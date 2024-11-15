추수감사절을 기다리는 동안 패치 화요일 주간을 맞아 감사 인사를 전합니다. 이번 달에는 39개 구성요소에 걸쳐 총 89개의 CVE가 발견되었습니다. 이 중 4건은 심각하고 2건은 실제 환경에서 발견되었습니다.

이 블로그 게시물에서는 취약점의 심각성과 애플리케이션 및 서비스가 얼마나 빈번하게 영향을 받는지 평가하고, 수정된 버그에 대한 현실적인 관점을 제공합니다. 패치 화요일(Patch Tuesday)이 발표될 때마다 며칠 내로 보고서를 발표합니다.

지속적으로 발간되는 이 보고서는 리서치가 진행됨에 따라 업데이트됩니다. 계속 관심 가져주시기 바랍니다.

이번 달에는 버그가 패치된 다음 영역을 집중적으로 소개합니다.