App & API Protector de Akamai: Maximice la seguridad a través de la simplicidad
La creación de experiencias digitales increíbles suele implicar el aprovechamiento de la computación perimetral sin servidor, las arquitecturas basadas en microservicios, los entornos IaaS, la funcionalidad del cliente y las API. Estas modernas prácticas de desarrollo están diseñadas para producir experiencias de usuario altamente personalizadas, rápidas y siempre activas, pero también presentan inextricablemente nuevas vulnerabilidades y riesgos.