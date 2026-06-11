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Disponibilité par région

Consultez la disponibilité actuelle dans les principales régions de calcul en un coup d'œil

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Disponibilité totale du déploiement

Tous les utilisateurs peuvent créer des ressources dans cette région.

Disponibilité limitée du déploiement

La capacité peut être limitée dans cette région.

Disponibilité prévue

Nous prévoyons de proposer des services de calcul dans cette région.

Amérique du Nord

Région Slug État
Atlanta, Géorgie us-southeast Disponibilité totale
Chicago, Illinois us-ord Disponibilité totale
Dallas, Texas us-central Disponibilité totale
Fremont, Californie us-west Disponibilité totale
Los Angeles, Californie us-lax Disponibilité totale
Miami, Floride us-mia Disponibilité totale
Newark, New Jersey us-east Disponibilité totale
Seattle, État de Washington us-sea Disponibilité totale
Washington, D.C. us-iad Disponibilité totale
Toronto, Canada ca-central Disponibilité totale

Europe

Région Slug État
Stockholm, Suède se-sto Disponibilité totale
Amsterdam, Pays-Bas nl-ams Disponibilité totale
Milan, Italie it-mil Disponibilité totale
Londres, Royaume-Uni eu-west Disponibilité limitée
Londres, Royaume-Uni - extension gb-lon Disponibilité totale
Paris, France fr-par Disponibilité totale
Madrid, Espagne es-mad Disponibilité limitée
Francfort, Allemagne eu-central Disponibilité totale
Francfort, Allemagne - extension de-fra-2 Disponibilité totale

Asie

Région Slug État
Singapour ap-south Disponibilité totale
Singapour - extension sg-sin-2 Disponibilité totale
Osaka, Japon jp-osa Disponibilité totale
Tokyo, Japon ap-northeast Disponibilité totale
Tokyo, Japon - extension jp-tyo-3 Disponibilité totale
Chennai, Inde in-maa Disponibilité totale
Mumbai, Inde ap-west Disponibilité totale
Mumbai, Inde - extension in-bom-2 Disponibilité totale
Jakarta, Indonésie id-cgk Disponibilité totale

Amérique du Sud

Région Slug État
São Paulo, Brésil br-gru Disponibilité totale

Océanie

Région Slug État
Melbourne, Australie au-mel Disponibilité limitée
Sydney, Australie ap-southeast Disponibilité totale

Dernière mise à jour

21 janvier 2025
Nous avons désactivé la création de nouvelles ressources à Jakarta, en Indonésie (id-cgk) pour de nouveaux clients. Les clients disposant de ressources existantes avant le 21 janvier 2025 peuvent continuer à déployer des ressources dans cette région.

 

16 août 2024
Nous avons désactivé la création de nouvelles ressources à Londres, au Royaume-Uni (eu-west) pour de nouveaux clients. Les clients disposant de ressources existantes avant le 16 août 2024 peuvent continuer à déployer des ressources dans cette région.

 

1er février 2024
Nous avons désactivé la création de nouvelles ressources à Washington, D.C. (IAD) pour de nouveaux clients. Les clients disposant de ressources existantes avant le 1er février 2024 peuvent continuer à déployer des ressources dans cette région.

Disponibilité du produit

Lorsque vous choisissez une région, vérifiez la disponibilité des fonctionnalités et des services. Consultez notre documentation pour plus d'informations sur la disponibilité du produit.

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