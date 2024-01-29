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Abigail Ojeda

아비가일 오제다(Abigail Ojeda)의 게시글

B2C API에 대한 봇 공격이 걱정되시나요? 더 큰 리스크를 놓치고 있는지도 모릅니다

January 29, 2024Abigail Ojeda

B2B API는 잠재적으로 치명적인 리스크를 초래할 수 있습니다. 모든 API를 찾고 보호하는 방법을 알아보고 데이터가 안전하다는 확신을 얻으세요.

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API 보안: API 활동 데이터 수집을 위한 모범 사례

January 25, 2024Abigail Ojeda

API 데이터 수집은 API 보안의 기초입니다. 다음은 효과적인 API 데이터 수집을 위한 네 가지 권장 사항입니다.

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REST API 보안 모범 사례

November 15, 2023Abigail Ojeda

REST API 보안에 관한 상위 5대 모범 사례와 더 강력한 보호 기능을 제공하는 4가지 고급 모범 사례를 확인하세요.

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취약점 극복하기: API 남용이 중요한 문제인 이유

November 15, 2023Abigail Ojeda

증가하는 API 남용의 위협으로부터 기업을 보호하기 위한 세 가지 주요 전략을 확인하세요.

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XDR은 API 보안과 어떤 관련이 있을까요?

November 15, 2023Abigail Ojeda

증가하는 API 보안 문제에 XDR(Extended Detection and Response) 개념을 적용해 API 보안을 강화하는 방법을 확인하세요.

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제로 트러스트 환경의 API 보안

November 15, 2023Abigail Ojeda

제로 트러스트 아키텍처를 확장해 API를 포함시키는 방법을 알아보고 보안 체계에 즉각적인 영향을 줄 수 있는 기능을 확인하세요.

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