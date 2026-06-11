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Calcul

Coûts moyens du trafic sortant = 0,007 $ par Go

Forfaits Dedicated CPU

Machines virtuelles dédiées pour les applications gourmandes en ressources informatiques. Voir les détails du produit.

G8 dedicated compute

Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:2 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

Forfait $/h RAM Processeurs virtuels Stockage Transfert Entrée/sortie réseau
 
G8 Dedicated 4x2 0,10 $ 4 Go 2 40 Go 0 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 8x4 0,20 $ 8 Go 4 80 Go 0 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 16x8 0,38 $ 16 Go 8 160 Go 0 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 32x16 0,76 $ 32 Go 16 320 Go 0 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 64x32 1,51 $ 64 Go 32 640 Go 0 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 96x48 2,27 $ 96 Go 48 960 Go 0 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 128x64 3,02 $ 128 Go 64 1280 Go 0 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 256x128 6,05 $ 256 Go 128 2560 Go 0 To 40/11 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 512x256 12,10 $ 512 Go 256 5120 Go 0 To 40/12 Gbit/s S'inscrire

G8 dedicated general

Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:4 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

Forfait $/h RAM Processeurs virtuels Stockage Transfert Entrée/sortie réseau
 
G8 Dedicated 8x2 0,15 $ 8 Go 2 80 Go 0 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 16x4 0,29 $ 16 Go 4 160 Go 0 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 32x8 0,59 $ 32 Go 8 320 Go 0 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 64x16 1,18 $ 64 Go 16 640 Go 0 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 96x24 1,76 $ 96 Go 24 960 Go 0 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 128x32 2,35 $ 128 Go 32 1280 Go 0 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 256x64 4,70 $ 256 Go 64 2560 Go 0 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 512x128 9,58 $ 512 Go 128 5120 Go 0 To 40/11 Gbit/s S'inscrire

G7 dedicated compute

Des cœurs de processeur dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.

Forfait $/mois $/h RAM Processeurs Stockage Transfert Entrée/sortie réseau
 
G7 Dedicated 4 Go 60,48 $ 0,091 $ 4 Go 2 80 Go 4 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 8 Go 120,96 $ 0,181 $ 8 Go 4 160 Go 5 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 16 Go 241,92 $ 0,363 $ 16 Go 8 320 Go 6 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 32 Go 483,84 $ 0,726 $ 32 Go 16 640 Go 7 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 64 Go 967,68 $ 1,452 $ 64 Go 32 1280 Go 8 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 96 Go 1 451,52 $ 2,177 $ 96 Go 48 1920 Go 9 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 128 Go 1 935,36 $ 2,903 $ 128 Go 50 2500 Go 10 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 256 Go 3 870,72 $ 5,806 $ 256 Go 56 5000 Go 11 To 40/11 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 512 Go 7 741,44 $ 11,612 $ 512 Go 64 7200 Go 12 To 40/12 Gbit/s S'inscrire

G6 dedicated compute

Cœurs de processeur dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.

Forfait $/mois $/h RAM Processeurs Stockage Transfert Entrée/sortie réseau
 
G6 Dedicated 4 Go 50,40 $ 0,076 $ 4 Go 2 80 Go 4 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 8 Go 100,80 $ 0,151 $ 8 Go 4 160 Go 5 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 16 Go 201,60 $ 0,302 $ 16 Go 8 320 Go 6 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 32 Go 403,20 $ 0,605 $ 32 Go 16 640 Go 7 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 64 Go 806,40 $ 1,210 $ 64 Go 32 1280 Go 8 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 96 Go 1 209,60 $ 1,814 $ 96 Go 48 1920 Go 9 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 128 Go 1 612,80 $ 2,419 $ 128 Go 50 2500 Go 10 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 256 Go 3 225,60 $ 4,838 $ 256 Go 56 5000 Go 11 To 40/11 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 512 Go 6 451,20 $ 9,677 $ 512 Go 64 7200 Go 12 To 40/12 Gbit/s S'inscrire

Forfaits Shared CPU

Processeur partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables. Voir les détails du produit.

Forfait $/mois $/h RAM Processeurs Stockage Transfert Entrée/sortie réseau
 
Nanode 1 Go 7,00 $ 0,0105 $ 1 Go 1 25 Go 1 To 40/1 Gbit/s S'inscrire
Linode 2 Go 16,80 $ 0,025 $ 2 Go 1 50 Go 2 To 40/2 Gbit/s S'inscrire
Linode 4 Go 33,60 $ 0,05 $ 4 Go 2 80 Go 4 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
Linode 8 Go 67,20 $ 0,101 $ 8 Go 4 160 Go 5 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
Linode 16 Go 134,40 $ 0,202 $ 16 Go 6 320 Go 8 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
Linode 32 Go 268,80 $ 0,403 $ 32 Go 8 640 Go 16 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
Linode 64 Go 537,60 $ 0,806 $ 64 Go 16 1280 Go 20 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
Linode 96 Go 806,40 $ 1,210 $ 96 Go 20 1920 Go 20 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
Linode 128 Go 1 075,20 $ 1,613 $ 128 Go 24 2560 Go 20 To 40/11 Gbit/s S'inscrire
Linode 192 Go 1 612,80 $ 2,419 $ 192 Go 32 3840 Go 20 To 40/12 Gbit/s S'inscrire

Forfaits High Memory

Machines virtuelles optimisées avec des cœurs dédiés pour les applications gourmandes en mémoire. Voir les détails du produit.

Forfait $/mois $/h RAM Processeurs Stockage Transfert Entrée/sortie réseau
 
Linode 24 Go 84,00 $ 0,126 $ 24 Go 2 20 Go 5 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
Linode 48 Go 168,00 $ 0,252 $ 48 Go 2 40 Go 6 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
Linode 90 Go 336,00 $ 0,504 $ 90 Go 4 90 Go 7 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
Linode 150 Go 672,00 $ 1,008 $ 150 Go 8 200 Go 8 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
Linode 300 Go 1 344,00 $ 2,016 $ 300 Go 16 340 Go 9 To 40/9 Gbit/s S'inscrire

LKE : forfaits de moteur Kubernetes géré

La tarification LKE inclut les ressources que vous consommez, à savoir les instances de calcul, les NodeBalancers et les volumes. Passez à notre forfait de contrôle haute disponibilité (HA) pour 60 $ par cluster et par mois.

LKE-Enterprise vous offre toutes les fonctionnalités de LKE, ainsi qu'une haute disponibilité et un forfait de contrôle dédié à un tarif de 300 $ par cluster et par mois. Voir les détails du produit.

G8 dedicated compute

Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:2 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

Forfait Nœuds $/h RAM Processeurs virtuels Stockage Transfert
 
G8 Dedicated 4x2 3 0,07 $ 4 Go 2 40 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 8x4 3 0,14 $ 8 Go 4 80 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 16x8 3 0,27 $ 16 Go 8 160 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 32x16 3 0,54 $ 32 Go 16 320 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 64x32 3 1,08 $ 64 Go 32 640 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 96x48 3 1,62 $ 96 Go 48 960 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 128x64 3 2,16 $ 128 Go 64 1280 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 256x128 3 4,32 $ 256 Go 128 2560 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 512x256 3 8,64 $ 512 Go 256 5120 Go 0 To S'inscrire

Passez à notre forfait de contrôle haute disponibilité (HA) pour 84 $ par cluster et par mois

G8 dedicated general

Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:4 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

Forfait Nœuds $/h RAM Processeurs virtuels Stockage Transfert
 
G8 Dedicated 8x2 3 0,05 $ 8 Go 2 80 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 16x4 3 0,11 $ 16 Go 4 160 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 32x8 3 0,21 $ 32 Go 8 320 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 64x16 3 0,42 $ 64 Go 16 640 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 96x24 3 0,84 $ 96 Go 24 960 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 128x32 3 1,26 $ 128 Go 32 1280 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 256x64 3 1,68 $ 256 Go 64 2560 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 512x128 3 3,36 $ 512 Go 128 5120 Go 0 To S'inscrire

G7 dedicated compute

Des cœurs de processeur dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.

Forfait Nœuds $/mois $/h RAM Processeurs virtuels Stockage Transfert
 
G7 Dedicated 4 Go 3 181,44 $ 0,06 $ 4 Go 2 80 Go 4 To S'inscrire
G7 Dedicated 8 Go 3 362,88 $ 0,13 $ 8 Go 4 160 Go 5 To S'inscrire
G7 Dedicated 16 Go 3 725,76 $ 0,26 $ 16 Go 8 320 Go 6 To S'inscrire
G7 Dedicated 32 Go 3 1 451,52 $ 0,52 $ 32 Go 16 640 Go 7 To S'inscrire
G7 Dedicated 64 Go 3 2 903,04 $ 1,04 $ 64 Go 32 1280 Go 8 To S'inscrire
G7 Dedicated 96 Go 3 4 354,56 $ 1,56 $ 96 Go 48 1920 Go 9 To S'inscrire
G7 Dedicated 128 Go 3 5 806,08 $ 2,07 $ 128 Go 50 2500 Go 10 To S'inscrire
G7 Dedicated 256 Go 3 11 612,16 $ 4,15 $ 256 Go 56 5000 Go 11 To S'inscrire
G7 Dedicated 512 Go 3 23 224,32 $ 8,29 $ 512 Go 64 7200 Go 12 To S'inscrire

G6 dedicated compute

Cœurs de processeur dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.

Forfait Nœuds $/mois $/h RAM Processeurs Stockage Transfert
 
G6 Dedicated 4 Go 3 151,20 $ 0,054 $ 4 Go 2 80 Go 4 To S'inscrire
G6 Dedicated 8 Go 3 302,40 $ 0,108 $ 8 Go 4 160 Go 5 To S'inscrire
G6 Dedicated 16 Go 3 604,80 $ 0,216 $ 16 Go 8 320 Go 6 To S'inscrire
G6 Dedicated 32 Go 3 1 209,60 $ 0,432 $ 32 Go 16 640 Go 7 To S'inscrire
G6 Dedicated 64 Go 3 2 419,20 $ 0,864 $ 64 Go 32 1280 Go 8 To S'inscrire
G6 Dedicated 96 Go 3 3 628,80 $ 1,296 $ 96 Go 48 1920 Go 9 To S'inscrire
G6 Dedicated 128 Go 3 4 838,40 $ 1,728 $ 128 Go 50 2500 Go 10 To S'inscrire
G6 Dedicated 256 Go 3 9 676,80 $ 3,456 $ 256 Go 56 5000 Go 11 To S'inscrire
G6 Dedicated 512 Go 3 19 353,60 $ 6,912 $ 512 Go 64 7200 Go 12 To S'inscrire

Shared CPU

Processeur partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.

Forfait Nœuds $/mois $/h RAM Processeurs Stockage Transfert
 
Shared 2 Go 3 50,40 $ 0,075 $ 6 Go 3 150 Go 6 To S'inscrire
Shared 4 Go 3 100,80 $ 0,150 $ 12 Go 6 240 Go 12 To S'inscrire
Shared 8 Go 3 201,60 $ 0,303 $ 24 Go 12 480 Go 15 To S'inscrire
Shared 16 Go 3 403,20 $ 0,606 $ 48 Go 18 960 Go 24 To S'inscrire
Shared 32 Go 3 806,40 $ 1,209 $ 96 Go 24 1920 Go 48 To S'inscrire
Shared 64 Go 3 1 612,80 $ 2,418 $ 192 Go 48 3840 Go 60 To S'inscrire
Shared 96 Go 3 2 419,20 $ 3,630 $ 288 Go 60 5760 Go 60 To S'inscrire
Shared 128 Go 3 3 225,60 $ 4,839 $ 384 Go 72 7680 Go 60 To S'inscrire
Shared 192 Go 3 4 838,40 $ 7,257 $ 576 Go 96 11520 Go 60 To S'inscrire

High Memory

Machines virtuelles optimisées avec des cœurs dédiés pour les applications gourmandes en mémoire.

Forfait Nœuds $/mois $/h RAM Processeurs Stockage Transfert
 
High Memory 24 Go 3 252,00 $ 0,378 $ 72 Go 6 60 Go 15 To S'inscrire
High Memory 48 Go 3 504,00 $ 0,756 $ 144 Go 6 120 Go 18 To S'inscrire
High Memory 90 Go 3 1 008,00 $ 1,512 $ 270 Go 12 270 Go 21 To S'inscrire
High Memory 150 Go 3 2 016,00 $ 3,024 $ 450 Go 24 600 Go 24 To S'inscrire
High Memory 300 Go 3 4 032,00 $ 6,048 $ 900 Go 48 1020 Go 27 To S'inscrire

Stockage

Coûts moyens du trafic sortant = 0,007 $ par Go

Forfaits Block Storage

Augmentez la capacité de stockage en attachant des volumes haut débit. Voir les détails du produit.

Stockage $/mois
 
10 Go 1,40 $ S'inscrire
20 Go 2,80 $ S'inscrire
40 Go 5,60 $ S'inscrire
80 Go 11,20 $ S'inscrire
160 Go 22,40 $ S'inscrire
320 Go 44,80 $ S'inscrire
640 Go 89,60 $ S'inscrire
1280 Go 179,20 $ S'inscrire
2560 Go 358,40 $ S'inscrire
5120 Go 716,80 $ S'inscrire
10240 Go 1 433,60 $ S'inscrire

Forfaits Object Storage

Stockage compatible avec Amazon S3 pour les sauvegardes, le Big Data et l'archivage. La capacité de stockage globale est basée sur le nombre d'objets, par compartiment et par compte. Voir les détails du produit.

Stockage ($/mois) Transfert sortant ($/mois)
 
0,028 $/Go 0,007 $/Go avec le premier To gratuit chaque mois. S'inscrire

0,028 $/Go de stockage supplémentaire, 0,007 $ par Go de données sortantes supplémentaires transférées

*Certaines limites d'utilisation et spécifications varient selon la région. Pour les charges de travail plus importantes et les demandes de capacité étendue, contactez-nous.

Images

Téléchargez, enregistrez et déployez des images personnalisées sur l'ensemble de vos machines. Parcourez le Developer Hub.

Stockage $/mois Images/compte Capacité max.
 
1 Go 0,10 $ 25 150 Go S'inscrire
25 Go 2,50 $ 25 150 Go S'inscrire
50 Go 5,00 $ 25 150 Go S'inscrire
75 Go 7,50 $ 25 150 Go S'inscrire
100 Go 10,00 $ 25 150 Go S'inscrire
125 Go 12,50 $ 25 150 Go S'inscrire
150 Go 15,00 $ 25 150 Go S'inscrire

0,12 $/Go de stockage supplémentaire, en fonction de la taille de l'image non compressée

Backups

Sauvegardes instantanées, totalement indépendantes de votre pile technologique. Choisissez le type d'instance à sauvegarder. Voir les détails du produit.

G8 dedicated compute

Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:2 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

Forfait $/h RAM Processeurs virtuels Stockage Transfert Entrée/sortie réseau
 
G8 Dedicated 4x2 0,0052 $ 4 Go 2 40 Go 0 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 8x4 0,0103 $ 8 Go 4 80 Go 0 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 16x8 0,0207 $ 16 Go 8 160 Go 0 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 32x16 0,0413 $ 32 Go 16 320 Go 0 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 64x32 0,0825 $ 64 Go 32 640 Go 0 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 96x48 0,1239 $ 96 Go 48 960 Go 0 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 128x64 0,1652 $ 128 Go 64 1280 Go 0 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 256x128 0,3302 $ 256 Go 128 2560 Go 0 To 40/11 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 512x256 0,6606 $ 512 Go 256 5120 Go 0 To 40/12 Gbit/s S'inscrire

G8 dedicated general

Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:4 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

Forfait $/h RAM Processeurs virtuels Stockage Transfert Entrée/sortie réseau
 
G8 Dedicated 8x2 0,0103 $ 8 Go 2 80 Go 0 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 16x4 0,0207 $ 16 Go 4 160 Go 0 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 32x8 0,0413 $ 32 Go 8 320 Go 0 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 64x16 0,0825 $ 64 Go 16 640 Go 0 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 96x24 0,1239 $ 96 Go 24 960 Go 0 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 128x32 0,1652 $ 128 Go 32 1280 Go 0 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 256x64 0,3302 $ 256 Go 64 2560 Go 0 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 512x128 0,6606 $ 512 Go 128 5120 Go 0 To 40/11 Gbit/s S'inscrire

G7 dedicated compute

Des cœurs de processeur dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.

Forfait $/mois $/h RAM Processeurs Stockage Transfert Entrée/sortie réseau
 
G7 Dedicated 4 Go 7,00 $ 0,010 $ 4 Go 2 80 Go 4 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 8 Go 14,00 $ 0,021 $ 8 Go 4 160 Go 5 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 16 Go 28,00 $ 0,042 $ 16 Go 8 320 Go 6 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 32 Go 56,00 $ 0,084 $ 32 Go 16 640 Go 7 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 64 Go 112,00 $ 0,168 $ 64 Go 32 1280 Go 8 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 96 Go 168,00 $ 0,252 $ 96 Go 48 1920 Go 9 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 128 Go 224,00 $ 0,336 $ 128 Go 50 2500 Go 10 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 256 Go 280,00 $ 0,420 $ 256 Go 56 5000 Go 11 To 40/11 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 512 Go 336,00 $ 0,504 $ 512 Go 64 7200 Go 12 To 40/12 Gbit/s S'inscrire

G6 dedicated general

Cœurs de processeur dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.

Forfait $/mois $/h RAM Processeurs Stockage Transfert Entrée/sortie réseau
 
G6 Dedicated 4 Go 7,00 $ 0,010 $ 4 Go 2 80 Go 4 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 8 Go 14,00 $ 0,021 $ 8 Go 4 160 Go 5 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 16 Go 28,00 $ 0,042 $ 16 Go 8 320 Go 6 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 32 Go 56,00 $ 0,084 $ 32 Go 16 640 Go 7 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 64 Go 112,00 $ 0,168 $ 64 Go 32 1280 Go 8 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 96 Go 168,00 $ 0,252 $ 96 Go 48 1920 Go 9 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 128 Go 224,00 $ 0,336 $ 128 Go 50 2500 Go 10 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 256 Go 280,00 $ 0,420 $ 256 Go 56 5000 Go 11 To 40/11 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 512 Go 336,00 $ 0,504 $ 512 Go 64 7200 Go 12 To 40/12 Gbit/s S'inscrire
Linode 192 Go 336,00 $ 0,504 $ 192 Go 32 3840 Go 20 To 40/12 Gbit/s S'inscrire

Shared CPU

Processeur partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.

Forfait $/mois $/h RAM Processeurs Stockage Transfert Entrée/sortie réseau
 
Linode 1 Go 2,80 $ 0,004 $ 1 Go 1 25 Go 1 To 40/1 Gbit/s S'inscrire
Linode 2 Go 3,50 $ 0,005 $ 2 Go 1 50 Go 2 To 40/2 Gbit/s S'inscrire
Linode 4 Go 7,00 $ 0,010 $ 4 Go 2 80 Go 4 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
Linode 8 Go 14,00 $ 0,021 $ 8 Go 4 160 Go 5 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
Linode 16 Go 28,00 $ 0,042 $ 16 Go 6 320 Go 8 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
Linode 32 Go 56,00 $ 0,084 $ 32 Go 8 640 Go 16 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
Linode 64 Go 112,00 $ 0,168 $ 64 Go 16 1280 Go 20 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
Linode 96 Go 168,00 $ 0,252 $ 96 Go 20 1920 Go 20 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
Linode 128 Go 224,00 $ 0,336 $ 128 Go 24 2560 Go 20 To 40/11 Gbit/s S'inscrire
Linode 192 Go 336,00 $ 0,504 $ 192 Go 32 3840 Go 20 To 40/12 Gbit/s S'inscrire

High Memory

Machines virtuelles optimisées avec des cœurs dédiés pour les applications gourmandes en mémoire.

Forfait $/mois $/h RAM Processeurs Stockage Transfert Entrée/sortie réseau
 
High Memory 24 Go 7,00 $ 0,0105 $ 24 Go 2 20 Go 5 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
High Memory 48 Go 14,00 $ 0,0210 $ 48 Go 2 40 Go 6 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
High Memory 90 Go 28,00 $ 0,0420 $ 90 Go 4 90 Go 7 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
High Memory 150 Go 56,00 $ 0,0840 $ 150 Go 8 200 Go 8 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
High Memory 300 Go 112,00 $ 0,1680 $ 300 Go 16 340 Go 9 To 40/9 Gbit/s S'inscrire

Réseau

Coûts moyens du trafic sortant = 0,007 $ par Go

NodeBalancers

Maintenez la disponibilité, évoluez efficacement et gérez le trafic à des coûts prévisibles. Voir les détails du produit.

Forfait $/mois $/h
 
10 Go 14 $ 0,21 $ S'inscrire

Services

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Foire aux questions (FAQ)

Vous êtes facturé au tarif horaire pour chaque service (toute heure entamée est arrondie à l'heure supérieure). Par exemple, si vous créez une VM de 1 Go et la supprimez après 24 heures d'utilisation, vous serez facturé 0,18 $ (24 heures x 0,0075 $/h). Vous recevrez une facture le premier jour du mois calendaire suivant. Toutefois, une facture intermédiaire peut être émise si votre compte atteint un certain seuil de facturation pour les services utilisés au cours du mois. Le prélèvement du paiement s'effectue automatiquement dès la génération de la facture. Consultez ce guide pour comprendre le fonctionnement de la facturation.

Les anciens forfaits incluent un volume de transfert de données évolutif selon la gamme et la taille de l'offre, allant de 0 To à 20 To par mois. Les forfaits G8 et optimisés par GPU n'incluent pas de forfait de transfert de données ni d'égress avec le forfait. En savoir plus sur l'utilisation et les coûts liés au transfert réseau.

Votre carte de crédit est débitée après épuisement du crédit promotionnel ou à l'expiration de la période de validité du crédit. Par exemple, si vous recevez un crédit de 100 $ valable 60 jours, ce montant est automatiquement appliqué à votre compte. Si vous dépensez 50 $ pendant ces 60 jours, votre carte ne sera pas débitée. Si vous dépensez 150 $ pendant ces 60 jours, le crédit de 100 $ sera entièrement épuisé, et votre carte de crédit sera débitée de 50 $. Votre carte est également débitée pour tout service actif après l'expiration de la période de validité du crédit.

Nous acceptons les cartes Visa, Mastercard, American Express et Discover. Vous pouvez ajouter du crédit à votre compte en transférant des fonds depuis un compte PayPal. La présence d'une carte de crédit valide enregistrée sur votre compte est une exigence de notre Accord-cadre de services. Lisez ce guide sur le fonctionnement de la facturation.

Si vous hésitez sur le choix du forfait, nous vous recommandons de commencer par une offre plus modeste et de faire évoluer votre architecture au rythme de vos besoins. Vous pouvez modifier la taille de votre VM à la hausse ou à la baisse à tout moment. Vous pouvez également en savoir plus en consultant notre guide pour choisir un forfait de VM.

Oui, vous pouvez effectuer des paiements anticipés qui créditent votre compte. Lorsque votre compte est facturé pour les services utilisés, le montant prépayé est appliqué avant que la carte de paiement enregistrée ne soit débitée.

Oui. Nous conservons vos données sauvegardées et vous réservons la possibilité d'utiliser d'autres ressources (telles que la RAM, le transfert de données, etc.), même lorsque votre VM est hors tension. Vous recevrez également une facture pour tout autre service actif, comme Longview Pro ou une adresse IP supplémentaire. Si vous ne souhaitez plus recevoir de facture pour un service en particulier, vous devez le supprimer entièrement de votre compte.

Nous percevons les taxes pour les clients qui y sont soumis. Vous pouvez consulter notre Guide d'information fiscale pour en savoir plus sur les pays pour lesquels nous collectons des taxes, y compris les taux applicables, et comment ajouter l'identifiant fiscal de votre entreprise à votre compte.

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