Seven West Media es una de las principales empresas de comunicación de Australia, con una sólida presencia en el sector de la producción de contenido televisivo, editorial y digital.

La organización alberga algunas de las empresas de comunicación más prestigiosas de Australia, incluidas Seven Network y sus canales afiliados 7two, 7mate, 7flix; la plataforma de transmisión de vídeo a la carta 7plus; 7NEWS.com.au; The West Australian; y The Sunday Times. No solo cuenta con marcas icónicas como 7NEWS y Sunrise, los programas matinales y de noticias líderes en el país, además de Gran Hermano, SAS Australia, Granjero busca esposa, La Voz, Dancing With The Stars: All Stars, Home and Away, The Chase Australia y Better Homes and Gardens, Seven West Media es también el partner de retransmisión de la AFL, Cricket Australia, Supercars, los Juegos de la Mancomunidad y los Juegos Olímpicos.