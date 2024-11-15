Perspectiva da Akamai sobre a Patch Tuesday de novembro de 2024

Enquanto o dia de Ação de Graças é comemorado em alguns lugares, demonstremos nossa gratidão à Patch Tuesday. Neste mês, temos um total de 89 CVEs em 39 componentes diferentes. Dessas CVEs, quatro são críticas e duas estavam sendo exploradas livremente.

Nesta publicação do blog, avaliaremos quão críticas são as vulnerabilidades e o quanto os aplicativos e serviços afetados são comuns, oferecendo uma perspectiva realista sobre os bugs que foram corrigidos. Atente-se a esses insights nos dias após cada Patch Tuesday.

Este é um relatório contínuo, e traremos mais informações, conforme o avanço da nossa pesquisa. Fique atento!

Neste mês, concentramo-nos nas seguintes áreas em que os bugs foram corrigidos: