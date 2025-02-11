防御担当者の強化：企業を保護する担当者向けの SOTI レポート

Mitch Mayne は、サイバーセキュリティ分野では名を知られた人物であり、ソートリーダーシップ記事や脅威インテリジェンスレポートの著者でもあります。また、人気の複数のポッドキャストシリーズを主催しており、インシデント対応者として事前対応・事後対応のコミュニケーションプランを提供し、クライアントがデータ侵害への準備と対応を行うのを支援してきました。Akamai では、脅威インテリジェンスチームとサイバーセキュリティ調査チームを指揮し、包括的な分析とレポートを提供し、クライアント、政策立案者、同業者がサイバー犯罪から安全を確保できるようにしています。

ジャーナリズムの経歴を有していることから、豊富な技術コンテンツを、日常業務のユーザーが活用できる実用的な情報に換えることを専門にしています。スタンフォード大学でコミュニケーションとメディアの修士号を取得しています。