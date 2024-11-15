Einschätzung von Akamai zum Patch Tuesday im November 2024

Während wir auf die Weihnachtszeit warten, haben wir bereits die ersten Geschenke zum Patch Tuesday im Gepäck. In diesem Monat gibt es insgesamt 89 CVEs in 39 verschiedenen Komponenten. Vier von diesen CVEs sind kritisch und zwei wurden bereits in der Praxis beobachtet.

In diesem Blogbeitrag bewerten wir, wie kritisch die Schwachstellen und wie alltäglich die betroffenen Anwendungen und Services sind. Daraus ergibt sich eine realistische Perspektive auf die Fehler, die behoben wurden. Diese Einblicke erscheinen innerhalb weniger Tage nach jedem Patch Tuesday.

Dies ist ein fortlaufend aktualisierter Bericht, und wir werden ihm weitere Informationen hinzufügen, während unsere Forschung voranschreitet – schauen Sie also wieder vorbei!

Diesen Monat konzentrieren wir uns auf die folgenden Bereiche, in denen Fehler gepatcht wurden: