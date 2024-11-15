Perspectiva de Akamai sobre el Patch Tuesday de noviembre de 2024

Mientras esperamos el Día de Acción de Gracias, demos gracias por el Patch Tuesday. Este mes, hay 89 CVE en total en 39 componentes diferentes. De estas CVE, cuatro son esenciales y dos fueron identificadas en su entorno natural.

En esta entrada de blog, analizaremos la importancia de las vulnerabilidades y cómo de comunes son las aplicaciones y los servicios afectados para ofrecer una visión realista de los errores que se han corregido. Esté atento a esta información los días posteriores a cada Patch Tuesday.

Este es un informe continuo y añadiremos más información a medida que progrese nuestra investigación. Esté atento.

Este mes, nos centramos en las áreas en las que se han aplicado parches a los errores: