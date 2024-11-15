2024年11月のPatch Tuesdayに関するAkamaiの見解

感謝祭を待っている間に、Patch Tuesdayにも感謝しましょう。今月は39種類のコンポーネントに関する計89件のCVEがあります。これらのCVEのうち4件は重大で、2件は野放し状態でした。

このブログ記事では、それらの脆弱性がどの程度重大であるか、影響を受けるアプリケーションやサービスがどの程度一般的であるかを評価し、修正されたバグについて現実的な視点を提供します。Patch Tuesdayがリリースされた後は毎回、数日後にAkamaiが知見を提供しますのでご注目ください。

こちらは継続的なレポートであり、調査の進行に合わせて情報を追加してまいります。どうぞご期待ください。

今月は、バグにパッチが適用された次の領域に焦点を合わせています。