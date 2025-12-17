Akamai Cloud: 새로운 G8 전용 하드웨어 및 성능 VM 구성

지난 몇 년 동안, 애플리케이션이 구축되는 방식과 팀이 클라우드 인프라에서 기대하는 바에 많은 변화가 있었습니다. Akamai는 Linode를 인수하면서 플랫폼에 투자하고 고객의 요구사항에 맞춰 플랫폼을 발전시키겠다는 약속을 명확히 했습니다. 이러한 약속은 단순히 용량을 늘리거나 새로운 지역을 추가하는 것이 아니라 가장 중요한 부분을 신중하게 개선하는 것이었습니다.

Akamai는 고객과 긴밀하게 협력하면서 고객이 구축하는 애플리케이션과 서비스의 종류가 의미 있는 방식으로 변화하는 것을 목격했습니다. 일부 팀은 여전히 게임 서버나 커뮤니티 플랫폼과 같은 익숙한 워크로드를 실행하고 있습니다. 어떤 기업은 중소기업으로 실제 프로덕션 수준의 애플리케이션을 구축하고 있어 성능, 일관성, 안정성이 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 이러한 워크로드는 다르게 동작합니다. 즉, 지연 시간에 더 민감하고, CPU와 메모리가 더 많이 요구되며, 변동성에 대한 허용 수준이 훨씬 낮습니다.

Akamai의 기존 요금제는 특히 초기 단계 프로젝트와 비용에 민감한 워크로드를 위한 탄탄한 출발점이었습니다. 하지만 많은 고객이 성장함에 따라 이러한 요금제가 걸림돌이 되고 있다는 의견을 들었습니다. 일관적이지 않은 성능, 리소스 간섭, 특정 인스턴스나 지역을 표적으로 해 변동성을 우회해야 하는 필요성은 모두 인프라 요구사항이 기존 모델의 수용력을 초과했다는 징후입니다.