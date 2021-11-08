Akamai
Saltar al contenido principal
Akamai
Iniciar sesión
Iniciar sesión Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Iniciar sesión Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

Charles Choe

Publicaciones de Charles Choe

App & API Protector de Akamai: Maximice la seguridad a través de la simplicidad

November 08, 2021Charles Choe

La creación de experiencias digitales increíbles suele implicar el aprovechamiento de la computación perimetral sin servidor, las arquitecturas basadas en microservicios, los entornos IaaS, la funcionalidad del cliente y las API. Estas modernas prácticas de desarrollo están diseñadas para producir experiencias de usuario altamente personalizadas, rápidas y siempre activas, pero también presentan inextricablemente nuevas vulnerabilidades y riesgos.

Leer blog