Storie dei clienti

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Seven West Media

Seven West Media offre eccezionali experience di testi e video ai suoi clienti con il supporto dell'infrastruttura di Akamai on-premise e nel cloud

Informazioni su Seven West Media

Seven West Media è una delle più importanti società di media in Australia, con una presenza leader nel settore della televisione, dell'editoria e del digitale.

La società detiene alcune delle più rinomate aziende australiane del settore dei media, tra cui Seven Network e i relativi canali affiliati 7two, 7mate e 7flix; la piattaforma VOD 7plus; 7NEWS.com.au; West Australian e il Sunday Times. Con alcuni brand iconici come i principali programmi australiani del mattino e dei notiziari 7NEWS e Sunrise, Big Brother, SAS Australia, Farmer Wants A Wife, The Voice, Dancing With The Stars: All Stars, Home and Away, The Chase Australia and Better Homes and Gardens, Seven West Media è anche partner per le trasmissioni dell'AFL, di Cricket Australia, Supercars, dei giochi del Commonwealth e delle olimpiadi.

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