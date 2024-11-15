Le point de vue d'Akamai sur le Patch Tuesday de novembre 2024

En attendant Thanksgiving, remercions Patch Tuesday. Ce mois-ci, il y a 89 CVE au total dans 39 composants différents. Parmi ces CVE, quatre sont critiques et deux ont été observées « in the wild ».

Dans cet article de blog, nous évaluerons l'importance des vulnérabilités, ainsi que le degré de banalisation des applications et des services affectés dans le but de vous donner un point de vue réaliste sur les bugs corrigés. Ne manquez pas ces informations après chaque Patch Tuesday.

Il s'agit d'un rapport continu, auquel nous ajouterons plus d'informations au fur et à mesure de l'avancement de nos recherches. Restez à l'écoute !

Ce mois-ci, nous nous concentrons sur les domaines suivants puisque des bugs y ont été corrigés :