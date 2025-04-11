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Sam Preston

Publicaciones de Sam Preston

¿Qué es DNSSEC y cómo funciona?

April 11, 2025Sam Preston

Descubra cómo DNSSEC mejora la seguridad añadiendo firmas criptográficas a los registros DNS, lo que garantiza que los datos se transmitan de forma segura a través de redes IP (protocolo de internet).

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