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Abigail Ojeda

Publications d'Abigail Ojeda

Les attaques de bots sur les API B2C vous inquiètent ? Vous passez peut-être à côté d'un risque plus important

January 29, 2024Abigail Ojeda

Les API B2B présentent des risques potentiellement dévastateurs. Découvrez comment identifier et protéger toutes vos API et assurez la sécurité de vos données.

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Sécurité des API : Meilleures pratiques pour l'acquisition de données sur l'activité des API

January 25, 2024Abigail Ojeda

La collecte de données d'API est la base de la sécurité des API. Voici nos quatre recommandations pour une collecte efficace des données d'API.

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Meilleures pratiques de sécurité des API REST

November 15, 2023Abigail Ojeda

Découvrez les cinq meilleures pratiques de sécurité des API REST, ainsi que quatre autres meilleures pratiques avancées permettant d'offrir encore plus de protection.

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Au-delà des vulnérabilités : pourquoi les abus d'API constituent un défi majeur

November 15, 2023Abigail Ojeda

Découvrez trois stratégies essentielles pour protéger votre entreprise contre la menace croissante des abus d'API.

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Quel est le rapport entre la XDR et la sécurité des API ?

November 15, 2023Abigail Ojeda

Découvrez comment appliquer les concepts de détection et de réponse étendues (XDR) à votre ensemble croissant de défis en matière de sécurité des API et renforcer la sécurité de vos API.

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La sécurité des API dans un monde Zero Trust

November 15, 2023Abigail Ojeda

Apprenez à étendre votre architecture Zero Trust aux API et découvrez les capacités qui auront un effet immédiat sur votre posture de sécurité.

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