Akamai 对 2024 年 11 月 Patch Tuesday 的看法

VMSwitch 是 Hyper-V 的一个组件，而 Hyper-V 则是 Microsoft 的虚拟机监控程序。Hyper-V 除了用于运行虚拟机之外，还通过提供一个比内核更具特权和安全性的安全虚拟机监控程序，在提升系统安全性方面也起到了关键作用。

VMSwitch 是驱动程序，负责管理 Hyper-V 上托管的虚拟机 (VM) 之间的网络流量。它是一个半虚拟化组件，也就是说，当 Hyper-V 客户机与它进行交互时，它会直接在宿主机上运行。这使它成为一个有利可图的研究目标，因为它允许从客户机到宿主机的攻击。

惊不惊喜，意不意外？CVE-2024-43625 正是利用此程序的漏洞。运行 Hyper-V 客户机的攻击者可以向 VMSwitch 发送特制的联网请求，从而实现可以被用来在宿主机环境中运行代码的 Use After Free 漏洞。如果您还记得 Hyper-V 也是 Microsoft Azure 的虚拟机监控程序，那么它会更加有利可图，因此该漏洞的影响可能非常大。

V这并不是 VMSwitch 第一次成为攻击目标。事实上，早在 2021 年，我们就对其进行了研究并发现了一个评分为 9.9 的严重 RCE 漏洞；我们甚至在当年的 BlackHat大会上展示了自己的研究结果。

除了严重漏洞之外，还有其他两个 CVE 会影响 Hyper-V：

CVE 编号 影响 CVE-2024-43633 拒绝服务 CVE-2024-43624 权限提升

可通过运行以下 osquery 来检测 Hyper-V 的使用：