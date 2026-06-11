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Disponibilità dei siti

Visualizzate immediatamente la disponibilità corrente nei siti di core computing

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Disponibilità per implementazione completa

Tutti gli utenti possono creare risorse in questa area geografica.

Disponibilità per implementazione limitata

La capacità in questa area geografica potrebbe essere limitata.

Disponibilità pianificata

Pianifichiamo di offrire servizi di cloud computing in questa area geografica.

Nord America

Area geografica Slug Stato
Atlanta, GA us-southeast Completo
Chicago, IL us-ord Completo
Dallas, TX us-central Completo
Fremont, CA us-west Completo
Los Angeles, CA us-lax Completo
Miami, FL us-mia Completo
Newark, NJ us-east Completo
Seattle, WA us-sea Completo
Washington, D.C. us-iad Completo
Toronto, Canada ca-central Completo

Europa

Area geografica Slug Stato
Stoccolma, SE se-sto Completo
Amsterdam, NL nl-ams Completo
Milano, IT it-mil Completo
Londra, Regno Unito eu-west Limitato
Londra, espansione Regno Unito gb-lon Completo
Parigi, FR fr-par Completo
Madrid, ES es-mad Limitato
Francoforte, Germania eu-central Completo
Francoforte, espansione Germania de-fra-2 Completo

Asia

Area geografica Slug Stato
Singapore, SP ap-south Completo
Espansione Singapore, SP sg-sin-2 Completo
Osaka, JP jp-osa Completo
Tokyo, JP ap-northeast Completo
Espansione Tokyo, JP jp-tyo-3 Completo
Chennai, IN in-maa Completo
Mumbai, IN ap-west Completo
Espansione Mumbai, IN in-bom-2 Completo
Giacarta, ID id-cgk Completo

Sud America

Area geografica Slug Stato
São Paulo, BR br-gru Completo

Oceania

Area geografica Slug Stato
Melbourne, AU au-mel Limitato
Sydney, AU ap-southeast Completo

Ultimo aggiornamento

21 gen 2025
Abbiamo disabilitato la creazione di nuove risorse a Jakarta in Indonesia (id-cgk) per i nuovi clienti. I clienti con risorse esistenti prima del 21 gennaio 2025 possono continuare ad implementare le risorse in questa area geografica.

 

16 ago 2024
Abbiamo disabilitato la creazione di nuove risorse a Londra nel Regno Unito (eu-west) per i nuovi clienti. I clienti con risorse esistenti prima del 16 agosto 2024 possono continuare ad implementare le risorse in questa area geografica.

 

1° feb 2024
Abbiamo disabilitato la creazione di nuove risorse a Washington, D.C. (IAD) per i nuovi clienti. I clienti con risorse esistenti prima del 1° febbraio 2024 possono continuare ad implementare le risorse in questa area geografica.

Disponibilità dei prodotti

Quando scegliete un'area geografica, verificate la disponibilità di funzioni e servizi. Consultate la nostra documentazione per informazioni sulla disponibilità dei prodotti.

Visualizzate la disponibilità del prodotto