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Sam Preston

Publicações de Sam Preston

O que é DNSSEC e como funciona?

April 11, 2025Sam Preston

Leia como o DNSSEC aumenta a segurança adicionando assinaturas criptográficas a registros DNS, garantindo que os dados sejam transmitidos com segurança através de redes IP (Internet Protocol).

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