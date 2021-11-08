La creación de experiencias digitales increíbles suele implicar el aprovechamiento de la computación perimetral sin servidor, las arquitecturas basadas en microservicios, los entornos IaaS, la funcionalidad del cliente y las API. Estas modernas prácticas de desarrollo están diseñadas para producir experiencias de usuario altamente personalizadas, rápidas y siempre activas, pero también presentan inextricablemente nuevas vulnerabilidades y riesgos.