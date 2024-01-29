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Abigail Ojeda

Abigail Ojeda 的博文

在为针对 B2C API 的爬虫程序攻击而担忧吗？您可能忽略了一个更大的风险

January 29, 2024Abigail Ojeda

企业对企业 API 可能带来毁灭性风险。这篇博文介绍了如何找到并保护所有 API，确保企业数据安全。

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API 安全：API 活动数据采集的最佳实践

January 25, 2024Abigail Ojeda

API 数据收集是 API 安全的基础。在本文中我们提出了进行有效 API 数据收集的四条建议。

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REST API 安全最佳做法

November 15, 2023Abigail Ojeda

了解 REST API 安全的五大最佳做法，以及另外四个进阶性最佳做法，以提供更强大的保护。

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不只是漏洞：为何 API 滥用成为企业面临的严峻挑战

November 15, 2023Abigail Ojeda

掌握三个关键策略，保护企业免受日益增多的 API 滥用威胁。

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XDR 与 API 安全性有何关系？

November 15, 2023Abigail Ojeda

了解如何运用扩展检测和响应 (XDR) 概念来解决日益增加的 API 安全性挑战并增强您的 API 安全态势。

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Zero Trust 环境中的 API 安全

November 15, 2023Abigail Ojeda

了解如何将 API 纳入 Zero Trust 架构中，以及哪些能力会直接影响安全状况。

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