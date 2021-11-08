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Charles Choe

Articles rédigés par Charles Choe

App & API Protector d'Akamai : optimisez la sécurité grâce à la simplicité

November 08, 2021Charles Choe

Pour créer des expériences digitales incroyables, il faut souvent tirer parti de l'Edge Computing sans serveur, des architectures basées sur les microservices, des environnements IaaS, des fonctionnalités côté client et des API. Ces pratiques de développement actuelles, tout en étant conçues pour produire des expériences utilisateur hautement personnalisées, rapides et toujours en service, introduisent également de nouvelles vulnérabilités et de nouveaux risques.

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