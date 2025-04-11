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Sam Preston

샘 프레스턴 (Sam Preston)의 기고글

DNSSEC란 무엇이며 어떻게 작동하나요?

April 11, 2025Sam Preston

DNSSEC가 DNS 레코드에 암호화 서명을 추가하고, IP(인터넷 프로토콜) 네트워크를 통해 데이터가 안전하게 전송되도록 함으로써 보안을 강화하는 방법을 알아보세요.

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