterdam, NL nl-ams Completa
Milán, IT it-mil Completa
Londres, UK eu-west Limitada
Londres, Expansión de UK gb-lon Completa
París, FR fr-par Completa
Madrid, ES es-mad Limitada
Frankfurt, DE eu-central Completa
Frankfurt, Expansión de DE de-fra-2 Completa

Asia

Región Slug Estado
Singapur, SP ap-south Completa
Expansión de Singapur, SP sg-sin-2 Completa
Osaka, JP jp-osa Completa
Tokio, JP ap-northeast Completa
Expansión de Tokio, JP jp-tyo-3 Completa
Chennai, IN in-maa Completa
Bombay, IN ap-west Completa
Expansión de Bombay, IN in-bom-2 Completa
Yakarta, ID id-cgk Completa

Sudamérica

Región Slug Estado
São Paulo, BR br-gru Completa

Oceanía

Región Slug Estado
Melbourne, AU au-mel Limitada
Sídney, AU ap-southeast Completa

Última actualización

21 de enero de 2025
Hemos desactivado la creación de nuevos recursos en Yakarta, Indonesia (id-cgk), para nuevos clientes. Los clientes con recursos existentes antes del 21 de enero de 2025 pueden seguir implementando recursos en esta región.

 

16 de agosto de 2024
Hemos desactivado la creación de nuevos recursos en Londres, Reino Unido (eu-west) para nuevos clientes. Los clientes con recursos existentes antes del 16 de agosto de 2024 pueden seguir implementando recursos en esta región.

 

1 de febrero de 2024
Hemos desactivado la creación de nuevos recursos en Washington, D.C. (IAD) para nuevos clientes. Los clientes con recursos existentes antes del 1 de febrero de 2024 pueden seguir implementando recursos en esta región.

Disponibilidad del producto

Al elegir una región, compruebe la disponibilidad de las funciones y los servicios. Consulte nuestra documentación para obtener información sobre la disponibilidad del producto.

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