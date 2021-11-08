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Charles Choe

Publicações de Charles Choe

Akamai App & API Protector: Maximize a segurança por meio da simplicidade

November 08, 2021Charles Choe

Criar experiências digitais incríveis geralmente envolve o aproveitamento da Edge Computing sem servidor, de arquiteturas baseadas em microsserviços, ambientes de IaaS, funcionalidade no lado do cliente e APIs. Essas práticas de desenvolvimento modernas, projetadas para produzir experiências de usuário altamente personalizadas, rápidas e sempre disponíveis, também apresentam de maneira insolúvel novas vulnerabilidades e riscos.

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