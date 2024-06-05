アカマイ・テクノロジーズとマクニカソリューションズ、国内初のDistributor契約を締結

アカマイ・テクノロジーズ合同会社（本社：東京都中央区、職務執行者社長：日隈 寛和、以下「アカマイ」）とマクニカソリューションズ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：畠山 義秀、以下「マクニカソリューションズ」）は、アカマイにおいて国内初のDistributor契約を締結したことを本日発表いたします。

アカマイは、コンテンツデリバリネットワーク（CDN）と、ビジネスを拡大してきました。世界130カ国以上に設置されたサーバーで構成される分散型プラットフォーム、コンテンツ配信クラウドセキュリティサービスしています。近年では、マイクロセグメンテーションやクラウドコンピューティングのポートフォリオも拡大しており、今後は包括的なを目指しています。

マクニカソリューションズは、最先端のテクノロジーを備えたネットワーク機器やソフトウェアなどを、導入から運用までワンストップで提供するソリューションプロバイダーです。これまで多くの企業にITシステムをご提案し、サイバーセキュリティやデータ、DXアプリケーションなどのソリューションの取り扱い実績があります。サイバー攻撃が激化し、その対策ソリューションも増えている中、自社で網羅的な対策を検討することが難しくなっているお客様を、様々な製品を組み合わせてご提案することで、伴走型で支援してきました。

今回、アカマイの幅広いポートフォリオとマクニカソリューションズのセキュリティに対する知見やお客様の課題からベストなソリューションを組み合わせて提供してきた経験を掛け合わせることで、セキュリティやクラウドインテグレーションに関して、お客様の環境に合わせた支援をできる体制を強化していきます。今後は、マイクロセグメンテーションAPIセキュリティの普及や、マネージドサービスの開発・提供、コンピューティングビジネスの市場の立ち上げを共に進め、お客様の事業課題に対してテクノロジーの側面から最適な解決策を提供していきます。