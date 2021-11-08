훌륭한 디지털 경험을 구축하려면 서버리스 에지 컴퓨팅, 마이크로서비스 기반 아키텍처, IaaS 환경, 클라이언트 측 기능, API를 잘 활용해야 합니다. 이러한 최신 개발 사례는 빠르고 고도로 맞춤화된 상시가동형 사용자 경험을 제공하도록 설계되었습니다. 하지만 동시에 새로운 취약점과 리스크를 초래할 수도 있습니다.