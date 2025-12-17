Akamai Cloud: 새로운 G8 전용 하드웨어 및 성능 VM 구성

지난 몇 년 동안, 애플리케이션이 구축되는 방식과 팀이 클라우드 인프라에서 기대하는 바에 많은 변화가 있었습니다. Akamai는 Linode를 인수하면서 플랫폼에 투자하고 고객의 요구사항에 맞춰 플랫폼을 발전시키겠다는 약속을 명확히 했습니다. 이러한 약속은 단순히 용량을 늘리거나 새로운 지역을 추가하는 것이 아니라 가장 중요한 부분을 신중하게 개선하는 것이었습니다.
Akamai는 고객과 긴밀하게 협력하면서 고객이 구축하는 애플리케이션과 서비스의 종류가 의미 있는 방식으로 변화하는 것을 목격했습니다. 일부 팀은 여전히 게임 서버나 커뮤니티 플랫폼과 같은 익숙한 워크로드를 실행하고 있습니다. 어떤 기업은 중소기업으로 실제 프로덕션 수준의 애플리케이션을 구축하고 있어 성능, 일관성, 안정성이 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 이러한 워크로드는 다르게 동작합니다. 즉, 지연 시간에 더 민감하고, CPU와 메모리가 더 많이 요구되며, 변동성에 대한 허용 수준이 훨씬 낮습니다.
Akamai의 기존 요금제는 특히 초기 단계 프로젝트와 비용에 민감한 워크로드를 위한 탄탄한 출발점이었습니다. 하지만 많은 고객이 성장함에 따라 이러한 요금제가 걸림돌이 되고 있다는 의견을 들었습니다. 일관적이지 않은 성능, 리소스 간섭, 특정 인스턴스나 지역을 표적으로 해 변동성을 우회해야 하는 필요성은 모두 인프라 요구사항이 기존 모델의 수용력을 초과했다는 징후입니다.
차세대 컴퓨팅 인프라
애플리케이션이 진화하면 기업의 인프라도 함께 진화해야 합니다. 이것이 Akamai Cloud에 대해 Akamai가 이루고자 하는 변화의 광범위한 맥락입니다. Akamai는 최신 5세대 AMD EPYC™ 프로세서 기반의 전용 하드웨어를 출시하면서 차세대 컴퓨팅 인프라를 Akamai Cloud에 도입했습니다.
새로운 요금제는 예측 가능한 성능과 투명한 가격, 다양한 워크로드 요구사항에 부합하는 유연성을 고객에게 제공합니다. 이는 제약 조건을 없애고, 일관되고 예측 가능한 성능을 제공하며, 확장에 따라 보다 명확한 옵션을 제공하도록 설계되었습니다.
이 블로그 게시물에서는 Akamai가 컴퓨팅 라인업을 재편하는 방법과 고객이 현재 실행 중인 워크로드와 미래를 위해 구축하고 있는 워크로드에 이러한 변화가 중요한 이유를 살펴봅니다.
새로운 컴퓨팅 라인업
Akamai Cloud 라인업에는 성능과 비용 사이의 균형을 맞출 수 있는 명확한 선택권을 고객에게 제공하는 컴퓨팅 요금제가 포함되어 있습니다.
리소스 집약적인 워크로드를 위한 G8 전용 요금제
성능 워크로드를 위한 G7 전용 요금제
프로덕션 워크로드를 위한 G6 전용 요금제
비용 효율적인 Shared CPU 옵션
리소스 집약적인 워크로드를 위한 G8 전용 요금제
G8 전용 요금제에는 새로운 1:2 및 1:4 가상 머신(VM) 구성과 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC 프로세서에 기반한 일관성 높은 컴퓨팅이 포함됩니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션에 최적입니다.
컴퓨팅 최적화(1:2) 및 범용(1:4) VM 구성을 추가하면 VM당 더 많은 컴퓨팅 성능을 제공해 까다로운 워크로드에 필요한 처리량과 예측 가능성을 더욱 높일 수 있습니다. 많은 하이퍼스케일러 인스턴스와 달리, 이러한 구성은 초과 구독의 필요성을 없애고, 리소스 간섭의 영향을 최소화하며, 명확한 가격으로 안정적이고 지연 시간이 짧은 성능을 제공합니다. 따라서 G8 요금제는 속도만큼 일관성이 중요한 엔터프라이즈 애플리케이션, 실시간 워크로드, 리소스 집약적 시스템에 적합합니다.
성능 워크로드를 위한 G7 전용 요금제
이 요금제에는 프리미엄 메모리 설정을 갖춘 AMD Zen 3 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어가 포함되어 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션에 최적입니다.
프로덕션 워크로드를 위한 G6 전용 요금제
G6에는 리소스 경합 없이 사용 가능한 레거시 하드웨어에서 프로비저닝되는 Dedicated CPU 코어가 포함됩니다. 프리미엄 하드웨어 요구사항 없이 예측 가능한 성능이 필요한 안정적인 프로덕션 워크로드에 적합합니다.
비용 효율적인 Shared CPU 옵션
이 요금제에는 사용 가능한 레거시 하드웨어 조합에서 Shared CPU 코어로 구동되는 균형 잡힌 리소스가 포함됩니다. 성능 보장보다 비용 효율성이 더 중요한 개발/테스트 환경과 가변 워크로드에 최적입니다.
새로운 요금제의 장점
이러한 옵션을 통해 Akamai Cloud 고객은 리소스 할당에 대한 명확한 가시성을 유지하면서 특정 사용 사례에 적합한 수준의 성능을 선택할 수 있습니다. 이제 대역폭도 번들 없이 제공되므로 시장에서 가장 낮은 요금으로 사용한 만큼만 지불하면 됩니다.
새로운 요금제는 최신 워크로드에 대한 일반적인 요구사항을 충족하도록 설계되었습니다.
명확성 및 관리 - 투명하고 번들 없는 가격을 통해 클라우드 비용을 보다 쉽게 예측하고 관리할 수 있습니다.
적절한 규모의 성능 - Shared, Dedicated, High Memory 요금제를 통해 애플리케이션 요구사항에 맞게 컴퓨팅을 조정할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 안정성 - 인스턴스에서 예측 가능한 용량과 일관된 성능으로 워크로드가 예상대로 실행되도록 보장합니다.
미래에 대비한 인프라 - 최신 5세대 AMD EPYC 프로세서는 범용 애플리케이션부터 AI를 비롯한 고급 워크로드까지 모든 것을 지원합니다.
폭넓은 활용성 - 유연한 요금제로 일상적인 컴퓨팅 작업과 까다롭고 성능 집약적인 애플리케이션을 모두 지원합니다.
가용성
새로운 컴퓨팅 요금제는 전 세계 여러 지역에 출시되며 용량도 정기적으로 늘어납니다. 이를 통해 워크로드를 가장 필요한 곳에 배포하고 최신 하드웨어에 안정적으로 접속할 수 있습니다.
사용 사례
이 요금제는 광범위한 시나리오를 지원하도록 설계되었습니다. 일반적인 예는 다음과 같습니다.
엔터프라이즈 클러스터 및 프로덕션 워크로드 - 예측 가능한 성능을 제공하고 CPU 경합 없이 비즈니스 핵심 애플리케이션을 실행합니다.
미디어 및 데이터 처리 파이프라인 - 여러 노드에서 Transcoding 및 배치 작업에 필요한 일관된 처리량을 달성합니다.
지연 시간에 민감한 워크로드 - 추론 및 실시간 처리 등, 일관되고 안정적인 CPU 성능이 필요한 애플리케이션을 지원합니다.
성능, 선택권, 가격 투명성 확보
5세대 AMD EPYC 프로세서를 기반으로 하는 새로운 Akamai Cloud 컴퓨팅 요금제가 도입됨에 따라, 고객은 자신 있게 워크로드를 확장하는 데 필요한 성능, 선택권, 투명성을 확보할 수 있습니다.
워크로드를 개발, 프로덕션 또는 성능에 민감한 특수 애플리케이션에 사용하든 상관없이 새로운 요금제는 최신 클라우드 워크로드를 구축하고 실행하기 위한 유연한 기반을 제공합니다.
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