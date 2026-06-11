Seven West Media ist eines der führenden Medienunternehmen in Australien mit marktführender Position bei der Inhaltsproduktion in den Bereichen Fernsehübertragung, Verlagswesen und Online-Medien.

Das Unternehmen beherbergt einige der renommiertesten Medienunternehmen Australiens, darunter das Seven Network und seine Partnerkanäle 7two, 7mate, 7flix, die Video-on-Demand-Plattform 7plus, sowie 7NEWS.com.au, The West Australian und The Sunday Times. Dazu gehören bekannte Marken wie Australiens führende Nachrichten- und Frühstücksprogramme 7NEWS und Sunrise sowie Big Brother, SAS Australia, Farmer Wants A Wife, The Voice, Dancing with the Stars, All Stars, Home and Away, The Chase Australia und Better Homes and Gardens. Seven West Media ist außerdem der Übertragungspartner für die AFL, Cricket Australia, Supercars, die Commonwealth Games und die olympischen Spiele.