|Plan
|$/h
|RAM
|vCPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|G8 Dedicated 8x2
|0,15 $
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 16x4
|0,29 $
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 32x8
|0,59 $
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 64x16
|1,18 $
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 96x24
|1,76 $
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 128x32
|2,35 $
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 256x64
|4,70 $
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 512x128
|9,58 $
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
Precios de nube predecibles para la región de São Paulo
Precios claros basados en el uso
Si proporciona su dirección de correo electrónico o utiliza un inicio de sesión único para crear una cuenta, indica que acepta nuestras condiciones de servicio y ha revisado nuestra política de privacidad y nuestra política de cookies.
Recursos informáticos
Costes por exceso de salida =0,007 USD por GB
Planes de Dedicated CPU
Máquinas virtuales dedicadas para aplicaciones que hacen un uso intensivo de la CPU. Ver los detalles del producto.
G8 dedicated compute
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
|Plan
|$/h
|RAM
|vCPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|G8 Dedicated 4x2
|0,10 $
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 8x4
|0,20 $
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 16x8
|0,38 $
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 32x16
|0,76 $
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 64x32
|1,51 $
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 96x48
|2,27 $
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 128x64
|3,02 $
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 256x128
|6,05 $
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 512x256
|12,10 $
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbps
|Registrarse
G8 dedicated general
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
G7 dedicated compute
Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|G7 Dedicated 4 GB
|60,48 $
|0,091 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 8 GB
|120,96 $
|0,181 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 16 GB
|241,92 $
|0,363 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 32 GB
|483,84 $
|0,726 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 64 GB
|967,68 $
|1,452 $
|64 GB
|32
|1.280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 96 GB
|1.451,52 $
|2,177 $
|96 GB
|48
|1.920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 128 GB
|1.935,36 $
|2,903 $
|128 GB
|50
|2.500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 256 GB
|3.870,72 $
|5,806 $
|256 GB
|56
|5.000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 512 GB
|7.741,44 $
|11,612 $
|512 GB
|64
|7.200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Registrarse
G6 dedicated compute
Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.
|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|G6 Dedicated 4 GB
|50,40 $
|0,076 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 8 GB
|100,80 $
|0,151 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 16 GB
|201,60 $
|0,302 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 32 GB
|403,20 $
|0,605 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 64 GB
|806,40 $
|1,210 $
|64 GB
|32
|1.280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 96 GB
|1.209,60 $
|1,814 $
|96 GB
|48
|1.920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 128 GB
|1.612,80 $
|2,419 $
|128 GB
|50
|2.500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 256 GB
|3.225,60 $
|4,838 $
|256 GB
|56
|5.000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 512 GB
|6.451,20 $
|9,677 $
|512 GB
|64
|7.200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Registrarse
Planes de Shared CPU
CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables. Ver los detalles del producto.
|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|1 GB Nanode
|7,00 $
|0,0105 $
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1 Gbps
|Registrarse
|2 GB Linode
|16,80 $
|0,025 $
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2 Gbps
|Registrarse
|4 GB Linode
|33,60 $
|0,05 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|8 GB Linode
|67,20 $
|0,101 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|16 GB Linode
|134,40 $
|0,202 $
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|32 GB Linode
|268,80 $
|0,403 $
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|64 GB Linode
|537,60 $
|0,806 $
|64 GB
|16
|1.280 GB
|20 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|96 GB Linode
|806,40 $
|1,210 $
|96 GB
|20
|1.920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|128 GB Linode
|1.075,20 $
|1,613 $
|128 GB
|24
|2.560 GB
|20 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
|192 GB Linode
|1.612,80 $
|2,419 $
|192 GB
|32
|3.840 GB
|20 TB
|40/12 Gbps
|Registrarse
Planes de High Memory
Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones con uso intensivo de memoria. Ver los detalles del producto.
|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|24 GB Linode
|84,00 $
|0,126 $
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|48 GB Linode
|168,00 $
|0,252 $
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|90 GB Linode
|336,00 $
|0,504 $
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|150 GB Linode
|672,00 $
|1,008 $
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|300 GB Linode
|1.344,00 $
|2,016 $
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
LKE: Planes de Managed Kubernetes Engine
El precio de LKE incluye los recursos que consume: instancias informáticas, NodeBalancers y volúmenes. Actualice su plano de control a nuestro plano de control de alta disponibilidad (HA) por 60 USD por clúster al mes.
LKE-Enterprise le ofrece todas las funciones de LKE e incluye un plano de control de HA dedicado por 300 USD por clúster al mes. Ver los detalles del producto.
G8 dedicated compute
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
|Plan
|Nodos
|$/h
|RAM
|vCPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|G8 Dedicated 4x2
|3
|0,07 $
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 8x4
|3
|0,14 $
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 16x8
|3
|0,27 $
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 32x16
|3
|0,54 $
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 64x32
|3
|1,08 $
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 96x48
|3
|1,62 $
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 128x64
|3
|2,16 $
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 256x128
|3
|4,32 $
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 512x256
|3
|8,64 $
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|Registrarse
Actualice su plano de control a nuestro plano de control de alta disponibilidad (HA) por 84 USD por clúster al mes
G8 dedicated general
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
|Plan
|Nodos
|$/h
|RAM
|vCPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|G8 Dedicated 8x2
|3
|0,05 $
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 16x4
|3
|0,11 $
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 32x8
|3
|0,21 $
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 64x16
|3
|0,42 $
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 96x24
|3
|0,84 $
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 128x32
|3
|1,26 $
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 256x64
|3
|1,68 $
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 512x128
|3
|3,36 $
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|Registrarse
G7 dedicated compute
Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
|Plan
|Nodos
|$/mes
|$/h
|RAM
|vCPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|G7 Dedicated 4 GB
|3
|181,44 $
|0,06 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|Registrarse
|G7 Dedicated 8 GB
|3
|362,88 $
|0,13 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|Registrarse
|G7 Dedicated 16 GB
|3
|725,76 $
|0,26 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|Registrarse
|G7 Dedicated 32 GB
|3
|1.451,52 $
|0,52 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|Registrarse
|G7 Dedicated 64 GB
|3
|2.903,04 $
|1,04 $
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|Registrarse
|G7 Dedicated 96 GB
|3
|4.354,56 $
|1,56 $
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|Registrarse
|G7 Dedicated 128 GB
|3
|5.806,08 $
|2,07 $
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|Registrarse
|G7 Dedicated 256 GB
|3
|11 612,16 $
|4,15 $
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|Registrarse
|G7 Dedicated 512 GB
|3
|23 224,32 $
|8,29 $
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|Registrarse
G6 dedicated compute
Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.
|Plan
|Nodos
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|G6 Dedicated 4 GB
|3
|151,20 $
|0,054 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|Registrarse
|G6 Dedicated 8 GB
|3
|302,40 $
|0,108 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|Registrarse
|G6 Dedicated 16 GB
|3
|604,80 $
|0,216 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|Registrarse
|G6 Dedicated 32 GB
|3
|1.209,60 $
|0,432 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|Registrarse
|G6 Dedicated 64 GB
|3
|2.419,20 $
|0,864 $
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|Registrarse
|G6 Dedicated 96 GB
|3
|3.628,80 $
|1,296 $
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|Registrarse
|G6 Dedicated 128 GB
|3
|4.838,40 $
|1,728 $
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|Registrarse
|G6 Dedicated 256 GB
|3
|9.676,80 $
|3,456 $
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|Registrarse
|G6 Dedicated 512 GB
|3
|19 353,60 $
|6,912 $
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|Registrarse
Shared CPU
CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.
|Plan
|Nodos
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Shared 2 GB
|3
|50,40 $
|0,075 $
|6 GB
|3
|150 GB
|6 TB
|Registrarse
|Shared 4 GB
|3
|100,80 $
|0,150 $
|12 GB
|6
|240 GB
|12 TB
|Registrarse
|Shared 8 GB
|3
|201,60 $
|0,303 $
|24 GB
|12
|480 GB
|15 TB
|Registrarse
|Shared 16 GB
|3
|403,20 $
|0,606 $
|48 GB
|18
|960 GB
|24 TB
|Registrarse
|Shared 32 GB
|3
|806,40 $
|1,209 $
|96 GB
|24
|1.920 GB
|48 TB
|Registrarse
|Shared 64 GB
|3
|1.612,80 $
|2,418 $
|192 GB
|48
|3.840 GB
|60 TB
|Registrarse
|Shared 96 GB
|3
|2.419,20 $
|3,630 $
|288 GB
|60
|5.760 GB
|60 TB
|Registrarse
|Shared 128 GB
|3
|3.225,60 $
|4,839 $
|384 GB
|72
|7.680 GB
|60 TB
|Registrarse
|Shared 192 GB
|3
|4.838,40 $
|7,257 $
|576 GB
|96
|11 520 GB
|60 TB
|Registrarse
High Memory
Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones con uso intensivo de memoria.
|Plan
|Nodos
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|High Memory 24 GB
|3
|252,00 $
|0,378 $
|72 GB
|6
|60 GB
|15 TB
|Registrarse
|High Memory 48 GB
|3
|504,00 $
|0,756 $
|144 GB
|6
|120 GB
|18 TB
|Registrarse
|High Memory 90 GB
|3
|1.008,00 $
|1,512 $
|270 GB
|12
|270 GB
|21 TB
|Registrarse
|High Memory 150 GB
|3
|2.016,00 $
|3,024 $
|450 GB
|24
|600 GB
|24 TB
|Registrarse
|High Memory 300 GB
|3
|4.032,00 $
|6,048 $
|900 GB
|48
|1.020 GB
|27 TB
|Registrarse
Almacenamiento
Costes por exceso de salida =0,007 USD por GB
Planes de Block Storage
Aumente la capacidad de almacenamiento mediante la conexión de volúmenes de alta velocidad. Ver los detalles del producto.
|Almacenamiento
|$/mes
|10 GB
|1,40 $
|Registrarse
|20 GB
|2,80 $
|Registrarse
|40 GB
|5,60 $
|Registrarse
|80 GB
|11,20 $
|Registrarse
|160 GB
|22,40 $
|Registrarse
|320 GB
|44,80 $
|Registrarse
|640 GB
|89,60 $
|Registrarse
|1.280 GB
|179,20 $
|Registrarse
|2.560 GB
|358,40 $
|Registrarse
|5.120 GB
|716,80 $
|Registrarse
|10 240 GB
|1.433,60 $
|Registrarse
Planes de Object Storage
Almacenamiento compatible con Amazon S3 para las necesidades de copia de seguridad, Big Data y archivado. La capacidad de almacenamiento general se basa en el número de objetos, por cubo, por cuenta. Ver los detalles del producto.
|Almacenamiento ($/mes)
|Transferencia de salida ($/mes)
|0,028 $/GB
|0,007 $/GB con el primer TB gratuito cada mes.
|Registrarse
0,028 USD/GB de almacenamiento adicional, 0,007 USD/GB de salida adicional transferida
*Algunos límites de uso y especificaciones varían según la región. Para cargas de trabajo más grandes y solicitudes de capacidad ampliada, póngase en contacto con nosotros.
Images
Cargue, capture e implemente imágenes personalizadas en todas las máquinas. Explore el centro de desarrolladores.
|Almacenamiento
|$/mes
|Images/Cuenta
|Capacidad máxima
|1 GB
|0,10 $
|25
|150 GB
|Registrarse
|25 GB
|2,50 $
|25
|150 GB
|Registrarse
|50 GB
|5,00 $
|25
|150 GB
|Registrarse
|75 GB
|7,50 $
|25
|150 GB
|Registrarse
|100 GB
|10,00 $
|25
|150 GB
|Registrarse
|125 GB
|12,50 $
|25
|150 GB
|Registrarse
|150 GB
|15,00 $
|25
|150 GB
|Registrarse
0,12 USD/GB de almacenamiento adicional, basado en el tamaño de imagen sin comprimir
Backups
Copias de seguridad instantáneas con total independencia para su pila. Seleccione el tipo de instancia de la que desea realizar la copia de seguridad. Ver los detalles del producto.
G8 dedicated compute
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
|Plan
|$/h
|RAM
|vCPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|G8 Dedicated 4x2
|0,0052 $
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 8x4
|0,0103 $
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 16x8
|0,0207 $
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 32x16
|0,0413 $
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 64x32
|0,0825 $
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 96x48
|0,1239 $
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 128x64
|0,1652 $
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 256x128
|0,3302 $
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 512x256
|0,6606 $
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbps
|Registrarse
G8 dedicated general
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
|Plan
|$/h
|RAM
|vCPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|G8 Dedicated 8x2
|0,0103 $
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 16x4
|0,0207 $
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 32x8
|0,0413 $
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 64x16
|0,0825 $
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 96x24
|0,1239 $
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 128x32
|0,1652 $
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 256x64
|0,3302 $
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 512x128
|0,6606 $
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
G7 dedicated compute
Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|G7 Dedicated 4 GB
|7,00 $
|0,010 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 8 GB
|14,00 $
|0,021 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 16 GB
|28,00 $
|0,042 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 32 GB
|56,00 $
|0,084 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 64 GB
|112,00 $
|0,168 $
|64 GB
|32
|1.280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 96 GB
|168,00 $
|0,252 $
|96 GB
|48
|1.920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 128 GB
|224,00 $
|0,336 $
|128 GB
|50
|2.500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 256 GB
|280,00 $
|0,420 $
|256 GB
|56
|5.000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 512 GB
|336,00 $
|0,504 $
|512 GB
|64
|7.200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Registrarse
G6 dedicated general
Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.
|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|G6 Dedicated 4 GB
|7,00 $
|0,010 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 8 GB
|14,00 $
|0,021 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 16 GB
|28,00 $
|0,042 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 32 GB
|56,00 $
|0,084 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 64 GB
|112,00 $
|0,168 $
|64 GB
|32
|1.280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 96 GB
|168,00 $
|0,252 $
|96 GB
|48
|1.920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 128 GB
|224,00 $
|0,336 $
|128 GB
|50
|2.500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 256 GB
|280,00 $
|0,420 $
|256 GB
|56
|5.000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 512 GB
|336,00 $
|0,504 $
|512 GB
|64
|7.200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Registrarse
|192 GB Linode
|336,00 $
|0,504 $
|192 GB
|32
|3.840 GB
|20 TB
|40/12 Gbps
|Registrarse
Shared CPU
CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.
|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|1 GB Linode
|2,80 $
|0,004 $
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1 Gbps
|Registrarse
|2 GB Linode
|3,50 $
|0,005 $
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2 Gbps
|Registrarse
|4 GB Linode
|7,00 $
|0,010 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|8 GB Linode
|14,00 $
|0,021 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|16 GB Linode
|28,00 $
|0,042 $
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|32 GB Linode
|56,00 $
|0,084 $
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|64 GB Linode
|112,00 $
|0,168 $
|64 GB
|16
|1.280 GB
|20 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|96 GB Linode
|168,00 $
|0,252 $
|96 GB
|20
|1.920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|128 GB Linode
|224,00 $
|0,336 $
|128 GB
|24
|2.560 GB
|20 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
|192 GB Linode
|336,00 $
|0,504 $
|192 GB
|32
|3.840 GB
|20 TB
|40/12 Gbps
|Registrarse
High Memory
Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones con uso intensivo de memoria.
|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|High Memory 24 GB
|7,00 $
|0,0105 $
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|High Memory 48 GB
|14,00 $
|0,0210 $
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|High Memory 90 GB
|28,00 $
|0,0420 $
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|High Memory 150 GB
|56,00 $
|0,0840 $
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|High Memory 300 GB
|112,00 $
|0,1680 $
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
Redes
Costes por exceso de salida =0,007 USD por GB
NodeBalancers
Mantenga el tiempo de actividad, amplíe con eficiencia y gestione el tráfico con unos costes predecibles. Ver los detalles del producto.
|Plan
|$/mes
|$/h
|10 GB
|14 $
|0,21 $
|Registrarse
Servicios
Experiencia práctica y de rápida respuesta de la mano de ingenieros de la nube certificados.
Preguntas frecuentes
Se le cobrará la tarifa por hora de un servicio (las tarifas se redondean hacia arriba a la hora más cercana). Por ejemplo, si crea una máquina virtual de 1 GB y la elimina después de 24 horas de uso, se le cobrarán 0,18 $ (24 horas x 0,0075 $/hora). Recibirá una factura el primer día del siguiente mes natural; sin embargo, es posible que reciba una factura a mitad de mes si su cuenta alcanza un determinado límite de facturación para los servicios utilizados en un solo mes. El cobro del pago se realiza automáticamente una vez que se genera la factura. Lea esta guía para saber cómo funciona la facturación.
Los planes más antiguos incluyen una transferencia de datos que se escala según la familia y el tamaño del plan, desde 0 TB hasta 20 TB al mes. Los planes G8 y acelerados por GPU no incluyen transferencia de datos empaquetada ni de salida con el plan. Más información sobre el uso y los costes de la transferencia de red.
El gasto se cargará en su tarjeta de crédito después de que se agote la cantidad de crédito promocional o después de que caduque el plazo de crédito promocional. Por ejemplo, si ha recibido un crédito de 100 USD para 60 días, entonces ese crédito de 100 USD se aplica automáticamente a su cuenta. Si gasta 50 USD durante esos 60 días, no se le cobrará ningún cargo en su tarjeta. Si gasta 150 USD dentro de ese plazo de 60 días, entonces el crédito de 100 USD se agotaría completamente, y en su tarjeta de crédito se cargarán 50 USD. El gasto se cargará en su tarjeta de crédito para cualquier servicio activo después de que caduque el plazo de crédito promocional.
Aceptamos Visa, Mastercard, American Express y Discover. Puede añadir crédito a su cuenta transfiriendo fondos desde una cuenta de PayPal. El mantenimiento de una tarjeta de crédito válida registrada con su cuenta es un requisito de nuestro Acuerdo principal de servicios. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.
Si no está seguro de qué plan elegir, le recomendamos comenzar con un plan más pequeño e ir escalando la arquitectura a medida que crezcan sus necesidades. Puede cambiar el tamaño de su máquina virtual hacia arriba o hacia abajo en cualquier momento. También puede obtener más información leyendo nuestra guía para elegir un plan de máquina virtual.
Sí, puede hacer pagos que se carguen en su cuenta por adelantado con crédito. Cuando se factura a su cuenta por los servicios utilizados, aplicamos el importe del crédito prepagado antes de hacer el cargo en la tarjeta de pago registrada en su cuenta.
Sí. Mantenemos sus datos guardados y reservamos su capacidad de utilizar otros recursos como la memoria RAM, la transferencia, etc., incluso cuando su máquina virtual está apagada. Recibirá una factura por cualquier otro servicio activo, como Longview Pro o una IP adicional. Si desea dejar de recibir facturas por un servicio en particular, debe eliminarlo por completo de su cuenta.
Cobramos los impuestos de los clientes que están sujetos a ellos. Puede consultar nuestra Guía de información fiscal para obtener más información sobre los países para los que cobramos impuestos, incluidas las tasas impositivas, y cómo añadir el número de identificación fiscal de su empresa a su cuenta.
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