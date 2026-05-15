|Tarif
|USD/Std
|RAM
|vCPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|G8 Dedicated 8x2
|0,15 $
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 16x4
|0,29 $
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 32x8
|0,59 $
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 64x16
|1,18 $
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 96x24
|1,76 $
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 128x32
|2,35 $
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 256x64
|4,70 $
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 512x128
|9,58 $
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbit/s
|Registrieren
Vorhersehbare Cloudpreisgestaltung für die Region São Paulo
Unkomplizierte, nutzungsbasierte Preisgestaltung
Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben oder einen Single-Sign-on-Anbieter zum Erstellen eines Kontos nutzen, stimmen Sie unseren Servicebedingungen zu und bestätigen, dass Sie unsere Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie gelesen haben.
Computing
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten =0,007 USD pro GB
Dedicated-CPU-Tarife
Dedizierte virtuelle Maschinen für CPU-intensive Anwendungen. Siehe Produktdetails.
G8 Dedicated Compute
Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
|Tarif
|USD/Std
|RAM
|vCPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|G8 Dedicated 4x2
|0,10 $
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 8x4
|0,20 $
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 16x8
|0,38 $
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 32x16
|0,76 $
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 64x32
|1,51 $
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 96x48
|2,27 $
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 128x64
|3,02 $
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 256x128
|6,05 $
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 512x256
|12,10 $
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbit/s
|Registrieren
G8 Dedicated General
Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:4-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
G7 Dedicated Compute
Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD-EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.
|Tarif
|USD/Monat
|USD/Std
|RAM
|CPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|G7 Dedicated 4 GB
|60,48 $
|0,091 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 8 GB
|120,96 $
|0,181 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 16 GB
|241,92 $
|0,363 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 32 GB
|483,84 $
|0,726 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 64 GB
|967,68 $
|1,452 $
|64 GB
|32
|1.280 GB
|8 TB
|40/8 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 96 GB
|1.451,52 $
|2,177 $
|96 GB
|48
|1.920 GB
|9 TB
|40/9 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 128 GB
|1.935,36 $
|2,903 $
|128 GB
|50
|2.500 GB
|10 TB
|40/10 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 256 GB
|3.870,72 $
|5,806 $
|256 GB
|56
|5.000 GB
|11 TB
|40/11 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 512 GB
|7.741,44 $
|11,612 $
|512 GB
|64
|7.200 GB
|12 TB
|40/12 Gbit/s
|Registrieren
G6 Dedicated Compute
Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.
|Tarif
|USD/Monat
|USD/Std
|RAM
|CPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|G6 Dedicated 4 GB
|50,40 $
|0,076 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 8 GB
|100,80 $
|0,151 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 16 GB
|201,60 $
|0,302 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 32 GB
|403,20 $
|0,605 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 64 GB
|806,40 $
|1,210 $
|64 GB
|32
|1.280 GB
|8 TB
|40/8 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 96 GB
|1.209,60 $
|1,814 $
|96 GB
|48
|1.920 GB
|9 TB
|40/9 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 128 GB
|1.612,80 $
|2,419 $
|128 GB
|50
|2.500 GB
|10 TB
|40/10 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 256 GB
|3.225,60 $
|4,838 $
|256 GB
|56
|5.000 GB
|11 TB
|40/11 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 512 GB
|6.451,20 $
|9,677 $
|512 GB
|64
|7.200 GB
|12 TB
|40/12 Gbit/s
|Registrieren
Shared-CPU-Tarife
Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads. Siehe Produktdetails.
|Tarif
|USD/Monat
|USD/Std
|RAM
|CPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|Nanode 1 GB
|7,00 $
|0,0105 $
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 2 GB
|16,80 $
|0,025 $
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 4 GB
|33,60 $
|0,05 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 8 GB
|67,20 $
|0,101 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 16 GB
|134,40 $
|0,202 $
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 32 GB
|268,80 $
|0,403 $
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 64 GB
|537,60 $
|0,806 $
|64 GB
|16
|1.280 GB
|20 TB
|40/9 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 96 GB
|806,40 $
|1,210 $
|96 GB
|20
|1.920 GB
|20 TB
|40/10 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 128 GB
|1.075,20 $
|1,613 $
|128 GB
|24
|2.560 GB
|20 TB
|40/11 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 192 GB
|1.612,80 $
|2,419 $
|192 GB
|32
|3.840 GB
|20 TB
|40/12 Gbit/s
|Registrieren
High-Memory-Tarife
Virtuelle Maschinen, die mit dedizierten Kernen für speicherintensive Anwendungen optimiert sind. Siehe Produktdetails.
|Tarif
|USD/Monat
|USD/Std
|RAM
|CPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|Linode 24 GB
|84,00 $
|0,126 $
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 48 GB
|168,00 $
|0,252 $
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 90 GB
|336,00 $
|0,504 $
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 150 GB
|672,00 $
|1,008 $
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 300 GB
|1.344,00 $
|2,016 $
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbit/s
|Registrieren
LKE: Managed Kubernetes Engine-Tarife
Die Preise von LKE beziehen sich auf die Ressourcen, die Sie verbrauchen – Computing-Instanzen, NodeBalancer und Volumes. Upgrade auf unsere Hochverfügbarkeits-Steuerebene (High Availability, HA) für 60 USD pro Cluster pro Monat.
LKE-Enterprise bietet Ihnen alle Funktionen von LKE und umfasst HA und eine dedizierte Steuerebene für 300 USD pro Cluster pro Monat. Siehe Produktdetails.
G8 Dedicated Compute
Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
|Tarif
|Knoten
|USD/Std
|RAM
|vCPUs
|Speicher
|Transfer
|G8 Dedicated 4x2
|3
|0,07 $
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 8x4
|3
|0,14 $
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 16x8
|3
|0,27 $
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 32x16
|3
|0,54 $
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 64x32
|3
|1,08 $
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 96x48
|3
|1,62 $
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 128x64
|3
|2,16 $
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 256x128
|3
|4,32 $
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 512x256
|3
|8,64 $
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|Registrieren
Erweitern Sie Ihre Steuerebene auf unsere Hochverfügbarkeits-Steuerebene (High Availability, HA) für 84 USD pro Cluster pro Monat
G8 Dedicated General
Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:4-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
|Tarif
|Knoten
|USD/Std
|RAM
|vCPUs
|Speicher
|Transfer
|G8 Dedicated 8x2
|3
|0,05 $
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 16x4
|3
|0,11 $
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 32x8
|3
|0,21 $
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 64x16
|3
|0,42 $
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 96x24
|3
|0,84 $
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 128x32
|3
|1,26 $
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 256x64
|3
|1,68 $
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 512x128
|3
|3,36 $
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|Registrieren
G7 Dedicated Compute
Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD-EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.
|Tarif
|Knoten
|USD/Monat
|USD/Std
|RAM
|vCPUs
|Speicher
|Transfer
|G7 Dedicated 4 GB
|3
|181,44 $
|0,06 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|Registrieren
|G7 Dedicated 8 GB
|3
|362,88 $
|0,13 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|Registrieren
|G7 Dedicated 16 GB
|3
|725,76 $
|0,26 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|Registrieren
|G7 Dedicated 32 GB
|3
|1.451,52 $
|0,52 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|Registrieren
|G7 Dedicated 64 GB
|3
|2.903,04 $
|1,04 $
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|Registrieren
|G7 Dedicated 96 GB
|3
|4.354,56 $
|1,56 $
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|Registrieren
|G7 Dedicated 128 GB
|3
|5.806,08 $
|2,07 $
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|Registrieren
|G7 Dedicated 256 GB
|3
|11.612,16 $
|4,15 $
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|Registrieren
|G7 Dedicated 512 GB
|3
|23.224,32 $
|8,29 $
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|Registrieren
G6 Dedicated Compute
Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.
|Tarif
|Knoten
|USD/Monat
|USD/Std
|RAM
|CPUs
|Speicher
|Transfer
|G6 Dedicated 4 GB
|3
|151,20 $
|0,054 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|Registrieren
|G6 Dedicated 8 GB
|3
|302,40 $
|0,108 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|Registrieren
|G6 Dedicated 16 GB
|3
|604,80 $
|0,216 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|Registrieren
|G6 Dedicated 32 GB
|3
|1.209,60 $
|0,432 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|Registrieren
|G6 Dedicated 64 GB
|3
|2.419,20 $
|0,864 $
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|Registrieren
|G6 Dedicated 96 GB
|3
|3.628,80 $
|1,296 $
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|Registrieren
|G6 Dedicated 128 GB
|3
|4.838,40 $
|1,728 $
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|Registrieren
|G6 Dedicated 256 GB
|3
|9.676,80 $
|3,456 $
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|Registrieren
|G6 Dedicated 512 GB
|3
|19.353,60 $
|6,912 $
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|Registrieren
Shared CPU
Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.
|Tarif
|Knoten
|USD/Monat
|USD/Std
|RAM
|CPUs
|Speicher
|Transfer
|Shared 2 GB
|3
|50,40 $
|0,075 $
|6 GB
|3
|150 GB
|6 TB
|Registrieren
|Shared 4 GB
|3
|100,80 $
|0,150 $
|12 GB
|6
|240 GB
|12 TB
|Registrieren
|Shared 8 GB
|3
|201,60 $
|0,303 $
|24 GB
|12
|480 GB
|15 TB
|Registrieren
|Shared 16 GB
|3
|403,20 $
|0,606 $
|48 GB
|18
|960 GB
|24 TB
|Registrieren
|Shared 32 GB
|3
|806,40 $
|1,209 $
|96 GB
|24
|1.920 GB
|48 TB
|Registrieren
|Shared 64 GB
|3
|1.612,80 $
|2,418 $
|192 GB
|48
|3.840 GB
|60 TB
|Registrieren
|Shared 96 GB
|3
|2.419,20 $
|3,630 $
|288 GB
|60
|5.760 GB
|60 TB
|Registrieren
|Shared 128 GB
|3
|3.225,60 $
|4,839 $
|384 GB
|72
|7.680 GB
|60 TB
|Registrieren
|Shared 192 GB
|3
|4.838,40 $
|7,257 $
|576 GB
|96
|11.520 GB
|60 TB
|Registrieren
High Memory
Virtuelle Maschinen, die mit dedizierten Kernen für speicherintensive Anwendungen optimiert sind.
|Tarif
|Knoten
|USD/Monat
|USD/Std
|RAM
|CPUs
|Speicher
|Transfer
|High Memory 24 GB
|3
|252,00 $
|0,378 $
|72 GB
|6
|60 GB
|15 TB
|Registrieren
|High Memory 48 GB
|3
|504,00 $
|0,756 $
|144 GB
|6
|120 GB
|18 TB
|Registrieren
|High Memory 90 GB
|3
|1.008,00 $
|1,512 $
|270 GB
|12
|270 GB
|21 TB
|Registrieren
|High Memory 150 GB
|3
|2.016,00 $
|3,024 $
|450 GB
|24
|600 GB
|24 TB
|Registrieren
|High Memory 300 GB
|3
|4.032,00 $
|6,048 $
|900 GB
|48
|1.020 GB
|27 TB
|Registrieren
Speicher
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten =0,007 USD pro GB
Tarife für Block Storage
Erhöhen Sie die Speicherkapazität, indem Sie Hochgeschwindigkeits-Volumes hinzufügen. Siehe Produktdetails.
|Speicher
|USD/Monat
|10 GB
|1,40 $
|Registrieren
|20 GB
|2,80 $
|Registrieren
|40 GB
|5,60 $
|Registrieren
|80 GB
|11,20 $
|Registrieren
|160 GB
|22,40 $
|Registrieren
|320 GB
|44,80 $
|Registrieren
|640 GB
|89,60 $
|Registrieren
|1.280 GB
|179,20 $
|Registrieren
|2.560 GB
|358,40 $
|Registrieren
|5.120 GB
|716,80 $
|Registrieren
|10.240 GB
|1.433,60 $
|Registrieren
Tarife für Object Storage
Amazon S3-kompatibler Speicher für Backups, Big Data und Archivierung. Die Gesamtspeicherkapazität basiert auf der Anzahl der Objekte pro Bucket und Konto. Siehe Produktdetails.
|Speicher (USD/Monat)
|Ausgehender Transfer (USD/Monat)
|0,028 USD/GB
|0,007 USD/GB, das erste TB pro Monat kostenlos.
|Registrieren
0,028 USD/GB zusätzlicher Speicher, 0,007 USD/GB zusätzlicher ausgehender Transfer
* Einige Nutzungsgrenzen und Spezifikationen variieren je nach Region. Bei größeren Workloads und Anfragen zu erweiterten Kapazitäten wenden Sie sich bitte an uns.
Images
Hochladen, Erfassen und Bereitstellen nutzerdefinierter Images über mehrere Computer. Erkunden Sie den Developer Hub.
|Speicher
|USD/Monat
|Images/Konto
|Max. Kapazität
|1 GB
|0,10 $
|25
|150 GB
|Registrieren
|25 GB
|2,50 $
|25
|150 GB
|Registrieren
|50 GB
|5,00 $
|25
|150 GB
|Registrieren
|75 GB
|7,50 $
|25
|150 GB
|Registrieren
|100 GB
|10,00 $
|25
|150 GB
|Registrieren
|125 GB
|12,50 $
|25
|150 GB
|Registrieren
|150 GB
|15,00 $
|25
|150 GB
|Registrieren
0,12 USD/GB zusätzlicher Speicher, basierend auf der unkomprimierten Image-Größe
Backups
Sofortige Backups mit vollständiger Unabhängigkeit Ihres Stacks. Wählen Sie den Instanztyp für das Backup. Siehe Produktdetails.
G8 Dedicated Compute
Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
|Tarif
|USD/Std
|RAM
|vCPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|G8 Dedicated 4x2
|0,0052 $
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 8x4
|0,0103 $
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 16x8
|0,0207 $
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 32x16
|0,0413 $
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 64x32
|0,0825 $
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 96x48
|0,1239 $
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 128x64
|0,1652 $
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 256x128
|0,3302 $
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 512x256
|0,6606 $
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbit/s
|Registrieren
G8 Dedicated General
Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:4-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
|Tarif
|USD/Std
|RAM
|vCPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|G8 Dedicated 8x2
|0,0103 $
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 16x4
|0,0207 $
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 32x8
|0,0413 $
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 64x16
|0,0825 $
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 96x24
|0,1239 $
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 128x32
|0,1652 $
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 256x64
|0,3302 $
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 512x128
|0,6606 $
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbit/s
|Registrieren
G7 Dedicated Compute
Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD-EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.
|Tarif
|USD/Monat
|USD/Std
|RAM
|CPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|G7 Dedicated 4 GB
|7,00 $
|0,010 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 8 GB
|14,00 $
|0,021 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 16 GB
|28,00 $
|0,042 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 32 GB
|56,00 $
|0,084 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 64 GB
|112,00 $
|0,168 $
|64 GB
|32
|1.280 GB
|8 TB
|40/8 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 96 GB
|168,00 $
|0,252 $
|96 GB
|48
|1.920 GB
|9 TB
|40/9 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 128 GB
|224,00 $
|0,336 $
|128 GB
|50
|2.500 GB
|10 TB
|40/10 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 256 GB
|280,00 $
|0,420 $
|256 GB
|56
|5.000 GB
|11 TB
|40/11 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 512 GB
|336,00 $
|0,504 $
|512 GB
|64
|7.200 GB
|12 TB
|40/12 Gbit/s
|Registrieren
G6 Dedicated General
Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.
|Tarif
|USD/Monat
|USD/Std
|RAM
|CPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|G6 Dedicated 4 GB
|7,00 $
|0,010 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 8 GB
|14,00 $
|0,021 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 16 GB
|28,00 $
|0,042 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 32 GB
|56,00 $
|0,084 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 64 GB
|112,00 $
|0,168 $
|64 GB
|32
|1.280 GB
|8 TB
|40/8 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 96 GB
|168,00 $
|0,252 $
|96 GB
|48
|1.920 GB
|9 TB
|40/9 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 128 GB
|224,00 $
|0,336 $
|128 GB
|50
|2.500 GB
|10 TB
|40/10 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 256 GB
|280,00 $
|0,420 $
|256 GB
|56
|5.000 GB
|11 TB
|40/11 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 512 GB
|336,00 $
|0,504 $
|512 GB
|64
|7.200 GB
|12 TB
|40/12 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 192 GB
|336,00 $
|0,504 $
|192 GB
|32
|3.840 GB
|20 TB
|40/12 Gbit/s
|Registrieren
Shared CPU
Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.
|Tarif
|USD/Monat
|USD/Std
|RAM
|CPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|Linode 1 GB
|2,80 $
|0,004 $
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 2 GB
|3,50 $
|0,005 $
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 4 GB
|7,00 $
|0,010 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 8 GB
|14,00 $
|0,021 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 16 GB
|28,00 $
|0,042 $
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 32 GB
|56,00 $
|0,084 $
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 64 GB
|112,00 $
|0,168 $
|64 GB
|16
|1.280 GB
|20 TB
|40/9 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 96 GB
|168,00 $
|0,252 $
|96 GB
|20
|1.920 GB
|20 TB
|40/10 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 128 GB
|224,00 $
|0,336 $
|128 GB
|24
|2.560 GB
|20 TB
|40/11 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 192 GB
|336,00 $
|0,504 $
|192 GB
|32
|3.840 GB
|20 TB
|40/12 Gbit/s
|Registrieren
High Memory
Virtuelle Maschinen, die mit dedizierten Kernen für speicherintensive Anwendungen optimiert sind.
|Tarif
|USD/Monat
|USD/Std
|RAM
|CPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|High Memory 24 GB
|7,00 $
|0,0105 $
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbit/s
|Registrieren
|High Memory 48 GB
|14,00 $
|0,0210 $
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbit/s
|Registrieren
|High Memory 90 GB
|28,00 $
|0,0420 $
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbit/s
|Registrieren
|High Memory 150 GB
|56,00 $
|0,0840 $
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbit/s
|Registrieren
|High Memory 300 GB
|112,00 $
|0,1680 $
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbit/s
|Registrieren
Netzwerk
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten =0,007 USD pro GB
NodeBalancers
Halten Sie die Verfügbarkeit aufrecht, skalieren Sie effizient und verwalten Sie den Traffic zu vorhersehbaren Kosten. Siehe Produktdetails.
|Tarif
|USD/Monat
|USD/Std
|10 GB
|14 $
|0,21 $
|Registrieren
Dienste
Reaktionsschnelle, praxisnahe Expertise von zertifizierten Cloud-Ingenieuren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Ihnen wird der Stundensatz für einen Dienst berechnet (die Tarife werden auf die nächste volle Stunde aufgerundet). Wenn Sie beispielsweise eine 1-GB-VM erstellen und diese nach 24 Stunden Nutzung löschen, werden Ihnen 0,18 USD (24 Stunden x 0,0075 USD/Std.) in Rechnung gestellt. Sie erhalten eine Rechnung am ersten Tag des folgenden Kalendermonats. Sie können jedoch eine Rechnung zur Monatsmitte erhalten, wenn Ihr Konto eine bestimmte Abrechnungsgrenze für Dienste erreicht, die innerhalb eines Monats in Anspruch genommen werden. Die Zahlungserhebung erfolgt automatisch, sobald eine Rechnung erstellt wurde. Lesen Sie diesen Leitfaden, um zu erfahren, wie die Abrechnung funktioniert.
Ältere Tarife beinhalten ein Datentransfervolumen, das je nach Tarifgruppe und -größe zwischen 0 TB und 20 TB pro Monat liegt. G8- und GPU-beschleunigte Tarife enthalten kein im Tarif inbegriffenes Transfer- oder Egress-Volumen. Erfahren Sie mehr über die Nutzung und die Kosten von Netzwerktransfers.
Ihre Kreditkarte wird belastet, nachdem Sie den Gutschriftenbetrag für die Werbeaktion ausgeschöpft haben oder das Zeitfenster für die Werbeaktion abgelaufen ist. Beispiel: Wenn Sie eine Gutschrift im Wert von 100 USD für 60 Tage erhalten haben, wird diese Gutschrift automatisch Ihrem Konto gutgeschrieben. Wenn Sie während dieser 60 Tage 50 USD ausgeben, wird Ihre Karte nicht belastet. Wenn Sie innerhalb dieser 60 Tage 150 USD ausgeben, ist das Guthaben von 100 USD vollständig aufgebraucht. Also wird Ihre Kreditkarte mit 50 USD belastet. Ihre Kreditkarte wird für alle aktiven Dienste belastet, nachdem das Fenster für die Werbeaktion abgelaufen ist.
Wir akzeptieren Visa, Mastercard, American Express und Discover. Sie können Ihrem Konto Guthaben hinzufügen, indem Sie Geld von einem PayPal-Konto überweisen. Eine gültige, mit Ihrem Konto verknüpfte Kreditkarte ist eine Voraussetzung unseres Services-Rahmenvertrags. Lesen Sie diesen Leitfaden zur Abwicklung der Abrechnung.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Tarif Sie wählen sollen, empfehlen wir Ihnen, mit einem kleineren Tarif zu beginnen und die Architektur anzupassen, wenn Ihre Anforderungen wachsen. Sie können die Größe Ihrer VM jederzeit herauf- oder herabstufen. Sie können auch mehr erfahren, indem Sie unseren Leitfaden zur Auswahl eines VM-Tarifs lesen.
Ja, Sie können Zahlungen vornehmen, durch die Guthaben auf Ihr Konto übertragen wird. Wenn Ihrem Konto für die in Anspruch genommenen Dienste eine Rechnung gestellt wird, berechnen wir den im Voraus bezahlten Guthabenbetrag, bevor wir die hinterlegte Zahlungskarte mit Ihrem Konto belasten.
Ja. Wir bewahren Ihre gespeicherten Daten auf und reservieren Ihre Kapazitäten für die Nutzung anderer Ressourcen wie RAM, Datentransfer usw., selbst wenn Ihre VM ausgeschaltet ist. Sie erhalten eine Rechnung für alle anderen aktiven Dienste, wie Longview Pro oder eine zusätzliche IP-Adresse. Wenn Sie für einen bestimmten Dienst keine Rechnung mehr erhalten möchten, müssen Sie ihn vollständig aus Ihrem Konto entfernen.
Wir erheben Steuern für Kunden, die dieser unterliegen. In unserem Leitfaden zu steuerlichen Informationen erfahren Sie mehr über die Länder, für die wir Steuern erheben, die Steuersätze und wie Sie die Steuernummer Ihres Unternehmens zu Ihrem Konto hinzufügen.
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