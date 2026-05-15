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Recursos informáticos

Costes por exceso de salida =0,007 USD por GB

Planes de ‌Dedicated CPU

Máquinas virtuales dedicadas para aplicaciones que hacen un uso intensivo de la CPU. Ver los detalles del producto.

G8 dedicated compute

Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

Plan $/h RAM vCPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red
 
G8 Dedicated 4x2 0,10 $ 4 GB 2 40 GB 0 TB 40/4 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 8x4 0,20 $ 8 GB 4 80 GB 0 TB 40/5 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 16x8 0,38 $ 16 GB 8 160 GB 0 TB 40/6 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 32x16 0,76 $ 32 GB 16 320 GB 0 TB 40/7 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 64x32 1,51 $ 64 GB 32 640 GB 0 TB 40/8 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 96x48 2,27 $ 96 GB 48 960 GB 0 TB 40/9 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 128x64 3,02 $ 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40/10 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 256x128 6,05 $ 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40/11 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 512x256 12,10 $ 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40/12 Gbps Registrarse

G8 dedicated general

Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

Plan $/h RAM vCPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red
 
G8 Dedicated 8x2 0,15 $ 8 GB 2 80 GB 0 TB 40/4 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 16x4 0,29 $ 16 GB 4 160 GB 0 TB 40/5 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 32x8 0,59 $ 32 GB 8 320 GB 0 TB 40/6 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 64x16 1,18 $ 64 GB 16 640 GB 0 TB 40/7 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 96x24 1,76 $ 96 GB 24 960 GB 0 TB 40/8 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 128x32 2,35 $ 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40/9 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 256x64 4,70 $ 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40/10 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 512x128 9,58 $ 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40/11 Gbps Registrarse

G7 dedicated compute

Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.

Plan $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red
 
G7 Dedicated 4 GB 60,48 $ 0,091 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 8 GB 120,96 $ 0,181 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 16 GB 241,92 $ 0,363 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 32 GB 483,84 $ 0,726 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 64 GB 967,68 $ 1,452 $ 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 96 GB 1.451,52 $ 2,177 $ 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 128 GB 1.935,36 $ 2,903 $ 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 256 GB 3.870,72 $ 5,806 $ 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 512 GB 7.741,44 $ 11,612 $ 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbps Registrarse

G6 dedicated compute

Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.

Plan $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red
 
G6 Dedicated 4 GB 50,40 $ 0,076 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 8 GB 100,80 $ 0,151 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 16 GB 201,60 $ 0,302 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 32 GB 403,20 $ 0,605 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 64 GB 806,40 $ 1,210 $ 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 96 GB 1.209,60 $ 1,814 $ 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 128 GB 1.612,80 $ 2,419 $ 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 256 GB 3.225,60 $ 4,838 $ 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 512 GB 6.451,20 $ 9,677 $ 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbps Registrarse

Planes de Shared CPU

CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables. Ver los detalles del producto.

Plan $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red
 
1 GB Nanode 7,00 $ 0,0105 $ 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps Registrarse
2 GB Linode 16,80 $ 0,025 $ 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps Registrarse
4 GB Linode 33,60 $ 0,05 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Registrarse
8 GB Linode 67,20 $ 0,101 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Registrarse
16 GB Linode 134,40 $ 0,202 $ 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps Registrarse
32 GB Linode 268,80 $ 0,403 $ 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps Registrarse
64 GB Linode 537,60 $ 0,806 $ 64 GB 16 1.280 GB 20 TB 40/9 Gbps Registrarse
96 GB Linode 806,40 $ 1,210 $ 96 GB 20 1.920 GB 20 TB 40/10 Gbps Registrarse
128 GB Linode 1.075,20 $ 1,613 $ 128 GB 24 2.560 GB 20 TB 40/11 Gbps Registrarse
192 GB Linode 1.612,80 $ 2,419 $ 192 GB 32 3.840 GB 20 TB 40/12 Gbps Registrarse

Planes de High Memory

Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones con uso intensivo de memoria. Ver los detalles del producto.

Plan $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red
 
24 GB Linode 84,00 $ 0,126 $ 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps Registrarse
48 GB Linode 168,00 $ 0,252 $ 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps Registrarse
90 GB Linode 336,00 $ 0,504 $ 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps Registrarse
150 GB Linode 672,00 $ 1,008 $ 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps Registrarse
300 GB Linode 1.344,00 $ 2,016 $ 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps Registrarse

LKE: Planes de Managed Kubernetes Engine

El precio de LKE incluye los recursos que consume: instancias informáticas, NodeBalancers y volúmenes. Actualice su plano de control a nuestro plano de control de alta disponibilidad (HA) por 60 USD por clúster al mes.

LKE-Enterprise le ofrece todas las funciones de LKE e incluye un plano de control de HA dedicado por 300 USD por clúster al mes. Ver los detalles del producto.

G8 dedicated compute

Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

Plan Nodos $/h RAM vCPU Almacenamiento Transferencia
 
G8 Dedicated 4x2 3 0,07 $ 4 GB 2 40 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 8x4 3 0,14 $ 8 GB 4 80 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 16x8 3 0,27 $ 16 GB 8 160 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 32x16 3 0,54 $ 32 GB 16 320 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 64x32 3 1,08 $ 64 GB 32 640 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 96x48 3 1,62 $ 96 GB 48 960 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 128x64 3 2,16 $ 128 GB 64 1280 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 256x128 3 4,32 $ 256 GB 128 2560 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 512x256 3 8,64 $ 512 GB 256 5120 GB 0 TB Registrarse

Actualice su plano de control a nuestro plano de control de alta disponibilidad (HA) por 84 USD por clúster al mes

G8 dedicated general

Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

Plan Nodos $/h RAM vCPU Almacenamiento Transferencia
 
G8 Dedicated 8x2 3 0,05 $ 8 GB 2 80 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 16x4 3 0,11 $ 16 GB 4 160 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 32x8 3 0,21 $ 32 GB 8 320 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 64x16 3 0,42 $ 64 GB 16 640 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 96x24 3 0,84 $ 96 GB 24 960 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 128x32 3 1,26 $ 128 GB 32 1280 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 256x64 3 1,68 $ 256 GB 64 2560 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 512x128 3 3,36 $ 512 GB 128 5120 GB 0 TB Registrarse

G7 dedicated compute

Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.

Plan Nodos $/mes $/h RAM vCPU Almacenamiento Transferencia
 
G7 Dedicated 4 GB 3 181,44 $ 0,06 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB Registrarse
G7 Dedicated 8 GB 3 362,88 $ 0,13 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB Registrarse
G7 Dedicated 16 GB 3 725,76 $ 0,26 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB Registrarse
G7 Dedicated 32 GB 3 1.451,52 $ 0,52 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB Registrarse
G7 Dedicated 64 GB 3 2.903,04 $ 1,04 $ 64 GB 32 1280 GB 8 TB Registrarse
G7 Dedicated 96 GB 3 4.354,56 $ 1,56 $ 96 GB 48 1920 GB 9 TB Registrarse
G7 Dedicated 128 GB 3 5.806,08 $ 2,07 $ 128 GB 50 2500 GB 10 TB Registrarse
G7 Dedicated 256 GB 3 11 612,16 $ 4,15 $ 256 GB 56 5000 GB 11 TB Registrarse
G7 Dedicated 512 GB 3 23 224,32 $ 8,29 $ 512 GB 64 7200 GB 12 TB Registrarse

G6 dedicated compute

Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.

Plan Nodos $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia
 
G6 Dedicated 4 GB 3 151,20 $ 0,054 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB Registrarse
G6 Dedicated 8 GB 3 302,40 $ 0,108 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB Registrarse
G6 Dedicated 16 GB 3 604,80 $ 0,216 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB Registrarse
G6 Dedicated 32 GB 3 1.209,60 $ 0,432 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB Registrarse
G6 Dedicated 64 GB 3 2.419,20 $ 0,864 $ 64 GB 32 1280 GB 8 TB Registrarse
G6 Dedicated 96 GB 3 3.628,80 $ 1,296 $ 96 GB 48 1920 GB 9 TB Registrarse
G6 Dedicated 128 GB 3 4.838,40 $ 1,728 $ 128 GB 50 2500 GB 10 TB Registrarse
G6 Dedicated 256 GB 3 9.676,80 $ 3,456 $ 256 GB 56 5000 GB 11 TB Registrarse
G6 Dedicated 512 GB 3 19 353,60 $ 6,912 $ 512 GB 64 7200 GB 12 TB Registrarse

Shared CPU

CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.

Plan Nodos $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia
 
Shared 2 GB 3 50,40 $ 0,075 $ 6 GB 3 150 GB 6 TB Registrarse
Shared 4 GB 3 100,80 $ 0,150 $ 12 GB 6 240 GB 12 TB Registrarse
Shared 8 GB 3 201,60 $ 0,303 $ 24 GB 12 480 GB 15 TB Registrarse
Shared 16 GB 3 403,20 $ 0,606 $ 48 GB 18 960 GB 24 TB Registrarse
Shared 32 GB 3 806,40 $ 1,209 $ 96 GB 24 1.920 GB 48 TB Registrarse
Shared 64 GB 3 1.612,80 $ 2,418 $ 192 GB 48 3.840 GB 60 TB Registrarse
Shared 96 GB 3 2.419,20 $ 3,630 $ 288 GB 60 5.760 GB 60 TB Registrarse
Shared 128 GB 3 3.225,60 $ 4,839 $ 384 GB 72 7.680 GB 60 TB Registrarse
Shared 192 GB 3 4.838,40 $ 7,257 $ 576 GB 96 11 520 GB 60 TB Registrarse

High Memory

Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones con uso intensivo de memoria.

Plan Nodos $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia
 
High Memory 24 GB 3 252,00 $ 0,378 $ 72 GB 6 60 GB 15 TB Registrarse
High Memory 48 GB 3 504,00 $ 0,756 $ 144 GB 6 120 GB 18 TB Registrarse
High Memory 90 GB 3 1.008,00 $ 1,512 $ 270 GB 12 270 GB 21 TB Registrarse
High Memory 150 GB 3 2.016,00 $ 3,024 $ 450 GB 24 600 GB 24 TB Registrarse
High Memory 300 GB 3 4.032,00 $ 6,048 $ 900 GB 48 1.020 GB 27 TB Registrarse

Almacenamiento

Costes por exceso de salida =0,007 USD por GB

Planes de Block Storage

Aumente la capacidad de almacenamiento mediante la conexión de volúmenes de alta velocidad. Ver los detalles del producto.

Almacenamiento $/mes
 
10 GB 1,40 $ Registrarse
20 GB 2,80 $ Registrarse
40 GB 5,60 $ Registrarse
80 GB 11,20 $ Registrarse
160 GB 22,40 $ Registrarse
320 GB 44,80 $ Registrarse
640 GB 89,60 $ Registrarse
1.280 GB 179,20 $ Registrarse
2.560 GB 358,40 $ Registrarse
5.120 GB 716,80 $ Registrarse
10 240 GB 1.433,60 $ Registrarse

Planes de Object Storage

Almacenamiento compatible con Amazon S3 para las necesidades de copia de seguridad, Big Data y archivado. La capacidad de almacenamiento general se basa en el número de objetos, por cubo, por cuenta. Ver los detalles del producto.

Almacenamiento ($/mes) Transferencia de salida ($/mes)
 
0,028 $/GB 0,007 $/GB con el primer TB gratuito cada mes. Registrarse

0,028 USD/GB de almacenamiento adicional, 0,007 USD/GB de salida adicional transferida

*Algunos límites de uso y especificaciones varían según la región. Para cargas de trabajo más grandes y solicitudes de capacidad ampliada, póngase en contacto con nosotros.

Images

Cargue, capture e implemente imágenes personalizadas en todas las máquinas. Explore el centro de desarrolladores.

Almacenamiento $/mes Images/Cuenta Capacidad máxima
 
1 GB 0,10 $ 25 150 GB Registrarse
25 GB 2,50 $ 25 150 GB Registrarse
50 GB 5,00 $ 25 150 GB Registrarse
75 GB 7,50 $ 25 150 GB Registrarse
100 GB 10,00 $ 25 150 GB Registrarse
125 GB 12,50 $ 25 150 GB Registrarse
150 GB 15,00 $ 25 150 GB Registrarse

0,12 USD/GB de almacenamiento adicional, basado en el tamaño de imagen sin comprimir

Backups

Copias de seguridad instantáneas con total independencia para su pila. Seleccione el tipo de instancia de la que desea realizar la copia de seguridad. Ver los detalles del producto.

G8 dedicated compute

Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

Plan $/h RAM vCPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red
 
G8 Dedicated 4x2 0,0052 $ 4 GB 2 40 GB 0 TB 40/4 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 8x4 0,0103 $ 8 GB 4 80 GB 0 TB 40/5 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 16x8 0,0207 $ 16 GB 8 160 GB 0 TB 40/6 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 32x16 0,0413 $ 32 GB 16 320 GB 0 TB 40/7 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 64x32 0,0825 $ 64 GB 32 640 GB 0 TB 40/8 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 96x48 0,1239 $ 96 GB 48 960 GB 0 TB 40/9 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 128x64 0,1652 $ 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40/10 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 256x128 0,3302 $ 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40/11 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 512x256 0,6606 $ 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40/12 Gbps Registrarse

G8 dedicated general

Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

Plan $/h RAM vCPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red
 
G8 Dedicated 8x2 0,0103 $ 8 GB 2 80 GB 0 TB 40/4 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 16x4 0,0207 $ 16 GB 4 160 GB 0 TB 40/5 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 32x8 0,0413 $ 32 GB 8 320 GB 0 TB 40/6 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 64x16 0,0825 $ 64 GB 16 640 GB 0 TB 40/7 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 96x24 0,1239 $ 96 GB 24 960 GB 0 TB 40/8 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 128x32 0,1652 $ 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40/9 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 256x64 0,3302 $ 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40/10 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 512x128 0,6606 $ 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40/11 Gbps Registrarse

G7 dedicated compute

Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.

Plan $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red
 
G7 Dedicated 4 GB 7,00 $ 0,010 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 8 GB 14,00 $ 0,021 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 16 GB 28,00 $ 0,042 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 32 GB 56,00 $ 0,084 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 64 GB 112,00 $ 0,168 $ 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 96 GB 168,00 $ 0,252 $ 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 128 GB 224,00 $ 0,336 $ 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 256 GB 280,00 $ 0,420 $ 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 512 GB 336,00 $ 0,504 $ 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbps Registrarse

G6 dedicated general

Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.

Plan $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red
 
G6 Dedicated 4 GB 7,00 $ 0,010 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 8 GB 14,00 $ 0,021 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 16 GB 28,00 $ 0,042 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 32 GB 56,00 $ 0,084 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 64 GB 112,00 $ 0,168 $ 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 96 GB 168,00 $ 0,252 $ 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 128 GB 224,00 $ 0,336 $ 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 256 GB 280,00 $ 0,420 $ 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 512 GB 336,00 $ 0,504 $ 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbps Registrarse
192 GB Linode 336,00 $ 0,504 $ 192 GB 32 3.840 GB 20 TB 40/12 Gbps Registrarse

Shared CPU

CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.

Plan $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red
 
1 GB Linode 2,80 $ 0,004 $ 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps Registrarse
2 GB Linode 3,50 $ 0,005 $ 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps Registrarse
4 GB Linode 7,00 $ 0,010 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Registrarse
8 GB Linode 14,00 $ 0,021 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Registrarse
16 GB Linode 28,00 $ 0,042 $ 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps Registrarse
32 GB Linode 56,00 $ 0,084 $ 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps Registrarse
64 GB Linode 112,00 $ 0,168 $ 64 GB 16 1.280 GB 20 TB 40/9 Gbps Registrarse
96 GB Linode 168,00 $ 0,252 $ 96 GB 20 1.920 GB 20 TB 40/10 Gbps Registrarse
128 GB Linode 224,00 $ 0,336 $ 128 GB 24 2.560 GB 20 TB 40/11 Gbps Registrarse
192 GB Linode 336,00 $ 0,504 $ 192 GB 32 3.840 GB 20 TB 40/12 Gbps Registrarse

High Memory

Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones con uso intensivo de memoria.

Plan $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red
 
High Memory 24 GB 7,00 $ 0,0105 $ 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps Registrarse
High Memory 48 GB 14,00 $ 0,0210 $ 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps Registrarse
High Memory 90 GB 28,00 $ 0,0420 $ 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps Registrarse
High Memory 150 GB 56,00 $ 0,0840 $ 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps Registrarse
High Memory 300 GB 112,00 $ 0,1680 $ 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps Registrarse

Redes

Costes por exceso de salida =0,007 USD por GB

NodeBalancers

Mantenga el tiempo de actividad, amplíe con eficiencia y gestione el tráfico con unos costes predecibles. Ver los detalles del producto.

Plan $/mes $/h
 
10 GB 14 $ 0,21 $ Registrarse

Servicios

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Preguntas frecuentes

Se le cobrará la tarifa por hora de un servicio (las tarifas se redondean hacia arriba a la hora más cercana). Por ejemplo, si crea una máquina virtual de 1 GB y la elimina después de 24 horas de uso, se le cobrarán 0,18 $ (24 horas x 0,0075 $/hora). Recibirá una factura el primer día del siguiente mes natural; sin embargo, es posible que reciba una factura a mitad de mes si su cuenta alcanza un determinado límite de facturación para los servicios utilizados en un solo mes. El cobro del pago se realiza automáticamente una vez que se genera la factura. Lea esta guía para saber cómo funciona la facturación.

Los planes más antiguos incluyen una transferencia de datos que se escala según la familia y el tamaño del plan, desde 0 TB hasta 20 TB al mes. Los planes G8 y acelerados por GPU no incluyen transferencia de datos empaquetada ni de salida con el plan. Más información sobre el uso y los costes de la transferencia de red.

El gasto se cargará en su tarjeta de crédito después de que se agote la cantidad de crédito promocional o después de que caduque el plazo de crédito promocional. Por ejemplo, si ha recibido un crédito de 100 USD para 60 días, entonces ese crédito de 100 USD se aplica automáticamente a su cuenta. Si gasta 50 USD durante esos 60 días, no se le cobrará ningún cargo en su tarjeta. Si gasta 150 USD dentro de ese plazo de 60 días, entonces el crédito de 100 USD se agotaría completamente, y en su tarjeta de crédito se cargarán 50 USD. El gasto se cargará en su tarjeta de crédito para cualquier servicio activo después de que caduque el plazo de crédito promocional.

Aceptamos Visa, Mastercard, American Express y Discover. Puede añadir crédito a su cuenta transfiriendo fondos desde una cuenta de PayPal. El mantenimiento de una tarjeta de crédito válida registrada con su cuenta es un requisito de nuestro Acuerdo principal de servicios. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.

Si no está seguro de qué plan elegir, le recomendamos comenzar con un plan más pequeño e ir escalando la arquitectura a medida que crezcan sus necesidades. Puede cambiar el tamaño de su máquina virtual hacia arriba o hacia abajo en cualquier momento. También puede obtener más información leyendo nuestra guía para elegir un plan de máquina virtual.

Sí, puede hacer pagos que se carguen en su cuenta por adelantado con crédito. Cuando se factura a su cuenta por los servicios utilizados, aplicamos el importe del crédito prepagado antes de hacer el cargo en la tarjeta de pago registrada en su cuenta.

Sí. Mantenemos sus datos guardados y reservamos su capacidad de utilizar otros recursos como la memoria RAM, la transferencia, etc., incluso cuando su máquina virtual está apagada. Recibirá una factura por cualquier otro servicio activo, como Longview Pro o una IP adicional. Si desea dejar de recibir facturas por un servicio en particular, debe eliminarlo por completo de su cuenta.

Cobramos los impuestos de los clientes que están sujetos a ellos. Puede consultar nuestra Guía de información fiscal para obtener más información sobre los países para los que cobramos impuestos, incluidas las tasas impositivas, y cómo añadir el número de identificación fiscal de su empresa a su cuenta.

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