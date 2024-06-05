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アカマイ・テクノロジーズとマクニカソリューションズ、国内初のDistributor契約を締結

両社のそれぞれの強みであるポートフォリオとセキュリティの知見を掛け合わせ、新たなセキュリティ・コンピューティングビジネスを立ち上げ

June 05, 2024 Japan — Tokyo

アカマイ・テクノロジーズ合同会社（本社：東京都中央区、職務執行者社長：日隈 寛和、以下「アカマイ」）とマクニカソリューションズ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：畠山 義秀、以下「マクニカソリューションズ」）は、アカマイにおいて国内初のDistributor契約を締結したことを本日発表いたします。

アカマイは、コンテンツデリバリネットワーク（CDN）と、ビジネスを拡大してきました。世界130カ国以上に設置されたサーバーで構成される分散型プラットフォーム、コンテンツ配信クラウドセキュリティサービスしています。近年では、マイクロセグメンテーションやクラウドコンピューティングのポートフォリオも拡大しており、今後は包括的なを目指しています。

マクニカソリューションズは、最先端のテクノロジーを備えたネットワーク機器やソフトウェアなどを、導入から運用までワンストップで提供するソリューションプロバイダーです。これまで多くの企業にITシステムをご提案し、サイバーセキュリティやデータ、DXアプリケーションなどのソリューションの取り扱い実績があります。サイバー攻撃が激化し、その対策ソリューションも増えている中、自社で網羅的な対策を検討することが難しくなっているお客様を、様々な製品を組み合わせてご提案することで、伴走型で支援してきました。

今回、アカマイの幅広いポートフォリオとマクニカソリューションズのセキュリティに対する知見やお客様の課題からベストなソリューションを組み合わせて提供してきた経験を掛け合わせることで、セキュリティやクラウドインテグレーションに関して、お客様の環境に合わせた支援をできる体制を強化していきます。今後は、マイクロセグメンテーションAPIセキュリティの普及や、マネージドサービスの開発・提供、コンピューティングビジネスの市場の立ち上げを共に進め、お客様の事業課題に対してテクノロジーの側面から最適な解決策を提供していきます。

【製品に関するお問合せ先はこちら】
マクニカソリューションズ株式会社　Akamai担当
TEL：045-476-1972
E-mail：akamai-sales@macnica.co.jp
URL: https://www.macnica.co.jp/business/security/manufacturers/akamai/index.html

※本文中に記載の社名及び製品名は、マクニカソリューションズ株式会社および各社の商標または登録商標です。
※アカマイの社名及びサービス名、ロゴは、Akamai Technologies Inc.の商標または登録商標です。
※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。

Akamai について

Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

マクニカソリューションズ株式会社について

事業内容：企業向けネットワーク、コンピュータ及び情報通信システム関連のハードウェア・ソフトウェア・サービスの輸出入、販売、設計・構築、保守・その他技術サービスなど、企業のITシステムの導入から運用までを支援します。

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