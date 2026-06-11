|Région
|Slug
|État
|Atlanta, Géorgie
|us-southeast
|Disponibilité totale
|Chicago, Illinois
|us-ord
|Disponibilité totale
|Dallas, Texas
|us-central
|Disponibilité totale
|Fremont, Californie
|us-west
|Disponibilité totale
|Los Angeles, Californie
|us-lax
|Disponibilité totale
|Miami, Floride
|us-mia
|Disponibilité totale
|Newark, New Jersey
|us-east
|Disponibilité totale
|Seattle, État de Washington
|us-sea
|Disponibilité totale
|Washington, D.C.
|us-iad
|Disponibilité totale
|Toronto, Canada
|ca-central
|Disponibilité totale
Amérique du Nord
Europe
|Région
|Slug
|État
|Stockholm, Suède
|se-sto
|Disponibilité totale
|Amsterdam, Pays-Bas
|nl-ams
|Disponibilité totale
|Milan, Italie
|it-mil
|Disponibilité totale
|Londres, Royaume-Uni
|eu-west
|Disponibilité limitée
|Londres, Royaume-Uni - extension
|gb-lon
|Disponibilité totale
|Paris, France
|fr-par
|Disponibilité totale
|Madrid, Espagne
|es-mad
|Disponibilité limitée
|Francfort, Allemagne
|eu-central
|Disponibilité totale
|Francfort, Allemagne - extension
|de-fra-2
|Disponibilité totale
Asie
|Région
|Slug
|État
|Singapour
|ap-south
|Disponibilité totale
|Singapour - extension
|sg-sin-2
|Disponibilité totale
|Osaka, Japon
|jp-osa
|Disponibilité totale
|Tokyo, Japon
|ap-northeast
|Disponibilité totale
|Tokyo, Japon - extension
|jp-tyo-3
|Disponibilité totale
|Chennai, Inde
|in-maa
|Disponibilité totale
|Mumbai, Inde
|ap-west
|Disponibilité totale
|Mumbai, Inde - extension
|in-bom-2
|Disponibilité totale
|Jakarta, Indonésie
|id-cgk
|Disponibilité totale
Amérique du Sud
|Région
|Slug
|État
|São Paulo, Brésil
|br-gru
|Disponibilité totale
Océanie
|Région
|Slug
|État
|Melbourne, Australie
|au-mel
|Disponibilité limitée
|Sydney, Australie
|ap-southeast
|Disponibilité totale
Dernière mise à jour
21 janvier 2025
Nous avons désactivé la création de nouvelles ressources à Jakarta, en Indonésie (id-cgk) pour de nouveaux clients. Les clients disposant de ressources existantes avant le 21 janvier 2025 peuvent continuer à déployer des ressources dans cette région.
16 août 2024
Nous avons désactivé la création de nouvelles ressources à Londres, au Royaume-Uni (eu-west) pour de nouveaux clients. Les clients disposant de ressources existantes avant le 16 août 2024 peuvent continuer à déployer des ressources dans cette région.
1er février 2024
Nous avons désactivé la création de nouvelles ressources à Washington, D.C. (IAD) pour de nouveaux clients. Les clients disposant de ressources existantes avant le 1er février 2024 peuvent continuer à déployer des ressources dans cette région.