Il punto di vista di Akamai sulla Patch Tuesday di novembre 2024

SMBv3 è un file server SMB eseguito tramite il protocollo QUIC, ossia un recente protocollo per il trasporto che è stato introdotto nel 2012 e standardizzato nel 2021. Per fare un esempio, il protocollo TCP è stato introdotto nel 1974 e standardizzato nel 1980. Progettato tramite UDP, supporta le funzioni di multiplexing, crittografia e molto altro. Microsoft ha integrato il protocollo QUIC anche in Windows, le cui versioni più recenti (Windows 11 e Server 2025) lo supportano già in vari modi.

Con la CVE-2024-43447, un client dannoso può attivare una vulnerabilità double-free sul server SMBv3 preso di mira, che, se viene violato, può condurre all'esecuzione di codice remoto. Anche se si tratta di un problema serio, il fatto che il protocollo QUIC non sia molto diffuso rende comunque il suo potenziale impatto sulla vita reale abbastanza basso. In effetti, dalle nostre osservazioni, è emerso che solo nell'8% degli ambienti sono presenti server con il protocollo QUIC attivato e in questi ambienti, la percentuale con server SMBv3 è ancora più bassa poiché non si tratta dell'impostazione predefinita.

Gli amministratori di rete più preoccupati possono restringere il traffico QUIC con la segmentazione perché le comunicazioni avvengono tramite la porta UDP 443. In alternativa, possono disattivare il supporto del protocollo QUIC sui propri file server SMB, se presenti.

Oltre a questa vulnerabilità, è stata individuata un'altra vulnerabilità DoS (Denial-of-Service) nei normali file server SMB: la CVE-2024-43642.