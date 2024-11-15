Akamai 对 2024 年 11 月 Patch Tuesday 的看法
在期盼感恩节到来的同时，让我们先感谢 Patch Tuesday。本月共有 89 个 CVE，涉及 39 个不同的组件。在这些 CVE 中，有四个是严重 CVE，还有两个已被广泛利用。
在本博文中，我们将评估漏洞的严重程度、受影响的应用程序和服务的普遍程度，并就已修复的漏洞为您提供现实的看法。请在每次 Patch Tuesday 后的几日留意这些见解。
这份报告会持续更新，随着研究的进展，我们将在其中增补更多信息。敬请期待！
本月，我们将重点关注已修复漏洞的以下方面：
在现实环境中发现的漏洞
CVE-2024-49039——Windows 任务计划程序 (CVSS 8.8)
Windows 任务计划程序是 Windows 的一个核心组件，用户通过它可以安排命令或程序（任务）按计划自动运行。默认情况下，所有 Windows 系统上都提供了该工具。用户可以使用管理控制台与任务计划程序轻松进行交互，但程序和进程也可以通过 RPC 接口与任务计划程序轻松进行交互。
通常，其 RPC 接口会有严格的访问控制机制，并且仅允许具有相应权限的用户创建或运行任务。CVE-2024-49039 显然规避了其中的部分检查。根据补丁说明，低完整性 AppContainer（一种旨在防止不可信程序获取过多访问权限的安全机制）可以滥用任务计划程序，以高于应有的完整性级别运行命令，这据称是通过 RPC 接口实现的。
CVE-2024-43451——Windows MSHTML 平台 (CVSS 6.5)
CVE 说明提到，MSHTML 平台组件受到了影响，因此我们将重点关注该组件。
MSHTML 是用于 Windows 操作系统的网页渲染程序。它会开放组件对象模型 (COM) 接口，以允许程序添加网页渲染功能。Internet Explorer、Microsoft Edge 的 Internet Explorer 模式、Microsoft Outlook 和其他各种程序都使用 MSHTML。
过去，相关人员在 MSHTML 平台中发现了多个漏洞（其中包括 Akamai 研究人员发现的几个漏洞）。对于攻击者来说，该平台是一个颇具吸引力的利用目标，因为它能够规避防御机制并且它是 Windows 中的一项内置功能。
这次，似乎是一个特制的文件，用户在打开该文件时会导致 NTLMv2 哈希值泄露。NTLM 是 Windows 中一种身份验证协议，密码哈希值的泄露会导致身份验证中继攻击，或者攻击者可以利用密码哈希值进行离线破解，从而获取用户的明文密码。
Microsoft Windows VMSwitch
VMSwitch 是 Hyper-V 的一个组件，而 Hyper-V 则是 Microsoft 的虚拟机监控程序。Hyper-V 除了用于运行虚拟机之外，还通过提供一个比内核更具特权和安全性的安全虚拟机监控程序，在提升系统安全性方面也起到了关键作用。
VMSwitch 是驱动程序，负责管理 Hyper-V 上托管的虚拟机 (VM) 之间的网络流量。它是一个半虚拟化组件，也就是说，当 Hyper-V 客户机与它进行交互时，它会直接在宿主机上运行。这使它成为一个有利可图的研究目标，因为它允许从客户机到宿主机的攻击。
惊不惊喜，意不意外？CVE-2024-43625 正是利用此程序的漏洞。运行 Hyper-V 客户机的攻击者可以向 VMSwitch 发送特制的联网请求，从而实现可以被用来在宿主机环境中运行代码的 Use After Free 漏洞。如果您还记得 Hyper-V 也是 Microsoft Azure 的虚拟机监控程序，那么它会更加有利可图，因此该漏洞的影响可能非常大。
V这并不是 VMSwitch 第一次成为攻击目标。事实上，早在 2021 年，我们就对其进行了研究并发现了一个评分为 9.9 的严重 RCE 漏洞；我们甚至在当年的 BlackHat大会上展示了自己的研究结果。
除了严重漏洞之外，还有其他两个 CVE 会影响 Hyper-V：
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CVE 编号
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影响
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拒绝服务
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权限提升
可通过运行以下 osquery 来检测 Hyper-V 的使用：
select name, statename from windows_optional_features where name like 'Microsoft-Hyper-V%'
根据我们的观察，93% 的环境都有启用了 Hyper-V 的机器，这些机器平均占网络的 25%。
Windows Kerberos
Kerberos 是 Windows 域架构的主干，是默认的身份验证机制，已取代 NTLM。本月，Kerberos 中有一个严重漏洞已得到修补：CVE-2024-43639 (CVSS 9.8)。
成功实施攻击可实现远程代码执行，并且不需要任何身份验证。再加上它是一个加密漏洞，这让我们相信，攻击可能会以 Kerberos 预身份验证过程为目标，该过程会在首次登录域时发生。这意味着攻击主要以域控制器为目标，但也有可能调整为对任何其他 Windows 机器生效。如果加密漏洞确实存在于票据解析的实现中，那么可以在身份验证过程的稍后阶段应用它。
Windows SMBv3 Server
SMBv3是指通过 QUIC 协议运行 SMB 文件服务器，该协议是一种新型的传输协议。（它于 2012 年推出，并于 2021 年实现标准化。作为参考，TCP 于 1974 年推出，并于 1980 年实现标准化。）它基于 UDP 构建，并支持多路复用、加密等。Microsoft 也将 QUIC 纳入了 Windows，较新版本的 Windows（Windows 11 和 Windows Server 2025）已通过各种方式支持该协议。
通过利用 CVE-2024-43447，恶意的客户端可以在受害的 SMBv3 服务器上触发 Double Free。在成功利用该漏洞的情况下，这会导致远程代码执行。虽然此漏洞可能很严重，但由于 QUIC 尚未得到广泛使用，因此它在现实生活中的潜在影响很低。事实上，根据我们的观察，只有 8% 的环境中有服务器启用了 QUIC。而在这 8% 的环境中，有 SMBv3 服务器的环境所占百分比甚至更低，因为默认情况下并未启用该协议。
担心此问题的网络管理员可以使用分段限制 QUIC 流量，因为它通过 UDP 端口 443 进行通信。或者，他们可以在自己的 SMB 文件服务器（如果有）上禁用 QUIC 支持。
除了此漏洞之外，常规 SMB 中还有另一个拒绝服务漏洞：CVE-2024-43642。
以前涵盖的服务
在本月的 Patch Tuesday 中，许多 CVE 针对的是我们过去已经介绍过的系统。如果您对我们就这些服务的分析或常规建议感兴趣，建议您了解我们之前发布的对 Patch Tuesday 的看法博文。
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服务
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CVE 编号
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影响
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所需访问权限
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欺骗
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网络，未经身份验证
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远程代码执行
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网络
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权限提升
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本地