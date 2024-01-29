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Abigail Ojeda

Abigail Ojedaによる記事

B2C API へのボット攻撃を心配する間にもっと大きなリスクを見逃しているかもしれません

January 29, 2024Abigail Ojeda

企業間 API には破壊的なリスクが潜んでいます。すべての API を検出して保護し、データが安全であるという確信を得る方法について説明します。

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API セキュリティ：API アクティビティデータ取得のベストプラクティス

January 25, 2024Abigail Ojeda

API データ収集は、API セキュリティの要です。ここでは、API データ収集を効果的に行うための 4 つの推奨事項について説明します。

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REST API セキュリティのベストプラクティス

November 15, 2023Abigail Ojeda

REST API セキュリティに関する 5 つの基本的なベストプラクティスと、さらに保護を強化するための 4 つの高度なベストプラクティスをご確認ください。

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脆弱性とは一線を画す問題：API の悪用が重大な課題である理由

November 15, 2023Abigail Ojeda

API の悪用という脅威の拡大から組織を守るための 3 つの重要な戦略をご確認ください。

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XDR と API セキュリティの関係

November 15, 2023Abigail Ojeda

XDR（拡張検知および応答）の概念を、増大する API セキュリティの課題に適用し、API セキュリティを強化する方法について説明します。

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ゼロトラストの世界における API セキュリティ

November 15, 2023Abigail Ojeda

ゼロトラスト・アーキテクチャを API にまで拡張する方法を説明します。セキュリティ体制に即座に影響を及ぼすのはどの機能であるかをご確認ください。

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