Criar experiências digitais incríveis geralmente envolve o aproveitamento da Edge Computing sem servidor, de arquiteturas baseadas em microsserviços, ambientes de IaaS, funcionalidade no lado do cliente e APIs. Essas práticas de desenvolvimento modernas, projetadas para produzir experiências de usuário altamente personalizadas, rápidas e sempre disponíveis, também apresentam de maneira insolúvel novas vulnerabilidades e riscos.