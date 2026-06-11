X
Akamai adquirirá LayerX para reforzar el control de uso de IA en cualquier navegador. Obtener detalles
Akamai
Iniciar sesión
Iniciar sesión Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Iniciar sesión Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery

Seven West Media

Seven West Media ofrece excepcionales experiencias de prensa escrita y vídeo a sus clientes, respaldadas por la infraestructura de Akamai de manera local y en la nube

Acerca de Seven West Media

Seven West Media es una de las principales empresas de comunicación de Australia, con una sólida presencia en el sector de la producción de contenido televisivo, editorial y digital.

La organización alberga algunas de las empresas de comunicación más prestigiosas de Australia, incluidas Seven Network y sus canales afiliados 7two, 7mate, 7flix; la plataforma de transmisión de vídeo a la carta 7plus; 7NEWS.com.au; The West Australian; y The Sunday Times. No solo cuenta con marcas icónicas como 7NEWS y Sunrise, los programas matinales y de noticias líderes en el país, además de Gran Hermano, SAS Australia, Granjero busca esposa, La Voz, Dancing With The Stars: All Stars, Home and Away, The Chase Australia y Better Homes and Gardens, Seven West Media es también el partner de retransmisión de la AFL, Cricket Australia, Supercars, los Juegos de la Mancomunidad y los Juegos Olímpicos.

Historias de clientes relacionadas

Historia de cliente

Líder mundial en seguridad

Descubra cómo Akamai ha ayudado a un líder mundial en seguridad online a reforzar el rendimiento, impulsar el cumplimiento de la norma PCI DSS y detener millones de ataques maliciosos.
Leer historia de cliente
Historia de cliente

Housing.com

Housing.com ha equilibrado la experiencia de usuario y la seguridad: impulso del SEO, aceleración de las búsquedas y reducción de la carga de los desarrolladores con las soluciones de Akamai.
Leer historia de cliente
Historia de cliente

Sport Network

Sport Network, una potente empresa de medios deportivos y publicidad, sigue siendo competitiva en un entorno en constante cambio gracias a las soluciones de Akamai.
Leer historia de cliente