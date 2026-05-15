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Computing

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten =0,007 USD pro GB

Dedicated-CPU-Tarife

Dedizierte virtuelle Maschinen für CPU-intensive Anwendungen. Siehe Produktdetails.

G8 Dedicated Compute

Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

Tarif USD/Std RAM vCPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang
 
G8 Dedicated 4x2 0,10 $ 4 GB 2 40 GB 0 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 8x4 0,20 $ 8 GB 4 80 GB 0 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 16x8 0,38 $ 16 GB 8 160 GB 0 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 32x16 0,76 $ 32 GB 16 320 GB 0 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 64x32 1,51 $ 64 GB 32 640 GB 0 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 96x48 2,27 $ 96 GB 48 960 GB 0 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 128x64 3,02 $ 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 256x128 6,05 $ 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40/11 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 512x256 12,10 $ 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40/12 Gbit/s Registrieren

G8 Dedicated General

Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:4-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

Tarif USD/Std RAM vCPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang
 
G8 Dedicated 8x2 0,15 $ 8 GB 2 80 GB 0 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 16x4 0,29 $ 16 GB 4 160 GB 0 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 32x8 0,59 $ 32 GB 8 320 GB 0 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 64x16 1,18 $ 64 GB 16 640 GB 0 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 96x24 1,76 $ 96 GB 24 960 GB 0 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 128x32 2,35 $ 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 256x64 4,70 $ 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 512x128 9,58 $ 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40/11 Gbit/s Registrieren

G7 Dedicated Compute

Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD-EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.

Tarif USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang
 
G7 Dedicated 4 GB 60,48 $ 0,091 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 8 GB 120,96 $ 0,181 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 16 GB 241,92 $ 0,363 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 32 GB 483,84 $ 0,726 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 64 GB 967,68 $ 1,452 $ 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 96 GB 1.451,52 $ 2,177 $ 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 128 GB 1.935,36 $ 2,903 $ 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 256 GB 3.870,72 $ 5,806 $ 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 512 GB 7.741,44 $ 11,612 $ 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbit/s Registrieren

G6 Dedicated Compute

Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.

Tarif USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang
 
G6 Dedicated 4 GB 50,40 $ 0,076 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 8 GB 100,80 $ 0,151 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 16 GB 201,60 $ 0,302 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 32 GB 403,20 $ 0,605 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 64 GB 806,40 $ 1,210 $ 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 96 GB 1.209,60 $ 1,814 $ 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 128 GB 1.612,80 $ 2,419 $ 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 256 GB 3.225,60 $ 4,838 $ 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 512 GB 6.451,20 $ 9,677 $ 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbit/s Registrieren

Shared-CPU-Tarife

Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads. Siehe Produktdetails.

Tarif USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang
 
Nanode 1 GB 7,00 $ 0,0105 $ 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbit/s Registrieren
Linode 2 GB 16,80 $ 0,025 $ 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbit/s Registrieren
Linode 4 GB 33,60 $ 0,05 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
Linode 8 GB 67,20 $ 0,101 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
Linode 16 GB 134,40 $ 0,202 $ 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
Linode 32 GB 268,80 $ 0,403 $ 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
Linode 64 GB 537,60 $ 0,806 $ 64 GB 16 1.280 GB 20 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
Linode 96 GB 806,40 $ 1,210 $ 96 GB 20 1.920 GB 20 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
Linode 128 GB 1.075,20 $ 1,613 $ 128 GB 24 2.560 GB 20 TB 40/11 Gbit/s Registrieren
Linode 192 GB 1.612,80 $ 2,419 $ 192 GB 32 3.840 GB 20 TB 40/12 Gbit/s Registrieren

High-Memory-Tarife

Virtuelle Maschinen, die mit dedizierten Kernen für speicherintensive Anwendungen optimiert sind. Siehe Produktdetails.

Tarif USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang
 
Linode 24 GB 84,00 $ 0,126 $ 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
Linode 48 GB 168,00 $ 0,252 $ 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
Linode 90 GB 336,00 $ 0,504 $ 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
Linode 150 GB 672,00 $ 1,008 $ 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
Linode 300 GB 1.344,00 $ 2,016 $ 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbit/s Registrieren

LKE: Managed Kubernetes Engine-Tarife

Die Preise von LKE beziehen sich auf die Ressourcen, die Sie verbrauchen – Computing-Instanzen, NodeBalancer und Volumes. Upgrade auf unsere Hochverfügbarkeits-Steuerebene (High Availability, HA) für 60 USD pro Cluster pro Monat.

LKE-Enterprise bietet Ihnen alle Funktionen von LKE und umfasst HA und eine dedizierte Steuerebene für 300 USD pro Cluster pro Monat. Siehe Produktdetails.

G8 Dedicated Compute

Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

Tarif Knoten USD/Std RAM vCPUs Speicher Transfer
 
G8 Dedicated 4x2 3 0,07 $ 4 GB 2 40 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 8x4 3 0,14 $ 8 GB 4 80 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 16x8 3 0,27 $ 16 GB 8 160 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 32x16 3 0,54 $ 32 GB 16 320 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 64x32 3 1,08 $ 64 GB 32 640 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 96x48 3 1,62 $ 96 GB 48 960 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 128x64 3 2,16 $ 128 GB 64 1280 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 256x128 3 4,32 $ 256 GB 128 2560 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 512x256 3 8,64 $ 512 GB 256 5120 GB 0 TB Registrieren

Erweitern Sie Ihre Steuerebene auf unsere Hochverfügbarkeits-Steuerebene (High Availability, HA) für 84 USD pro Cluster pro Monat

G8 Dedicated General

Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:4-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

Tarif Knoten USD/Std RAM vCPUs Speicher Transfer
 
G8 Dedicated 8x2 3 0,05 $ 8 GB 2 80 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 16x4 3 0,11 $ 16 GB 4 160 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 32x8 3 0,21 $ 32 GB 8 320 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 64x16 3 0,42 $ 64 GB 16 640 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 96x24 3 0,84 $ 96 GB 24 960 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 128x32 3 1,26 $ 128 GB 32 1280 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 256x64 3 1,68 $ 256 GB 64 2560 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 512x128 3 3,36 $ 512 GB 128 5120 GB 0 TB Registrieren

G7 Dedicated Compute

Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD-EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.

Tarif Knoten USD/Monat USD/Std RAM vCPUs Speicher Transfer
 
G7 Dedicated 4 GB 3 181,44 $ 0,06 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB Registrieren
G7 Dedicated 8 GB 3 362,88 $ 0,13 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB Registrieren
G7 Dedicated 16 GB 3 725,76 $ 0,26 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB Registrieren
G7 Dedicated 32 GB 3 1.451,52 $ 0,52 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB Registrieren
G7 Dedicated 64 GB 3 2.903,04 $ 1,04 $ 64 GB 32 1280 GB 8 TB Registrieren
G7 Dedicated 96 GB 3 4.354,56 $ 1,56 $ 96 GB 48 1920 GB 9 TB Registrieren
G7 Dedicated 128 GB 3 5.806,08 $ 2,07 $ 128 GB 50 2500 GB 10 TB Registrieren
G7 Dedicated 256 GB 3 11.612,16 $ 4,15 $ 256 GB 56 5000 GB 11 TB Registrieren
G7 Dedicated 512 GB 3 23.224,32 $ 8,29 $ 512 GB 64 7200 GB 12 TB Registrieren

G6 Dedicated Compute

Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.

Tarif Knoten USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer
 
G6 Dedicated 4 GB 3 151,20 $ 0,054 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB Registrieren
G6 Dedicated 8 GB 3 302,40 $ 0,108 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB Registrieren
G6 Dedicated 16 GB 3 604,80 $ 0,216 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB Registrieren
G6 Dedicated 32 GB 3 1.209,60 $ 0,432 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB Registrieren
G6 Dedicated 64 GB 3 2.419,20 $ 0,864 $ 64 GB 32 1280 GB 8 TB Registrieren
G6 Dedicated 96 GB 3 3.628,80 $ 1,296 $ 96 GB 48 1920 GB 9 TB Registrieren
G6 Dedicated 128 GB 3 4.838,40 $ 1,728 $ 128 GB 50 2500 GB 10 TB Registrieren
G6 Dedicated 256 GB 3 9.676,80 $ 3,456 $ 256 GB 56 5000 GB 11 TB Registrieren
G6 Dedicated 512 GB 3 19.353,60 $ 6,912 $ 512 GB 64 7200 GB 12 TB Registrieren

Shared CPU

Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.

Tarif Knoten USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer
 
Shared 2 GB 3 50,40 $ 0,075 $ 6 GB 3 150 GB 6 TB Registrieren
Shared 4 GB 3 100,80 $ 0,150 $ 12 GB 6 240 GB 12 TB Registrieren
Shared 8 GB 3 201,60 $ 0,303 $ 24 GB 12 480 GB 15 TB Registrieren
Shared 16 GB 3 403,20 $ 0,606 $ 48 GB 18 960 GB 24 TB Registrieren
Shared 32 GB 3 806,40 $ 1,209 $ 96 GB 24 1.920 GB 48 TB Registrieren
Shared 64 GB 3 1.612,80 $ 2,418 $ 192 GB 48 3.840 GB 60 TB Registrieren
Shared 96 GB 3 2.419,20 $ 3,630 $ 288 GB 60 5.760 GB 60 TB Registrieren
Shared 128 GB 3 3.225,60 $ 4,839 $ 384 GB 72 7.680 GB 60 TB Registrieren
Shared 192 GB 3 4.838,40 $ 7,257 $ 576 GB 96 11.520 GB 60 TB Registrieren

High Memory

Virtuelle Maschinen, die mit dedizierten Kernen für speicherintensive Anwendungen optimiert sind.

Tarif Knoten USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer
 
High Memory 24 GB 3 252,00 $ 0,378 $ 72 GB 6 60 GB 15 TB Registrieren
High Memory 48 GB 3 504,00 $ 0,756 $ 144 GB 6 120 GB 18 TB Registrieren
High Memory 90 GB 3 1.008,00 $ 1,512 $ 270 GB 12 270 GB 21 TB Registrieren
High Memory 150 GB 3 2.016,00 $ 3,024 $ 450 GB 24 600 GB 24 TB Registrieren
High Memory 300 GB 3 4.032,00 $ 6,048 $ 900 GB 48 1.020 GB 27 TB Registrieren

Speicher

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten =0,007 USD pro GB

Tarife für Block Storage

Erhöhen Sie die Speicherkapazität, indem Sie Hochgeschwindigkeits-Volumes hinzufügen. Siehe Produktdetails.

Speicher USD/Monat
 
10 GB 1,40 $ Registrieren
20 GB 2,80 $ Registrieren
40 GB 5,60 $ Registrieren
80 GB 11,20 $ Registrieren
160 GB 22,40 $ Registrieren
320 GB 44,80 $ Registrieren
640 GB 89,60 $ Registrieren
1.280 GB 179,20 $ Registrieren
2.560 GB 358,40 $ Registrieren
5.120 GB 716,80 $ Registrieren
10.240 GB 1.433,60 $ Registrieren

Tarife für Object Storage

Amazon S3-kompatibler Speicher für Backups, Big Data und Archivierung. Die Gesamtspeicherkapazität basiert auf der Anzahl der Objekte pro Bucket und Konto. Siehe Produktdetails.

Speicher (USD/Monat) Ausgehender Transfer (USD/Monat)
 
0,028 USD/GB 0,007 USD/GB, das erste TB pro Monat kostenlos. Registrieren

0,028 USD/GB zusätzlicher Speicher, 0,007 USD/GB zusätzlicher ausgehender Transfer

* Einige Nutzungsgrenzen und Spezifikationen variieren je nach Region. Bei größeren Workloads und Anfragen zu erweiterten Kapazitäten wenden Sie sich bitte an uns.

Images

Hochladen, Erfassen und Bereitstellen nutzerdefinierter Images über mehrere Computer. Erkunden Sie den Developer Hub.

Speicher USD/Monat Images/Konto Max. Kapazität
 
1 GB 0,10 $ 25 150 GB Registrieren
25 GB 2,50 $ 25 150 GB Registrieren
50 GB 5,00 $ 25 150 GB Registrieren
75 GB 7,50 $ 25 150 GB Registrieren
100 GB 10,00 $ 25 150 GB Registrieren
125 GB 12,50 $ 25 150 GB Registrieren
150 GB 15,00 $ 25 150 GB Registrieren

0,12 USD/GB zusätzlicher Speicher, basierend auf der unkomprimierten Image-Größe

Backups

Sofortige Backups mit vollständiger Unabhängigkeit Ihres Stacks. Wählen Sie den Instanztyp für das Backup. Siehe Produktdetails.

G8 Dedicated Compute

Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

Tarif USD/Std RAM vCPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang
 
G8 Dedicated 4x2 0,0052 $ 4 GB 2 40 GB 0 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 8x4 0,0103 $ 8 GB 4 80 GB 0 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 16x8 0,0207 $ 16 GB 8 160 GB 0 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 32x16 0,0413 $ 32 GB 16 320 GB 0 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 64x32 0,0825 $ 64 GB 32 640 GB 0 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 96x48 0,1239 $ 96 GB 48 960 GB 0 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 128x64 0,1652 $ 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 256x128 0,3302 $ 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40/11 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 512x256 0,6606 $ 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40/12 Gbit/s Registrieren

G8 Dedicated General

Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:4-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

Tarif USD/Std RAM vCPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang
 
G8 Dedicated 8x2 0,0103 $ 8 GB 2 80 GB 0 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 16x4 0,0207 $ 16 GB 4 160 GB 0 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 32x8 0,0413 $ 32 GB 8 320 GB 0 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 64x16 0,0825 $ 64 GB 16 640 GB 0 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 96x24 0,1239 $ 96 GB 24 960 GB 0 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 128x32 0,1652 $ 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 256x64 0,3302 $ 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 512x128 0,6606 $ 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40/11 Gbit/s Registrieren

G7 Dedicated Compute

Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD-EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.

Tarif USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang
 
G7 Dedicated 4 GB 7,00 $ 0,010 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 8 GB 14,00 $ 0,021 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 16 GB 28,00 $ 0,042 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 32 GB 56,00 $ 0,084 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 64 GB 112,00 $ 0,168 $ 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 96 GB 168,00 $ 0,252 $ 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 128 GB 224,00 $ 0,336 $ 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 256 GB 280,00 $ 0,420 $ 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 512 GB 336,00 $ 0,504 $ 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbit/s Registrieren

G6 Dedicated General

Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.

Tarif USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang
 
G6 Dedicated 4 GB 7,00 $ 0,010 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 8 GB 14,00 $ 0,021 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 16 GB 28,00 $ 0,042 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 32 GB 56,00 $ 0,084 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 64 GB 112,00 $ 0,168 $ 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 96 GB 168,00 $ 0,252 $ 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 128 GB 224,00 $ 0,336 $ 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 256 GB 280,00 $ 0,420 $ 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 512 GB 336,00 $ 0,504 $ 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbit/s Registrieren
Linode 192 GB 336,00 $ 0,504 $ 192 GB 32 3.840 GB 20 TB 40/12 Gbit/s Registrieren

Shared CPU

Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.

Tarif USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang
 
Linode 1 GB 2,80 $ 0,004 $ 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbit/s Registrieren
Linode 2 GB 3,50 $ 0,005 $ 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbit/s Registrieren
Linode 4 GB 7,00 $ 0,010 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
Linode 8 GB 14,00 $ 0,021 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
Linode 16 GB 28,00 $ 0,042 $ 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
Linode 32 GB 56,00 $ 0,084 $ 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
Linode 64 GB 112,00 $ 0,168 $ 64 GB 16 1.280 GB 20 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
Linode 96 GB 168,00 $ 0,252 $ 96 GB 20 1.920 GB 20 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
Linode 128 GB 224,00 $ 0,336 $ 128 GB 24 2.560 GB 20 TB 40/11 Gbit/s Registrieren
Linode 192 GB 336,00 $ 0,504 $ 192 GB 32 3.840 GB 20 TB 40/12 Gbit/s Registrieren

High Memory

Virtuelle Maschinen, die mit dedizierten Kernen für speicherintensive Anwendungen optimiert sind.

Tarif USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang
 
High Memory 24 GB 7,00 $ 0,0105 $ 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
High Memory 48 GB 14,00 $ 0,0210 $ 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
High Memory 90 GB 28,00 $ 0,0420 $ 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
High Memory 150 GB 56,00 $ 0,0840 $ 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
High Memory 300 GB 112,00 $ 0,1680 $ 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbit/s Registrieren

Netzwerk

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten =0,007 USD pro GB

NodeBalancers

Halten Sie die Verfügbarkeit aufrecht, skalieren Sie effizient und verwalten Sie den Traffic zu vorhersehbaren Kosten. Siehe Produktdetails.

Tarif USD/Monat USD/Std
 
10 GB 14 $ 0,21 $ Registrieren

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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ihnen wird der Stundensatz für einen Dienst berechnet (die Tarife werden auf die nächste volle Stunde aufgerundet). Wenn Sie beispielsweise eine 1-GB-VM erstellen und diese nach 24 Stunden Nutzung löschen, werden Ihnen 0,18 USD (24 Stunden x 0,0075 USD/Std.) in Rechnung gestellt. Sie erhalten eine Rechnung am ersten Tag des folgenden Kalendermonats. Sie können jedoch eine Rechnung zur Monatsmitte erhalten, wenn Ihr Konto eine bestimmte Abrechnungsgrenze für Dienste erreicht, die innerhalb eines Monats in Anspruch genommen werden. Die Zahlungserhebung erfolgt automatisch, sobald eine Rechnung erstellt wurde. Lesen Sie diesen Leitfaden, um zu erfahren, wie die Abrechnung funktioniert.

Ältere Tarife beinhalten ein Datentransfervolumen, das je nach Tarifgruppe und -größe zwischen 0 TB und 20 TB pro Monat liegt. G8- und GPU-beschleunigte Tarife enthalten kein im Tarif inbegriffenes Transfer- oder Egress-Volumen. Erfahren Sie mehr über die Nutzung und die Kosten von Netzwerktransfers.

Ihre Kreditkarte wird belastet, nachdem Sie den Gutschriftenbetrag für die Werbeaktion ausgeschöpft haben oder das Zeitfenster für die Werbeaktion abgelaufen ist. Beispiel: Wenn Sie eine Gutschrift im Wert von 100 USD für 60 Tage erhalten haben, wird diese Gutschrift automatisch Ihrem Konto gutgeschrieben. Wenn Sie während dieser 60 Tage 50 USD ausgeben, wird Ihre Karte nicht belastet. Wenn Sie innerhalb dieser 60 Tage 150 USD ausgeben, ist das Guthaben von 100 USD vollständig aufgebraucht. Also wird Ihre Kreditkarte mit 50 USD belastet. Ihre Kreditkarte wird für alle aktiven Dienste belastet, nachdem das Fenster für die Werbeaktion abgelaufen ist.

Wir akzeptieren Visa, Mastercard, American Express und Discover. Sie können Ihrem Konto Guthaben hinzufügen, indem Sie Geld von einem PayPal-Konto überweisen. Eine gültige, mit Ihrem Konto verknüpfte Kreditkarte ist eine Voraussetzung unseres Services-Rahmenvertrags. Lesen Sie diesen Leitfaden zur Abwicklung der Abrechnung.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Tarif Sie wählen sollen, empfehlen wir Ihnen, mit einem kleineren Tarif zu beginnen und die Architektur anzupassen, wenn Ihre Anforderungen wachsen. Sie können die Größe Ihrer VM jederzeit herauf- oder herabstufen. Sie können auch mehr erfahren, indem Sie unseren Leitfaden zur Auswahl eines VM-Tarifs lesen.

Ja, Sie können Zahlungen vornehmen, durch die Guthaben auf Ihr Konto übertragen wird. Wenn Ihrem Konto für die in Anspruch genommenen Dienste eine Rechnung gestellt wird, berechnen wir den im Voraus bezahlten Guthabenbetrag, bevor wir die hinterlegte Zahlungskarte mit Ihrem Konto belasten.

Ja. Wir bewahren Ihre gespeicherten Daten auf und reservieren Ihre Kapazitäten für die Nutzung anderer Ressourcen wie RAM, Datentransfer usw., selbst wenn Ihre VM ausgeschaltet ist. Sie erhalten eine Rechnung für alle anderen aktiven Dienste, wie Longview Pro oder eine zusätzliche IP-Adresse. Wenn Sie für einen bestimmten Dienst keine Rechnung mehr erhalten möchten, müssen Sie ihn vollständig aus Ihrem Konto entfernen.

Wir erheben Steuern für Kunden, die dieser unterliegen. In unserem Leitfaden zu steuerlichen Informationen erfahren Sie mehr über die Länder, für die wir Steuern erheben, die Steuersätze und wie Sie die Steuernummer Ihres Unternehmens zu Ihrem Konto hinzufügen.

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