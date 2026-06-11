|Area geografica
|Slug
|Stato
|Atlanta, GA
|us-southeast
|Completo
|Chicago, IL
|us-ord
|Completo
|Dallas, TX
|us-central
|Completo
|Fremont, CA
|us-west
|Completo
|Los Angeles, CA
|us-lax
|Completo
|Miami, FL
|us-mia
|Completo
|Newark, NJ
|us-east
|Completo
|Seattle, WA
|us-sea
|Completo
|Washington, D.C.
|us-iad
|Completo
|Toronto, Canada
|ca-central
|Completo
Nord America
Europa
|Area geografica
|Slug
|Stato
|Stoccolma, SE
|se-sto
|Completo
|Amsterdam, NL
|nl-ams
|Completo
|Milano, IT
|it-mil
|Completo
|Londra, Regno Unito
|eu-west
|Limitato
|Londra, espansione Regno Unito
|gb-lon
|Completo
|Parigi, FR
|fr-par
|Completo
|Madrid, ES
|es-mad
|Limitato
|Francoforte, Germania
|eu-central
|Completo
|Francoforte, espansione Germania
|de-fra-2
|Completo
Asia
|Area geografica
|Slug
|Stato
|Singapore, SP
|ap-south
|Completo
|Espansione Singapore, SP
|sg-sin-2
|Completo
|Osaka, JP
|jp-osa
|Completo
|Tokyo, JP
|ap-northeast
|Completo
|Espansione Tokyo, JP
|jp-tyo-3
|Completo
|Chennai, IN
|in-maa
|Completo
|Mumbai, IN
|ap-west
|Completo
|Espansione Mumbai, IN
|in-bom-2
|Completo
|Giacarta, ID
|id-cgk
|Completo
Sud America
|Area geografica
|Slug
|Stato
|São Paulo, BR
|br-gru
|Completo
Oceania
|Area geografica
|Slug
|Stato
|Melbourne, AU
|au-mel
|Limitato
|Sydney, AU
|ap-southeast
|Completo
Ultimo aggiornamento
21 gen 2025
Abbiamo disabilitato la creazione di nuove risorse a Jakarta in Indonesia (id-cgk) per i nuovi clienti. I clienti con risorse esistenti prima del 21 gennaio 2025 possono continuare ad implementare le risorse in questa area geografica.
16 ago 2024
Abbiamo disabilitato la creazione di nuove risorse a Londra nel Regno Unito (eu-west) per i nuovi clienti. I clienti con risorse esistenti prima del 16 agosto 2024 possono continuare ad implementare le risorse in questa area geografica.
1° feb 2024
Abbiamo disabilitato la creazione di nuove risorse a Washington, D.C. (IAD) per i nuovi clienti. I clienti con risorse esistenti prima del 1° febbraio 2024 possono continuare ad implementare le risorse in questa area geografica.