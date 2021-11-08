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Charles Choe

Charles Choeによる記事

Akamai App & API Protector：シンプルなソリューションで最高のセキュリティを

November 08, 2021Charles Choe

サーバーレスコンピューティングや、マイクロサービスベース、IaaS 環境、APIを多用した現在のアプリケーションでは、様々な脆弱性やリスクが生じています。

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